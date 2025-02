Scopri i vincitori delle finali del Brawl Stars Championship di questo mese! Brawl Stars Championship 2020 é arrivato a metà strada! Le migliori squadre al mondo continuano la loro battaglia per oltre $ 1,000,000 e la gloria eterna, ma prima dobbiamo determinare chi andrà alle finali mondiali!



APAC - PSG Esports

Europa - CODEMAGIC Purple

LATAM sud - Blue

Nord America e LATAM nord - Tempo StormIl



PSG Esports rimane la squadra con il punteggio più alto del mondo. Dopo la loro corsa vittoriosa di queste finali mensili, sono vicini a diventare i primi finalisti globali. Puoi vedere il loro dominio durante le finali regionali dell’APAC qui!

La quarta volta è quella buona! CODEMAGIC Purple ha finalmente vinto la sua prima finale mensile nonostante si sia qualificata quattro volte consecutive. Ora non sono solo la squadra più costante in Europa, ma anche i leader regionali. Consigliamo vivamente di rivedere le loro incredibili partite con SK Gaming e Tribe Gaming: semplicemente non puoi perdertela!

La classifica delle Americhe latine del sud ha visto un grande cambiamento! Blue, arrivata di punto in bianco (gioco di parole intenzionale!), ha sconfitto gli attuali leader della regione, INTZ, così come la crescente potenza di B4 Esports. Se vuoi guardare il VOD, sii nostro ospite! La tempesta sta arrivando! Tempo Storm, per la precisione. Una squadra ben nota, recentemente raccolta da un’importante organizzazione di eSport, ha dominato le finali regionali per il Nord America e il LATAM Sud, sconfiggendo IX Circles e Red Button. Vai a vedere le loro folli giocate su YouTube, soprattutto se vuoi migliorare le tue abilità!



