Torna il secondo appuntamento di Brawl Tricolore, anche quest’anno pieno di sorprese, fantastiche novità e capitani agguerriti! Tieniti libero per il 17 giugno a partire dalle ore 15:00 per la diretta live!

Segui la preparazione delle squadre che parteciperanno, seguendo i canali di:

Rimani vigile e preparati a competere per poter partecipare all’evento più importante di Brawl Stars Italia!

Ma non è tutto! La sesta ed ultima squadra partecipante verrà selezionata il 14 giugno attraverso una competizione all’ultimo brawler tra:

Non perdere l’evento finale in diretta sul canale di Grax e continua a seguirci per sapere chi sarà l’ospite speciale dell’evento.