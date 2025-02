DI COSA SI TRATTA?



In futuro, introdurremo due novità importanti nella Lega delle stelle, in quella dei club e nelle mischie amichevoli di Scontro tra potenze, ovvero:

1. ogni partecipante potrà vietare un brawler;

2. i membri della stessa squadra potranno suggerirsi a vicenda quali brawler scegliere (anche se questa funzionalità potrebbe non arrivare nel prossimo aggiornamento, ma in quello successivo).



COME FUNZIONA?

Le proibizioni individuali e segrete

- All'inizio della fase di proibizione di un brawler, ognuno vieterà il personaggio che vuole.

- Potrai vedere cosa stanno scegliendo i tuoi alleati in quel momento, ma non potrai proibire il loro stesso brawler, dopo che l'avranno confermato.

- Gli avversari non sapranno quali personaggi avrete vietato tu e i tuoi alleati, proprio come adesso, quindi è possibile che prendano le stesse decisioni tue e dei tuoi compagni. Ciò significa che potranno essere esclusi un minimo di tre brawler e un massimo di sei.

- In seguito a questi cambi, ora la Lega delle stelle sarà sbloccabile solo dopo aver vinto 4500 trofei e ottenuto almeno 12 brawler.

- Se non proibisci o scegli un brawler, il gioco lo farà al posto tuo, prendendone uno a caso. Questa funzionalità è già presente nella versione accessibile al pubblico.

I suggerimenti dei brawler

- Durante il tuo turno nella fase di scelta di un brawler, i compagni di squadra potranno suggerirti il personaggio da usare, grazie al nuovo pulsante apposito, e i suggerimenti appariranno a lato dello schermo.



Puoi consigliare un personaggio anche dopo aver scelto il tuo.

PERCHÉ AVETE INTRODOTTO QUESTE NOVITÀ?

Riteniamo che tutti i giocatori, competitivi e non, beneficeranno delle proibizioni individuali.

- Sarà necessario adeguarsi, se i brawler più adatti a una determinata mappa non saranno selezionabili.

- Volevamo aumentare il numero delle proibizioni senza allungare ulteriormente i tempi di preparazione, perciò abbiamo pensato che permettere a tutti i partecipanti di vietare un personaggio fosse la scelta giusta.

- Dare a tutti la possibilità di proibire un brawler renderà l'intera procedura più chiara e coerente.



Il fatto di poter suggerire ai propri compagni quale brawler usare era una cosa ovvia che volevamo inserire in gioco da un bel po' di tempo (oltre a essere una delle aggiunte più importanti che la community desiderava vedere nella Lega delle stelle).

DOMANDE FREQUENTI



Perché avete annunciato proprio ora queste novità?

Perché così i giocatori più competitivi non saranno presi alla sprovvista, quindi meglio iniziare a far pratica!

Perché non lo avete detto prima?

Dovevamo essere sicuri che entrambi i cambi facessero parte del prossimo aggiornamento.

Ci sono altre novità?

Per ora, no, ma ne abbiamo altre in mente per il futuro! Come sempre, se hai suggerimenti o commenti, scrivici pure sui nostri canali social!