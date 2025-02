È la TUA occasione di vincere delle skin ESCLUSIVE, edizione Mischia Lunare!

Le skin sono: Tara Ninja Urbana, Bibi Eroica e 8-BIT Malware.



Domenica (26 gennaio) sintonizzati sulle dirette streaming elencate qui in basso per poter vincere una di queste fantastiche! Ogni streamer donerà una sola skin per ognuna di queste (3 in totale) durante la propria live. Più dirette segui e più possibilità hai di vincerne una!



NOTA: tutti gli orari sono riportati secondo il Tempo coordinato universale UTC (ora attuale in UTC) ma prima indicheremo, qui di seguito, le dirette streaming italiane anche con il loro orario italiano:



11:00 - 12:00 | Gigi [segui qui!]



20:00 - 21:00 | Ferre [segui qui!]

21:00 - 22:00 | Grax [segui qui!]

22:00 - 23:00 | Dragon [segui qui!]

00:00 - 01:00 | Nemos [segui qui!]



Ecco, invece, l'elenco completo di tutte le dirette:



00:00 - 01:00 (UTC)

01:00 - 02:00 (UTC)

02:00 - 03:00 (UTC)

03:00 - 04:00 (UTC)

04:00 - 05:00 (UTC)

05:00 - 06:00 (UTC)

06:00 - 07:00 (UTC)

Rey - [ segui qui! ] - Inglese

瘋狂男孩CrazyBoy - [ segui qui! ] - Cinese tradizionale

07:00 - 08:00 (UTC)

08:00 - 09:00 (UTC)

Corollary - [ segui qui! ] - Cinese semplificato

09:00 - 10:00 (UTC)

10:00 - 11:00 (UTC)

11:00 - 12:00 (UTC)

12:00 - 13:00 (UTC)

13:00 - 14:00 (UTC)

14:00 - 15:00 (UTC)

15:00 - 16:00 (UTC)

16:00 - 17:00 (UTC)

17:00 - 18:00 (UTC)

18:00 - 19:00 (UTC)

19:00 - 20:00 (UTC)

20:00 - 21:00 (UTC)

21:00 - 22:00 (UTC)

22:00 - 23:00 (UTC)

23:00 - 00:00 (UTC)

In bocca al lupo e buon divertimento!