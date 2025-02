3) Vedremo mai un evento "infettato"? (Modalità di gioco 1 vs 9. Più avversari il giocatore in solitario batte, più difficile diventa per gli altri giocatori sopravvivere)



Abbiamo altre cose in programma prima di poter pensare di rendere possibile l'inserimento di una funzione simile al Generatore di mappe, richiede tanto lavoro di programmazione. Per darvi un'idea, abbiamo cominciato a sviluppare il generatore di mappe nell'aprile/maggio del 2020, ed è stata rilasciato a novembre. MA! Mi piace davvero tanto quest'idea, e voglio dirvi una curiosità di cosa succede dietro le quinte. Per il periodo Halloween del 2019, eravamo alla ricerca di una nuova modalità per la festività, e ci balzò alla mente un concept di un evento, in cui, quando un giocatore veniva sconfitto, diventava un fantasma che aveva la possibilità di infastidire gli altri giocatori. L'unico modo per tornare in vita consisteva nel battere i giocatori ancora vivi. Purtroppo fu cestinata perché sarebbe risultata troppo confusionaria, e la nostra idea è sempre stata quella di rendere Brawl Stars un gioco facilmente intuibile. Ma, ora che stiamo entrando nel terzo anno del rilascio globale, credo che siamo in grado di poterci buttare su eventuali modalità di gioco più complesse, non voglio dire che non vedremo mai una modalità di gioco "infettato" nel gioco.