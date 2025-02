Le sfide sono arrivate!

Roba eccitante! Gioca le nuovissime sfide del torneo per ottenere fantastici premi in gioco. Inoltre tu - sì, proprio tu! – potrai lottare per arrivare alle finali dal vivo e avere la possibilità di vincere una parte del montepremi di oltre 1.000.000$ in palio! Wow!

Ecco come fare:

1 - SFIDA IN GIOCO

Partecipa alla nuova sfida del torneo, in solitario, dove sarai abbinato a 2 giocatori casuali o in una squadra con amici. I gettoni stella o i punti stellari vengono assegnati ad ogni vittoria! I match sono suddivisi in 5 modalità di gioco (Arraffagemme, FootBrawl, Ricercati, Rapina e Assedio), quindi per giocare sono necessari almeno 800 trofei (in totale). Si applicano le regole delle amichevoli - quindi i tuoi Brawler saranno impostati al livello 10 con entrambe le abilità stellari come opzioni - per mantenere le cose eque. Chi arriverà alla vetta vincendo 15 partite prima di perderne 3?



2 - ELIMINATORIE ONLINE E FINALI MENSILI

Se superi la sfida del torneo, ti verrà inviato un link per accedere al turno successivo, ovvero le eliminatorie online regionali. Le 8 migliori squadre di tutto il mondo saranno invitate a presentarsi di persona alle finali mensili con premi in denaro per tutti i partecipanti - e pagheremo per il viaggio e l'alloggio!



3 - FINALI MONDIALI

Vinci abbastanza punti nelle eliminatorie online e nelle finali mensili e qualificati per le finali mondiali di Brawl Stars nell'autunno 2020. Affronta i migliori del mondo e mostra loro chi è il Brawler definitivo!



Per aggiornamenti futuri tieni d’occhio:

Tutto avrà inizio l'11 gennaio! Quindi prepara i tuoi Brawler per la loro sfida più grande!

Buona fortuna!