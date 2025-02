Ed infine, ecco le domande più frequenti e le relative risposte:



❓ Per quanto tempo rimarrà attiva la sfida del torneo all’interno del gioco?

👉 Rimarrà attiva per 24 ore a partire dall'11 gennaio alle 9:00 di Roma (CET) / 12:00 di Los Angeles (PST) / 17:00 di Seoul (KST).





❓ Quanti anni devo avere per partecipare al torneo di Brawl Stars?

👉 La sfida del torneo all’interno del gioco è aperta a tutti i giocatori con 800 (in totale) o più trofei. I giocatori devono avere minimo 16 anni compiuti per partecipare alle eliminatorie online e alle finali mensili.





❓ Un'organizzazione eSports può avere più team partecipanti?

👉 Nel torneo di Brawl Stars consentiremo un massimo di 2 squadre per ogni organizzazione eSportiva, a condizione che i nomi siano chiaramente distinguibili tra loro, ad es. “Nova Red” / “Nova Blue”. Aggiorneremo il regolamento a fine gennaio, ma questa modifica è in vigore da ora.





❓Per le eliminatorie online e le finali mensili, sono ammesse sostituzioni per i giocatori?

👉 Nelle eliminatorie online è consentito l’utilizzo di sostituzioni (soltanto tra i 4 giocatori della squadra) nell’intervallo tra una partita e l’altra. Nelle finali mensili sono, invece, consentite sostituzioni nell’intervallo tra un incontro e l’altro. Le regole verranno adattate, la modifica è in vigore da ora.





❓ Le eliminatorie online e le finali mensili prevedono sospensioni (ban) per i Brawler?

👉 Ogni squadra può vietare (bannare) l’utilizzo di un Brawler (uno per team) per incontro. Quindi i 2 Brawler sospesi non potranno essere utilizzati da nessuna delle due squadre che si affrontano nell’incontro. Le regole verranno adattate, la modifica è in vigore da ora.





❓ Come sono stati determinati il numero di posti disponibili per ciascuna regione?

👉 Desideriamo che Brawl Stars sia un gioco guidato dalla comunità, così come vogliamo lo sia anche il nostro approccio agli eSport. Abbiamo deciso i posti a disposizione per le varie regioni considerando i luoghi dove i giocatori sono maggiormente attivi.





❓ Quando riceverò i premi della sfida del torneo?

👉 Ogni singola vittoria nella sfida comporta la concessione immediata delle ricompense (punti stellari o gettoni stella).





❓ Cosa succede se non ho una squadra ma punto alle 15 vittorie - posso qualificarmi comunque con giocatori casuali?

👉 Sì, ma ci aspettiamo che la concorrenza raggiunga i massimi livelli! Per questo raccomandiamo ai giocatori di fare squadra con gli amici più abili prima di partecipare alla sfida, se possibile.





❓ Il mio team eSports ha 4 giocatori. Come si gioca, in questo caso, la sfida del torneo?

👉 La sfida in gioco prevede un massimo di 3 giocatori, il 4° giocatore dovrà completare la sfida da solo o con un'altra squadra. Le eliminatorie online e le finali mensili, invece, consentono squadre di 3 o 4 giocatori.





❓ Come posso iscrivermi alle eliminatorie online?

👉 I giocatori che raggiungono 15 vittorie nella sfida del torneo riceveranno un messaggio all’interno del gioco stesso con le informazioni su come iscriversi alle eliminatorie online.





❓ Se mi trasferisco fisicamente in un'altra regione, devo aspettare 3 mesi prima di poter competere?

👉 Purtroppo sì. Desideriamo garantire che la provenienza regionale non venga utilizzata in modo improprio e, inoltre, questo periodo di tempo è comunemente utilizzato in altri eventi eSportivi.