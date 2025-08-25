È esattamente come dice il titolo. Il prossimo aggiornamento introdurrà una nuova versione del logo di Brawl!

Ecco, in breve, i motivi principali per cui abbiamo deciso di cambiare logo.

Il logo usato finora iniziava a dare la sensazione di essere superato e troppo complesso, rispetto ad altri marchi appartenenti a realtà concorrenti e dal look più moderno.

"Brawl" è il cuore pulsante del nostro brand e il vecchio logo non gli rendeva abbastanza giustizia.

Volevamo creare un collegamento più stretto tra il logo del gioco e le icone dell'app.

Dopo una serie di ricerche e di test che hanno coinvolto gli utenti, abbiamo reinterpretato il logo di Brawl in chiave moderna, in modo tale che risulti leggibile nella maggior parte dei contesti, pur mantenendone intatta l'identità originale mediante l'uso di colori e forme familiari.

LA SPIEGAZIONE ESTESA

Per permetterti di avere il quadro completo della situazione, abbiamo deciso di condividere ulteriori dettagli relativi al processo e ai motivi del cambio del logo.

LE SFIDE CHE IL VECCHIO LOGO COMPORTAVA

Mancanza di enfasi sulla parola "Brawl" : quest'ultima è, di fatto, il cuore del marchio e la parte più riconoscibile del nome del gioco, quella che tutti usano quando ne parlano. Tuttavia, a causa del colore predominante e delle dimensioni del font, nel vecchio logo balzava all'occhio maggiormente la parola "Stars".

Complessità : il vecchio logo conteneva numerosi elementi messi insieme, il che lo rendeva difficile da leggere in alcuni contesti e a seconda delle dimensioni.

Scarsa adattabilità : a proposito di quanto appena detto, l'uso del logo al di fuori del gioco o dei nostri canali (ad esempio in annunci, articoli di merchandising, collaborazioni, ecc.) si è dimostrato arduo e spesso non dava i risultati sperati.

Design superato : attirare l'attenzione nel mondo dei loghi è difficile e il design di quello vecchio non era più molto al passo coi tempi rispetto a tanti altri marchi che hanno già affrontato cambiamenti come questo.

Inoltre, il logo del gioco era troppo diverso da quello dell'app. Nel vecchio logo, infatti, il teschio era un elemento minore, diversamente dal logo dell'app.

Il motivo principale per cui abbiamo deciso di cambiare il logo è la volontà di affrontare e superare queste sfide, dal momento che abbiamo ipotizzato che un aspetto più moderno avrebbe aiutato in tal senso e migliorato il modo in cui il marchio viene percepito e riconosciuto.

Ciò nonostante, non volevamo che tale cambiamento compromettesse l'eredità del vecchio logo. La nostra intenzione, infatti, non è mai stata quella di stravolgere il marchio, bensì di farlo evolvere e aggiornarlo.

Detto questo, abbiamo poi testato diversi loghi, alcuni dei quali contenenti solo piccole modifiche al vecchio design e altri contraddistinti da vere e proprie svolte stilistiche (per il bene della scienza). I risultati che abbiamo ottenuto hanno confermato la nostra ipotesi. Il nuovo logo è quello che ha dato i risultati migliori e che ha ricevuto i pareri più positivi da parte degli utenti che hanno partecipato al test. Per via del suo legame con il logo dell'app, alcuni di loro hanno persino pensato che il nuovo logo fosse quello ufficiale.