Ricompense delle soglie gratuite del Brawl Pass

Nei dati illustrati di seguito prendiamo in considerazione quei giocatori che tengono da parte le loro gemme per ottenere gratis un brawler ogni due stagioni (cioè quelli che prendono tre Pass all'anno).

VECCHIO - ricompense in un anno: 90.525 monete, 28.500 punti energia, 540 gemme, 8.880 crediti e 4.500 crediti cromatici.

NUOVO - ricompense in un anno: 96.000 monete, 30.000 punti energia, 600 gemme, 12.000 crediti e nessun credito cromatico.

Inoltre, al NUOVO Brawl Pass (in un anno) aggiungeremo: 348 premi Starr e 12 premi Starr leggendari garantiti. Puoi trovare tutte le informazioni più avanti.

La domanda che sorge spontanea è: "Maaa... i crediti cromatici che fine hanno fatto?! Mi sembra un nerf assurdo!"

Non proprio, perché elimineremo i crediti cromatici e li convertiremo in crediti normali (continua a leggere). Ti mancheranno comunque dei crediti, ma aggiungeremo un premio Starr leggendario alla fine delle soglie gratuite del nuovo Pass per compensare la perdita.

"E le ricompense che si trovano oltre la fine Pass?"

Oltre ai miglioramenti della parte gratuita, aggiungeremo un totale di 348 premi Starr annuali (quindi 29 per ogni Pass mensile) ottenibili completando i Pass. Le ricompense oltre la fine del Pass saranno sostituite da dei premi Starr e si sbloccheranno con un numero maggiore di gettoni rispetto ad ora.

"Non può essere tutto rose e fiori, giusto?"

No, infatti. Se preferisci un'esperienza free-to-play e prendi il Pass gratis ogni due stagioni, guadagnerai meno bling, però, in compenso, riceverai più personalizzazioni coi premi Starr. La Lega delle stelle continuerà ancora a essere il posto migliore per accumulare bling e lo sarà anche dopo le modifiche importanti che vorremo farle, ma questa è una cosa che abbiamo in programma per i primi mesi dell'anno prossimo.

Per ricapitolare, i giocatori free-to-play noteranno dei piccoli miglioramenti nei loro progressi e potranno spendere le loro gemme per velocizzarli o per acquistare personalizzazioni, offerte e via dicendo. Questi cambi dovrebbero rendere più "democratica" l'assegnazione delle ricompense e far sì, quindi, che i giocatori occasionali ottengano molto di più rispetto al solito.

Così facendo, puntiamo a migliorare il Brawl Pass su tutti i fronti: al momento, per gli utenti free-to-play, il modo migliore per avanzare in gioco è quello di acquistare il Pass ogni due stagioni con le gemme. Siccome non vogliamo ostacolare i loro progressi, inseriremo nel nuovo Pass tutte le ricompense menzionate precedentemente tra le soglie gratuite.