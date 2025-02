Ehi brawlers!

Abbiamo pensato fosse ancora troppo difficile scalare fino ai 500 trofei ed oltre. Con i cambiamenti che andremo a fare oggi, il nostro obiettivo è quello di migliorare l’esperienza della progressione dei trofei in generale e rendere i punti stellari più accessibili. Questo cambiamento dovrebbe incoraggiare a giocare con i brawler persino raggiunto il grado 20 in modo da ottenere più punti stellari.

Siamo consapevoli che che non si tratta esattamente di una soluzione al feedback che ci avete fornito, relativo alla rimozione dei gettoni a fine stagione. Non è piacevole perdere le ricompense stagionali, e per questo vogliamo migliorare il sistema dei punti stellari nel tempo e renderlo più prezioso per voi, per esempio includendo articoli non estetici come le casse enormi (o simili) al negozio stellare.

Ad oggi, le ricompense dei punti stellari non vanno bene come dovrebbero. Sì, dev’essere frustrante ricevere +1 punto stellare a fine stagione dopo aver raggiunto i 500 e più trofei. Considereremo vari modi di calcolare i punti stellari in un secondo momento, in modo da apportare dei miglioramenti.

Vogliamo ringraziarvi per il vostro feedback e per leggere questo post; per favore continuate a farvi sentire! Vi chiediamo scusa per la brutta esperienza che avete avuto durante questo aggiornamento.

Ecco quindi i nuovi valori per la progressione dei trofei: