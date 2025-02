Crea il tuo Supercell ID ed ottieni la skin di Bombardino Stregone!



Supercell ID è un servizio che ti permette di proteggere il tuo account ed accedere facilmente ad altri account dei giochi Supercell su tutti i dispositivi.





Configurare Supercell ID è gratis e facile e non ci sono password: quando verrà fatto il login, ti verrà inviato un nuovo codice di verifica. Non dovrai più ricordarti alcuna password!





Registrarsi a Supercell ID per tutti i tuoi account è la migliore soluzione per passare da uno all’altro. Ricorda soltanto di spuntare l’opzione “Ricorda su questo dispositivo” e potrai cambiare account senza problemi. In questo caso, i codici di verifica non verranno richiesti!



Puoi iscriverti a Supercell ID nelle impostazioni del tuo gioco. Dovrai semplicemente premere il bottone “Supercell ID” per cominciare.



Per usare lo stesso Supercell ID per salvare i progressi su un altro gioco Supercell, dovrai semplicemente premere “Login” con il tuo indirizzo di posta legato al Supercell ID di un altro gioco.



Buon divertimento nella mischia!

- Il team di Brawl Stars.