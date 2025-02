Ciao e benvenuti in un MURO DI TESTO!





Non preoccupatevi, c'è un riassunto alla fine, ma se saltate non sentirete tutto l’affetto!





Potrebbe sembrare un cliché, ma crediamo fermamente che la community di Brawl sia LA migliore. Infatti chi altri proverebbe a indagare su ogni pixel di un'immagine per vedere se contiene un indizio per un aggiornamento? O discutere se il Mr. P è Eugenio in un completo o solo un normale pinguino? O ascoltare una radio rotta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, solo per essere la prima persona a sapere cosa c'è di nuovo a Starr Park? Anche fare una campagna per farci smettere di far del male alla povera Jessie! Tutti in questa community hanno una voce unica ed è per questo che, quando vi unite, formate un gruppo così speciale che ci stupisce ogni giorno.





Come voi, AMIAMO Brawl Stars. Non passa giorno senza che uno di noi condivida le vostre fan art nella chat del nostro team. I nostri designer guardano le recensioni oneste al 100% di Kairos e ne discutono con gli altri membri del team. Ascoltiamo la colonna sonora (non) ufficiale delle Brawlidays di Lex. I vostri meme ci fanno ridere. Siamo costantemente sorpresi da come siate riusciti a trovare il codice morse che abbiamo nascosto nel gioco, o quanto velocemente avete capito che 8-Bit stava avendo una crisi di personalità! Poi, quando arriva Brawl Talk, siamo tutti curiosi ed entusiasti di vedere come VOI reagirete. E sapete cosa? Rendete le nostre giornate migliori con la vostra ENORME quantità di commenti positivi! Significa tutto per noi, soprattutto perché sappiamo quanto a volte possono andare male le cose su Internet. Siamo VERAMENTE grati di avervi.





Ovviamente, non riusciamo sempre a farlo bene... (!) E abbiamo la nostra parte di errori (i rilasci di Leon e Rosa hanno detto "ciao"). Ma crediamo di aver costruito una relazione forte in cui potete fidarvi che sistemeremo e miglioreremo il gioco per essere il migliore possibile. Sappiamo che chiedete molto perché amate tanto il gioco, motivo per cui a volte cerchiamo di gestire le vostre aspettative quando sappiamo che non le soddisferemo... (Come quando Ryan ha detto che l'aggiornamento sarebbe stato piccolo... e... abbiamo finito per pubblicare il Brawl Talk più lungo mai realizzato! 😅 Diciamoci la verità, l'aggiornamento del negozio di souvenir era piuttosto piccolo... ma comunque parecchio buono!) E a proposito del negozio di souvenir... che viaggio che è stato! Il nostro caro u/aIfajor ha messo insieme tutti i pezzi e ha capito che Brawl Stars poteva essere un parco tematico! E si è rivelato molto, molto strano.





Il 2020 è stato un anno difficile. Ha avuto un grande impatto sulla nostra squadra, sulle finali mondiali e su tutti voi. Abbiamo fatto del nostro meglio per garantire che la nostra community avesse ancora intrattenimento di alta qualità a casa. E avete risposto tutti molto bene a questo giocando... TANTISSIMO! (Grazie ancora!).





RIASSUNTO: ed eccoci qui. Dopo aver rilasciato 11 brawlers, 45 skin, 7 nuovi ambientazioni, eSport e sfide speciali, Brawl Pass, missioni giornaliere, generatore di mappe (di trampolini), lancio del gioco in Cina, gadget, reazioni... e molto altro ancora... Possiamo guardarci indietro ed essere orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato insieme. Non sarebbe stato possibile senza i vostri suggerimenti, commenti e segnalazioni di bug; la vostra attenzione ai dettagli e, cosa più importante, il vostro amore e dedizione per Brawl Stars!





Non avremmo potuto concludere quest'anno in modo migliore. Abbiamo avuto una ricezione incredibile per il nostro ultimo aggiornamento e siamo riusciti a ottenere quasi 1 MILIONE (o 996.150 secondo i dati di YouTube) di persone che guardavano il Brawl Talk dal vivo contemporaneamente. Il che è divertente perché pensavamo che sarebbe stato l'ultimo record che avremmo battuto quest'anno... e poi... abbiamo rilasciato Edgar gratuitamente (e i nostri server ne hanno pagato il prezzo). Il giorno del “Edgar-Apocalisse" è riuscito a raggiungere il maggior numero di giocatori online che abbiamo mai visto in Brawl Stars.





Quindi ancora una volta, grazie per tutto quello che avete fatto per noi quest'anno e per aver cambiato per sempre le nostre vite. Vi saremo sempre grati.





COMUNQUE…





Oggi non pubblichiamo immagini misteriose, piene di uova di Pasqua e informazioni nascoste. Oggi, vogliamo solo ringraziarvi per aver giocato a Brawl Stars.





Ci auguriamo di poter ringraziare ognuno di voi individualmente (si spera che i regali se ne siano presi cura!), E abbiamo sentito che questo era il momento giusto per avere un tête-à-tête con voi tutto sul viaggio che abbiamo fatto attraverso questo anno.





E ora è il momento di riprendere fiato e rilassarsi... perché pensiamo che vi piacerà quello che abbiamo in serbo per il 2021. :)