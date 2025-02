Cambio dell'indirizzo e-mail del Supercell ID

Una delle novità di cui puoi usufruire è quella che ti permette di modificare l'indirizzo e-mail del Supercell ID nelle impostazioni del servizio. Se vuoi usare questa opzione, dovrai inserire un codice di conferma che ti invieremo all'indirizzo e-mail associato in quel momento al Supercell ID. La cosa bella di questa funzionalità è che il cambio dell'indirizzo sarà applicato automaticamente a tutti i giochi che hai collegato al Supercell ID.

Nuovo sistema di protezione dell'account

È stato aggiunto un nuovo modo di proteggere gli account Supercell ID, che li terrà al sicuro ogni volta che qualche malintenzionato tenterà di recuperarli all'insaputa dei proprietari o cercherà di appropriarsene con attacchi di phishing. Per far sì che il tuo account non cada nelle mani sbagliate durante una procedura di recupero, questo sistema richiederà i tuoi codici personali o dei codici inviati sul tuo telefono.



Come attivare la protezione dell'account



Per usare questa funzionalità, ti servono:



un numero di telefono attivo a cui hai accesso e che possa ricevere gli SMS;



un luogo sicuro in cui salvare i codici di recupero di backup, utili nel caso tu non possa usare il telefono o l'abbia perso.



Puoi attivare la protezione dell'account avviando il gioco, entrando nelle impostazioni e premendo il pulsante del Supercell ID. Le istruzioni che appariranno sullo schermo ti aiuteranno ad attivare il servizio. Ricorda che dopo aver attivato la protezione dell'account, non potrai più disattivarla.







I codici di recupero di backup



Una domanda che ti potresti fare è: "Che cosa succederebbe se un giorno perdessi il numero di telefono associato al Supercell ID?" In effetti, capita a tutti di dover cambiare telefono, o perché ce lo siamo dimenticati sull'autobus o perché lo abbiamo rotto o, semplicemente, perché ne abbiamo uno nuovo. Quando attivi la protezione dell'account, potrai generare un codice di recupero di backup.



Il codice ti servirà se perdi l'accesso al telefono e non riesci quindi a leggere l'SMS col codice di verifica. È il rimedio a cui puoi ricorrere quando ti trovi in questa situazione, perciò ti consigliamo di conservare questo codice di emergenza in un luogo sicuro.



Tieni a mente che puoi usare un codice di backup solo una volta, ma puoi generarne uno nuovo quando desideri.



ATTENZIONE: se, oltre al codice di backup, perdi l'accesso sia al numero di telefono sia all'indirizzo e-mail associati al Supercell ID, non potrai più recuperare l'account.



Inoltre, se in passato hai condiviso l'account o le sue informazioni con un'altra persona, il team di assistenza di Supercell non potrà risolvere le dispute tra gli individui che cercheranno di attivare la protezione sullo stesso account.

Se vuoi saperne di più su questa funzione, PREMI QUI!