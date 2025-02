Ecco un'altra pillola di saggezza brawl da uno dei nostri giocatori beta! Questa è incentrata sulla modalità Sopravvivenza.





u/DoughnutFeel dice:

"Salute, più che casse. Le persone sono avare abbastanza per sacrificarsi solo per prendere un cubo d'energia, che dovrebbero aiutarti a sopravvivere. A meno che tu non sia sicuro di poter far fuori un nemico, non sacrificarti per un cubo d'energia; piuttosto allontanati."





Un ottimo consiglio, grazie u/DoughnutFeel! Puoi leggere il post originale sul nostro Reddit per consigli e trucchi utili. Tornate presto per nuove pillole di brawl!

- Il team di Brawl Stars