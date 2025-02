Se avete Twitter e/o Facebook, assicuratevi di seguire le pagine inglesi di Brawl Stars per rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime novità. Da ora in poi le pagine social italiane non saranno più attive. Ma non preoccupatevi! Non stiamo tagliando tutti i ponti con la community italiana e continueremo a leggere i vostri commenti e feedback con l'aiuto dei content creators e community manager italiani.

Non parlate inglese? Vi consigliamo di utilizzare la funzione "traduci" sia su Facebook che su Twitter per essere coinvolti nelle discussioni!

Ecco qui una lista dei canali social globali di Brawl Stars:

Twitter: @Brawlstars

Twitter Esports: @Brawl_Esports

Instagram: @Brawlstars

Instagram Esports: @Brawlstars Esports

Facebook: Brawl Stars

YouTube: @Brawlstars

Youtube Esports: @Brawlstars_Esports

Reddit: r/Brawlstars