Le sfide in Rapina, Arraffagemme e Ricercati arrivano questa settimana! Ogni sfida sarà attiva per due giorni. Non preoccupatevi se non riuscirete a superarle in questa occasione, torneranno in futuro!

Le ricompense per ogni sfida sono: cassa brawl, gettoni, reazione comune per Gus, monete, punti stellari, cassa enorme e graffito della modalità di gioco!