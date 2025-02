[AGGIORNAMENTO] - L'evento della community "100 premi Starr" è stato completato!

Il team deve preparare i server di gioco prima di poter distribuire le ricompense, quindi, affinché tutti possano vivere un'esperienza di gioco più fluida possibile, stiamo pianificando di rilasciare i 100 premi Starr domani, 22 marzo!

Al momento non sappiamo quando questo accadrà, ma i premi Starr saranno disponibili al 100% domani nel negozio. Quindi per ora andate a giocare in un prato, all'aria aperta!

E vento della community "100 premi Starr"

Ci siamo resi conto che tu e gli altri giocatori amate gli eventi della community, quindi abbiamo implorato Frank di organizzarne un altro... ed eccolo qui!

Ti presentiamo l'evento della community "100 premi Starr" (#100StarrDrops)!

Questa volta, il vostro obiettivo non è quello di effettuare più eliminazioni possibili, ma di accumulare un miliardo e mezzo di premi Starr rari!

Esatto, hai letto bene! Durante quest'evento, il premio Starr di maggior valore sarà proprio quello raro, perché, se tu e il resto della community riuscirete a completare l'evento, OGNUNO DI VOI RICEVERÀ 100 PREMI STARR CASUALI! Incredibile, vero?

L'evento terminerà il 25 marzo.

I traguardi e le ricompense in palio

Sin dall'inizio, sarà disponibile il calendario degli accessi , che offrirà premi Starr casuali.

Una volta ottenuti 300 milioni di premi Starr rari, potrai ottenere il doppio dei premi Starr giornalieri !

A 600 milioni, riceverai un premio Starr casuale .

A 900 milioni, tre premi Starr casuali .

A 1.200.000.000, cinque premi Starr casuali .

A 1.500.000.000, 100 premi Starr casuali!

Poco dopo aver raggiunto un traguardo, tu e gli altri membri della community potrete ritirare i premi Starr in palio direttamente dal negozio, ma ricorda che dovrai aver accumulato almeno 400 trofei per poterli prendere!

Il megapremio

Dopo aver raggiunto il traguardo finale, tutti voi riceverete 100 premi Starr casuali, ma i 100 giocatori che avranno accumulato il maggior numero di premi Starr rari durante l'evento otterranno un megapremio: 100 PREMI STARR LEGGENDARI!

Quindi, meno fortuna avrai con la rarità dei premi Starr, più chance avrai di vincere il megapremio!

L'evento della community dei 100 premi Starr è già attivo e terminerà il 25 marzo, quindi ti conviene metterti subito all'opera!