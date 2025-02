Gli overdrive arrivano nei premi Starr e, per festeggiare questa novità, abbiamo creato un nuovo evento, chiamato "Nati sotto una buona Starr"! #ShootingStarrDrops

Guarda il video o continua a leggere per scoprirne i dettagli:

IL DOPPIO DEI PREMI STARR

Ogni giorno, chiunque potrà ottenere il doppio dei premi Starr!

Dal 3 al 17 ottobre, combatti come al solito per vincere i premi Starr e in cambio ne otterrai DUE al posto di uno per ogni soglia!

NUOVO OBIETTIVO PER LA COMMUNITY

Quattro miliardi di eliminazioni in 14 giorni! Tu e gli altri membri della community potete contribuire alla causa e, ogni volta che raggiungerete una delle soglie prestabilite, otterrete tutti dei PREMI STARR GRATUITI, inclusi quelli leggendari!

Per tagliare questi traguardi, è valida ogni eliminazione nelle battaglie con in palio trofei, nella Lega delle stelle, in quella dei club, nelle sfide, nelle amichevoli e nelle mappe della community.

All'inizio, ognuno di voi potrà ritirare gratuitamente un premio Starr raro, ma, successivamente, dovrete arrivare a queste soglie per avere i premi seguenti.

A 500 milioni di eliminazioni , riceverete un premio Starr super raro.

A un miliardo , un premio Starr epico.

A due , un premio Starr epico.

A tre , un premio Starr mitico.

A quattro, un premio Starr leggendario.

Ma non finisce qui! Se riuscirete a superare il traguardo dei quattro miliardi, ogni miliardo in più vi garantirà un altro premio Starr leggendario!

Quindi, otterrete un premio leggendario a cinque miliardi di eliminazioni, un altro a sei, un altro a sette, e così via.

Non ci sono limiti, fatta eccezione per la scadenza del 17 ottobre!

I REGALI DEI CREATORI DI CONTENUTI

I creatori di contenuti di Brawl Stars hanno delle gemme in regalo per voi!

Ogni creatore regalerà fino a otto codici contenenti 170 gemme ciascuno e, per trovare chi parteciperà all'evento, ti basterà digitare l'hashtag #ShootingStarrDrops su qualsiasi piattaforma social!

E c'è un'altra sorpresona in serbo per te: se qualcuno è nato sotto una buona stella, vuol dire che è fortunato, no?

Bene, se la tua è davvero buona e ti farà trovare uno dei CINQUE CODICI D'ORO nascosti tra i regali dei creatori, allora potrai esprimere un desiderio in gioco!

In quel caso, ti contatteremo per provare a esaudire UN TUO DESIDERIO qualsiasi (o quasi) su Brawl Stars!

Vuoi avere TUTTE le skin nel gioco? Vuoi offrire a un amico tutte le reazioni di Brawl? Oppure vuoi un milione di gemme? Decidi e faccelo sapere!

MODIFICHE IN GIOCO IN ARRIVO!

In seguito alla manutenzione del 3 ottobre, abbiamo apportato le seguenti modifiche:

Re-enabled the Game Mode slots 5 and 6 with the following changes: Slot 1 = Sopravvivenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (invariato) Slot 2 = Footbrawl 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (invariato) Slot 3 = Arraffagemme 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (aggiunte 4 mappe per un totale di 8 mappe) Slot 4 = Assedio e Annientamento (invariato) Slot 5 = K.O. 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (aggiunte 4 mappe per un totale di 8 mappe) Slot 6 = Rapina e Dominio (4 mappe/modalità)

Generazione di missioni aggiornata per adattarsi alla nuova rotazione della mappa e della modalità di gioco

Aumentato il limite dei punti energia a 99999. Intendiamo rimuovere completamente questo limite con il prossimo aggiornamento del gioco

Ora gli overdrive possono essere trovati nelle premi Starr leggendari

Ribilanciati il tasso dei premi e gli importi di monete, punti energia e raddoppiagettoni ricevuti dai premi Starr I giocatori riceveranno meno punti energia e raddoppiagettoni, ma riceveranno più monete dai premi Starr da ora in poi



Con questo è tutto. Ora non ti resta che eliminare un sacco di brawler!

