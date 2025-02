Ottieni premi gratuiti guardando le live di Brawl Stars su Twitch!

Stiamo lanciando una campagna Twitch Drops per la prima volta in assoluto! Continua a leggere per conoscere le date, i premi e come richiederli!

Quando accadrà?

Inizia il 21 settembre alle 07:00 UTC (9:00 italiane)

Termina il 25 settembre alle 07:00 UTC (9:00 italiane)





Quali sono i premi e i requisiti relativi al tempo di visualizzazione?

300 monete - 30 minuti

150 punti energia e 50 bling - 60 minuti

10 gemme e icona giocatore Brawl Academy - 120 minuti