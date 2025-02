DETTAGLI

Lingue: tutte le nostre solite lingue che accompagnano le competizioni Esport sono presenti anche sul sito dell'evento e gli spettatori di tutti i Paesi supportati potranno guardare e interagire con lo show nella loro lingua sul sito dell'evento.



Dal vivo vs VOD: alcune interazioni saranno disponibili solo durante la visione dal vivo: tifo, voto per MVP, quiz. Altre, come i pronostici, possono essere fatte in anticipo. I pronostici possono assegnare molti più punti rispetto alle altre interazioni: vedi la ripartizione completa di seguito.



Pronostici: puoi fare già ORA i tuoi pronostici per il giorno 1 su https://event.brawlstars.com/it! I pronostici del giorno 2 e del giorno 3 possono essere inoltrati prima delle trasmissioni di ogni giorno, quindi quelli di voi che non possono guardare dal vivo possono comunque giocare e guadagnare punti. Gli spettatori che seguiranno dal vivo possono scegliere di inviare i propri pronostici per tutte le partite del giorno prima dello show o subito prima di ogni singola partita. In particolare il giorno 3 (con 8 squadre che giocano a eliminazione diretta), gli spettatori che hanno fatto pronostici prima dello show possono modificarli per la semifinale e la finale subito prima di ogni partita, anche se le squadre che avevano originariamente pensato sarebbero arrivate, ad esempio, alle semifinali, sono state buttate fuori.

Ricezione delle ricompense: quando si raggiunge un numero di punti tale da attivare un premio, il premio stesso può essere riscosso nel gioco poco dopo. Se molti giocatori guadagnano premi contemporaneamente, è possibile che la consegna dei premi possa subire un ritardo fino a 24 ore. Quindi se non vedi subito il tuo premio, ricontrolla il giorno successivo! Punti BONUS: i bonus vengono assegnati in aggiunta al premio riscosso per un pronostico corretto, se i pronostici della partita precedente erano, per l’appunto, corretti. 25 punti BONUS per ogni pronostico indovinato (non devono essere necessariamente di fila). Esempio: qualcuno che ha indovinato tre pronostici riceverà 75 punti BONUS con il successivo pronostico corretto, oltre ai normali 50 punti ricevuti per avere pronosticato correttamente un risultato.



PUNTI PER INTERAZIONE







Interazione









; Numero di punti ciascuna











Primo accesso al sito







; 20









Risposta a quiz







; 0-5









Invio pronostico per una partita







; 5









Pronostico indovinato







; 50









Voto al miglior giocatore (solo dal vivo)







; 10









Primo tifo in ogni partita (solo dal vivo)







; 1









Punti BONUS







; 0-350









RICOMPENSE







Ricompense









; Punti necessari











10 monete







; 20









Reazione dito da tifo







; 100









25 punti stellari







; 200









25 monete







; 300









Reazione pollice verso







; 500









50 punti stellari







; 600









50 monete







; 700









Reazione occhiali da sole







; 800









100 punti stellari







; 900









Skin Jessie maga del furto







; 1000









Sarà possibile superare i 1000 punti, ma non ci saranno ricompense oltre a Jessie maga del furto. Ci vediamo dal 26 al 28 novembre https://event.brawlstars.com/it!