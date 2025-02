Siamo molto entusiasti di condividere i dettagli per le finali mondiali di Brawl Stars 2020!



Milioni di giocatori hanno gareggiato nelle Sfide del torneo, e migliaia di formazioni si sono scontrate nelle qualificazioni online. Le migliori squadre si sono sfidate nelle finali mensili e il meglio del meglio di ogni regione si è qualificato. Tutto ciò porta alla resa dei conti finale, in cui i campioni del mondo di Brawl Stars saranno decisi alle finali mondiali che si terranno il 21 e 22 novembre.

Squadre qualificate

Premi

Sono già stati vinti $500.000 durante la stagione BSC.



Per le finali mondiali di Brawl Stars, le squadre competeranno per un montepremi di 500.000$! Ma il premio in denaro non si ferma qui ... VOI potrete supportare la vostra squadra preferita attraverso delle offerte esclusive nel gioco *. Il ricavato aumenterà il montepremi delle finali mondiali fino a un totale di 1.000.000$!



Finali mondiali pacchetto reazioni

Finali mondiali skin Colt sfidante

Finali mondiali bundle (gemme+monete valore offerta x 5)

Spartizione dei premi delle finali mondiali (ipotizzando un montepremi totale di 1M$):



1º posto 200,000$

2º posto 150,000$

3º/4º posto 125,000$

5º-8º posto 100,000$

Location e viaggio

Le finali mondiali di Brawl Stars 2020 si terranno dal 21 al 22 novembre.





AGGIORNAMENTO: Per ragioni di sicurezza, tutti i team parteciperanno alle finali mondiali a distanza. Sappiamo che non avere tutte le squadre nello stesso luogo causerà problemi di latenza ma la sicurezza dei nostri concorrenti è la principale priorità.



Per questioni di sicurezza, l'evento non sarà aperto al pubblico.



Programma trasmissione

Nov 21: quarti di finale: 10-14 CET / 18-22 JST / 1-5am PST



Nov 22: Semifinali e gran finale: 10-14 CET / 18-22 JST / 1-5am PST



Le finali mondiali saranno trasmesse in 14 lingue. Tenete d’occhio per eventuali aggiornamenti!



Formato partite

Alle finali mondiali di Brawl Stars 2020, le 8 squadre qualificate verranno inserite in un bracket a eliminazione singola. Tutti gli scontri saranno giocati al meglio di 5 partite (ogni partita con la stessa mappa), al meglio di 5 set (ciascuna con una modalità di gioco diversa di footbrawl, arraffagemme, assedio, ricercati o rapina), con un brawler bannato alla cieca per squadra.



Segui le finali mondiali di Brawl Stars 2020 su Twitter e Instagram e il nostro nuovissimo canale YouTube per gli aggiornamenti!



* Le offerte delle finali mondiali saranno disponibili nel gioco a partire dal 5 al 12 novembre. Fino a 500.000$ raccolti, attraverso le offerte delle finali mondiali, andranno direttamente al montepremi