Il secondo gadget e la seconda abilità stellare di Willow sono ora disponibili!



Gadget: Set da immersione

- Willow si immerge per 2 secondi, durante i quali non potrà essere colpita, ma, allo

stesso tempo, non potrà compiere alcuna azione.

Abilità stellare: In gamba

- La velocità dei nemici manipolati con la super aumenta del 25%, mentre sono manipolati.