Un aggiornamento opzionale è ora disponibile per IOS e Android. Potrebbe ancora non essere disponibile nel vostro paese, in questo caso, riprovate più tardi oppure ricaricate il vostro store.



Ecco cosa comprende:

Risolto problema arresto anomalo dell'applicazione su dispositivi Android 8 e sistemi operativi più vecchi



Risolto problema di allineamento delle caselle di dimensioni 2x2 del Generatore di mappe



Corretto un problema legato agli spettatori in cui veniva visualizzato un popup di approvazione della mappa dopo aver assistito ad una partita giocata e indicata come “Inviata”

Risolti problemi di animazione di Re Lou



Risolto un problema con il SCID in cui il codice di verifica non veniva accettato quando si tentava di accedere a un account esistente dalla visualizzazione della selezione account