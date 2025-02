È arrivato il momento di festeggiare la festa della luna!



Avete mai assaggiato i dolci lunari? Se no, ne abbiamo per tutti voi! Potete provarne uno in sopravvivenza durante l'evento. Non preoccupatevi, è solo un cambiamento estetico, rimangono comunque cubi d'energia. Rimanete sintonizzati per future offerte speciali e tanto altro!