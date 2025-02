È la tua ultima opportunità di qualificarti alla prima edizione del Brawl Stars World Championship! Chiama i tuoi amici e iscrivetevi su https://www.skillshot.com/brawlstars!*

*Controlla i tuoi canali locali per le qualificazioni in altre regioni.





*Le iscrizioni per il sud-est asiatico stanno arrivando!

Eccovi i team che ce l'hanno fatta fino ad ora: