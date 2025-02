Gli ZETA DIVISION ZERO e gli ZETA DIVISION ONE si sono fatti strada verso la finalissima con gli ZERO che hanno, all fine, conquistato la vittoria! I giocatori Achapi e Tensai, i primi campioni in carica a bissare il successo, hanno alzato il trofeo insieme al loro compagno di squadra Kuru.

Il luogo designato alle finali ha registrato il tutto esaurito, colmando il palcoscenico di una grande energia positiva: in questo evento abbiamo avuto modo di vedere il pubblico più caloroso e solidale di sempre, in un evento di Brawl Stars. Siamo stati anche entusiasti di vedere un'enorme quantità di nostri giocatori che hanno visto l'evento da casa.



Puoi rivedere lo spettacolo qui: Giorno 1, Giorno 2 e l'ultimo Giorno 3.



Ma aspetta, c'è di più! All'inizio di quest'anno abbiamo lanciato il nostro programma dei partner, con reazioni brandizzate e icone dei giocatori, per nove organizzazioni esport selezionate. Per i nostri campioni del mondo abbiamo preparato qualcosa di speciale: "Gus campione del mondo" è la prima skin di Brawl Stars ad assumere i colori di una squadra di esport: questo è il modo migliore per celebrare la vittoria degli ZETA DIVISION ZERO!



Consideriamo questa collaborazione una parte essenziale del nostro programma dei partner e non vediamo l'ora che la skin venga lanciata con l'aggiornamento del "brawliversario", il 12 dicembre! Ecco un'anteprima: