2. Organizzando un torneo

Così facendo, riceverai una serie di benefici, alcuni dei quali saranno disponibili in base al livello dell'evento di cui ti occuperai.



In ogni caso, Matcherino ti metterà a disposizione un kit di strumenti con cui svolgere al meglio i tuoi compiti, mentre gli eventi di maggior prestigio ti permetteranno di ottenere ricompense aggiuntive. Gli organizzatori devono presentare una richiesta per ciascun evento per poter ricevere i dettagli sui premi in palio, sulle reazioni offerte gratuitamente nel gioco e sui contributi aggiuntivi.



Per quanto riguarda quest'ultimo punto, Supercell potrebbe infatti decidere di contribuire ai premi in denaro dei tornei su Matcherino con la stessa somma, raddoppiando eventualmente il montepremi totale.



Per maggiori informazioni sull'organizzazione di questi eventi, puoi consultare questa pagina (in inglese).



3. E ovviamente... gareggiando!

Partecipa ai tornei per vincere premi in denaro, semplicemente iscrivendoti insieme alla tua squadra! Se non ce l'hai, puoi crearne tu una per prenotare un posto, oppure puoi unirti a un'altra già esistente in cerca di membri, o, infine, iscriverti come giocatore svincolato per mostrare la tua disponibilità.



Chiunque trionfi in un evento di qualificazione non solo avrà diritto ai premi in denaro, ma otterrà anche una reazione esclusiva dedicata al vincitore! Tieni gli occhi aperti per non perderti gli eventi disponibili nella tua regione.