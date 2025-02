*Alcune finali regionali potrebbero tenersi in eventi dal vivo.



**Si qualificherà per le finali mondiali la migliore squadra di ognuna delle regioni in cui è suddiviso il torneo, nonché la seconda migliore squadra proveniente dalla regione "Europa, Medio Oriente e Africa", per un totale di otto finaliste.



***Le squadre vincitrici delle eliminatorie in Brasile e di quelle nei paesi dell'America Ispanica si affronteranno nella finale regionale per l'America Latina, e solo una di loro si qualificherà per le finali mondiali.

Crediti: Tobias Johnsson, Dreamhack