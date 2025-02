La stagione della lega delle stelle terminerà PRIMA, per la precisione il 24 aprile (lunedì)

Stiamo ristrutturando le rarità e i prezzi delle skin, quindi tutte le skin da 49 gemme costeranno 79 gemme. Se volete ottenerle per 49 gemme, saranno tutte nel negozio questa settimana (incluse le skin stagionali)

Le skin acquistabili con i punti stellari non saranno più disponibili per essere acquistate con i punti stellari dopo l'aggiornamento. Ciò significa che avete tempo fino all'aggiornamento per acquistare quelle che desiderate con i punti stellari!