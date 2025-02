PREPARATEVI PER IL TORNEO DI BRAWL STARS 2021!



Pronti a diventare la nuova BRAWL STAR? Il Torneo di Brawl Stars 2021 è dietro l’angolo, e noi abbiamo le informazioni che ti servono per diventare il nuovo campione!



Leggi per quanto riguarda le fasi del torneo TdBS 2021, l’aggiunta di nuove regioni e fusi orari, montepremi e altro di seguito!



Fasi del torneo



Abbiamo otto (8) stagioni stellari pronte per te. Ogni stagione durerà un mese e consiste in una Sfida del torneo globale (SDT), Qualifiche Mensili (QM) per regione, e una finale mensile (FM) per regione. Alla conclusione della stagione finale, la Finale Mondiale (WF) avrà inizio!



Il torneo comincia il 20 febbraio! Dai un’occhiata alle tempistiche del torneo.



Bracket del torneo



Formato bracket

; Descrizione

; Fase



Alla Svizzera

; Le squadre vengono abbinate contro avversari aventi lo stesso punteggio

; Qualifiche Mensili



Eliminazione singola

; Una squadra viene eliminata dopo aver perso un match

; Finali Mensili



Sfida del torneo



La SDT è un evento globale presente nel gioco. I giocatori hanno due (2) giorni per vincere quindici (15) partite prima di perderne tre (3) per qualificarsi alle FM. Controllate nel gioco la sezione “Nuovi eventi” per partecipare alla sfida! Solo le partite giocate durante l’evento sono valevoli per accedere alle FM.



Tutte le partite saranno al meglio di 1 (Bo1) set con un formato Bo1. I giocatori devono vincerene tre (3) in cinque (5) di sei (6) modalità di gioco: Ricercati, Footbrawl, Arraffagemme, Assedio e, la nostra nuova aggiunta, Dominio.



Programma del torneo:



Sfida del Torneo

; Date 2021



Febbraio Sfida del Torneo

; Febbraio 20 - 21



Marzo Sfida del Torneo

; Marzo 20 - 21



Aprile Sfida del Torneo

; Aprile 17 - 18



Maggio Sfida del Torneo

; Maggio 15 - 16



Giugno Sfida del Torneo

; Giugno 19 - 20



Luglio Sfida del Torneo

; Luglio 17 - 18



Agosto Sfida del Torneo

; Agosto 21 - 22



Settembre Sfida del Torneo

; Settembre 18 - 19



Qualifiche Mensili



Ogni regione avrà la sua QM. I giocatori qualificati riceveranno una notifica per registrarsi alle rispettive QM del mese.



La QM verrà giocata in due (2) giorni. Le squadre competeranno con il Formato Svizzero nel fine settimana successivo alla SDT. Tutti i match verranno giocati al meglio delle 3 (Bo3) con Bo3 partite. Dal momento che il Formato Svizzero non presenta eliminazioni, le Squadre sono incoraggiate a continuare a giocare anche se non possono contendersi uno spazio per la finale mensile, ogni vittoria accumulata conterà per uno slot alle WF!



È necessario avere un team di tre (3) o quattro (4) giocatori per poter competere nelle QM. Le prime otto (8) Squadre di ogni regione delle QM avanzeranno alla FM!



Ogni regione comincerà la sua QM una settimana dopo la conclusione della precedente SDT.



Finali Mensili



Ogni regione avrà la propria FM. Le squadre competeranno in un bracket a eliminazione singola. I Quarti di Finale verranno giocati al meglio dei tre (Bo3) set con un formato di partite Bo3. Le Semifinali e le Gran Finali verranno giocate al meglio dei cinque (Bo5) set con un formato di partite Bo3. Le squadre avranno un minimo di sei (6) partite e un massimo di quindici (15).



Le prime otto (8) squadre da ogni QM si qualificheranno per partecipare nelle rispettive FM regionali.



Le FM sono giocate nel mese successivo a ogni stagione. Le date specifiche per le MF saranno differenti per ogni regione e il fuso orario sarà disponibile nel regolamento.



Finali mondiali



Le WF consisteranno di sedici (16) squadre da sette (7) regioni. È previsto che queste si svolgano di persona a novembre. Il calendario del torneo verrà annunciato in un secondo momento.

Le squadre che hanno guadagnato il maggior numero di punti durante l'anno del torneo rispetto alla loro regione si qualificheranno in base ai posti assegnati alla loro regione. Le assegnazioni dei posti varieranno in base alla densità di giocatori di ciascuna regione.



Regioni e posti assegnati



Le qualificazioni mensili (QM) e le finali mensili (FM) saranno suddivise in sette (7) regioni. Quest'anno abbiamo aggiunto due (2) nuove regioni: EECA e SESA & ANZ - Benvenuti! I giocatori gareggeranno esclusivamente nelle rispettive regioni durante i QM e gli FM. Tutti i giocatori devono essere un residenti nella regione in cui partecipano da almeno tre (3) mesi prima dell'inizio del torneo.



Regioni e paesi idonei



Regioni

; Posti assegnati



Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA)

; 5



Cina Continentale

; 3



America del nord e America Latina Nord (NA & LATAM N)

; 2



America Latina Sud (LATAM S)

; 2



Est asiatico

; 2



Sudest e Sud asiatico, Australia e Nuova Zelanda (SESA & ANZ - nuove!)

; 1



Europa dell’Est & Asia centrale (EECA - nuovo!)

; 1



Totale

; 16







Distribuzione dei punti



Per qualificarsi per le WF, le squadre guadagneranno punti attraverso la partecipazione alle QM e alle FM della loro regione. Questi punti si accumuleranno durante le otto (8) stagioni. Un altro promemoria: i punti accumulati durante le otto (8) stagioni contano per il piazzamento per le WF!



QM distribuzione dei punti:



VITTORIE ALLA SVIZZERA

; PUNTI GUADAGNATI



Ogni vittoria

; 2 punti



FM distribuzione dei punti:



CLASSIFICA FINALE

; PUNTI GUADAGNATI



1º posto

; 100 punti



2º posto

; 70 punti



3º e 4º posto

; 50 punti



5º - 8º posto

; 35 punti



Montepremi

Finali mensili



Sono in palio oltre 600.000 dollari nelle finali mensili! Le squadre che si qualificano per le FM riceveranno un premio in denaro in base alla loro classifica finale e alla regione.



Finali mondiali



Le WF del Torneo di Brawl Stars 2021 avrà un monte premi minimo di 500.000 dollari con l’opportunità di essere aumentato con offerte nel gioco. Maggiori informazioni verranno comunicate nella seconda metà del 2021.



FAQ



Quanti anni devo avere per competere nel TdBS 2021?



Tutti i giocatori devono avere almeno sedici (16) anni per partecipare alle QM e alle FM.



Posso ancora trovare una squadra se entro da solo?



SÌ! Se entri da solo, ti copriamo le spalle! Una volta completata la sfida del campionato, ospiteremo un canale LFT (looking for a team) dove potrai trovare la tua squadra. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli.



Se accedo alla sfida del campionato con una squadra premiata, devo restare con quella squadra più avanti nel torneo?



No. Non è necessario che gli stessi compagni di squadra entrino nelle QM. Per le qualificazioni mensili, le finali mensili e le finali mondiali, le squadre sono persistenti e i punti guadagnati nelle QM, FM e WF seguono la squadra.



Cosa succede se si verifica un guasto tecnico durante il gioco?



I giocatori sono responsabili della propria connessione al gioco e dovrebbero risolvere eventuali problemi che potrebbero verificarsi prima dell'inizio di una partita. Problemi di connessione o hardware che causano l'impossibilità di competere potrebbero portare a una decadenza automatica.



Quali sono le regole relative alle formazioni?



Le squadre dovrebbero formare e mantenere le proprie formazioni. Le squadre possono avere fino a quattro (4) giocatori nella propria rosa in qualsiasi momento e possono rimuovere i giocatori a loro piacimento purché mantengano almeno due (2) giocatori in ogni momento, anche tra le stagioni.



Maggiori informazioni possono essere consultate sul nostro regolamento sul sito supr.cl/TdBSregolamento