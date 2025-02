È la tua occasione per vincere Leon Squalo (e anche Leon, se non lo possiedi ancora)! OGGI segui il calendario delle live qui in basso per avere più possibilità possibili di ottenerlo!

Per seguire le live italiane di Dragon, Ferre e Grax, sintonizzatevi ai seguenti orari sui loro canali:

Ferre dalle 15:00 alle 16:00 ( youtube.com/user/FerreFTW )



Grax dalle 18:00 alle 19:00 ( youtube.com/grax )



Dragon dalle 21:00 alle 22:00 ( youtube.com/dragonsteaktv )



Di seguito troverai anche gli orari delle altre live in altre lingue! Ma ricorda, gli orari di queste sono indicati nel tempo coordinato universale (UTC)! Quindi, assicurati di fare i giusti calcoli per seguire le live nell'orario corretto, in accordo col nostro fuso orario.



Orario (UTC)





Nome - Canale - Lingua

00:00 - 01:00 (UTC)





FullFrontage - Twitch.tv/FullFrontage - Inglese



Gustovow - https://www.youtube.com/user/g... - Portoghese

01:00 - 02:00 (UTC)





Enchatin - twitch.tv/enchatin - Inglese

02:00 - 03:00 (UTC)





Raiko Chen - https://www.youtube.com/user/q... - Cinese tradizionale



Easonlin - https://www.huya.com/easonlin - Cinese semplificato

03:00 - 04:00 (UTC)





Chiken - Twitch.tv/Chiken - Inglese



大腦動遊戲王 - https://www.youtube.com/channe... - Cinese tradizionale

04:00 - 05:00 (UTC)





荒野乱斗大V - https://www.douyu.com/7436373 - Cinese semplificato

05:00 - 06:00 (UTC)





Xiake - https://www.youtube.com/channe... - Cinese tradizionale

06:00 - 07:00 (UTC)





巴斯主播 - https://www.youtube.com/channe... - Cinese tradizionale



비엠TV - https://www.youtube.com/channe... - Coreano

07:00 - 08:00 (UTC)





CrazyBoy - https://www.youtube.com/channe... - Cinese tradizionale



皮皮Wayne - https://www.douyu.com/7256663 - Cinese semplificato



SGV - https://www.youtube.com/channe... Cinese semplificato

08:00 - 09:00 (UTC)





ClashGames - https://www.youtube.com/clashgames1 - Tedesco



Dr. mmm - https://www.youtube.com/channe... - Cinese tradizionale

09:00 - 10:00 (UTC)





BBOKTV - https://www.youtube.com/c/BBOK... - Coreano



엔젤 유튜브 ANGEL7777 - https://www.youtube.com/channe... - Coreano

10:00 - 11:00 (UTC)





kuroko哲平 - https://www.youtube.com/user/p... - Cinese tradizionale



想不到改什么 - https://www.douyu.com/6784113 - Cinese semplificato

11:00 - 12:00 (UTC)





荒野乱斗法师李 - https://www.douyu.com/6541105 - Cinese semplificato



壹狗YeEagle's game time - https://www.youtube.com/channe... - Cinese tradizionale

12:00 - 13:00 (UTC)





Radical Rosh - twitch.tv/radicalrosh - Inglese



Kius - https://www.youtube.com/c/Kius... - Spagnolo

13:00 - 14:00 (UTC)





Orange Juice (OJ) - twitch.tv/orangejuice - Inglese



Ferre - https://www.youtube.com/user/F... - Italiano

14:00 - 15:00 (UTC)





BenTimm1 - twitch.tv/bentimm1 - Inglese



SpiuK - https://www.youtube.com/SPIUKY... - Spagnolo



AuRuM TV - https://www.youtube.com/autv - Russo

15:00 - 16:00 (UTC)





Lex - twitch.tv/lexbrawlstars - Inglese



Pepito - https://www.youtube.com/channe... - Francese



gouloulou - https://www.youtube.com/channe... Francese

16:00 - 17:00 (UTC)





KairosTime - Twitch.tv/kairostime_gaming - Inglese



Grax - https://www.youtube.com/grax - Italiano



Romain Dot Live - https://www.youtube.com/c/roma... - Francese

17:00 - 18:00 (UTC)





Chief Pat - Twitch.tv/chiefpat - Inglese



ChiefAvalon - https://youtube.com/ChiefAvalon - Inglese



JsGodSaveTheFish - youtube.com/c/jsgodsavethefish- Francese

18:00 - 19:00 (UTC)





Coach Cory - https://dlive.tv/CoachCory - Inglese



DavidK Play - https://www.youtube.com/channe... Francese



Rey - https://www.twitch.tv/reybrawl... - Inglese

19:00 - 20:00 (UTC)





Ash - https://www.youtube.com/ashbra... - Inglese



Dragon Steak TV - https://youtube.com/dragonstea... - Italiano



Bruno Clash - https://www.facebook.com/bruno... - Portoghese



Axael TV - https://www.youtube.com/channe... - Francese

20:00 - 21:00 (UTC)





DoingLifeGaming - https://www.youtube.com/doingl... - Inglese



Consty - https://www.youtube.com/consty - Portoghese

21:00 - 22:00 (UTC)





Trikshot - https://www.twitch.tv/tricksho... - Inglese



AndroiMers - https://www.youtube.com/user/A... - Spagnolo



BrPr0Master - https://www.youtube.com/brpr0master - Portoghese

22:00 - 23:00 (UTC)

Ark - https://www.twitch.tv/arkbrawl... - Inglese



Nery - https://www.facebook.com/Clash... - Portoghese

23:00 - 00:00 (UTC)





GizmoSpike - https://www.youtube.com/gizmos... - Inglese