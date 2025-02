Ricompense oltre ogni limite!

Chi osserverà l'evento da casa avrà accesso a ricompense in gioco, tra cui alcune di un tipo tutto nuovo! Non stai più nella pelle, vero? Per ottenerle, guarda l'evento in diretta e interagisci all'indirizzo https://event.brawlstars.com/it, dove i pronostici saranno disponibili a partire da alcuni giorni prima dell'inizio dell'evento, previsto per il 24 novembre.

Alcune ricompense potrebbero diventare disponibili nel negozio in un secondo momento.

I biglietti

Chiunque partecipi al DreamHack Winter avrà accesso alle Finali mondiali di Brawl Stars, ma sappi che puoi anche accaparrarti un biglietto che comprende una fantastica borsa piena di articoli a tema Brawl del valore di oltre 20 $ (fino a esaurimento scorte)! Acquista il biglietto qui e non perderti questa fantastica occasione!

Le squadre

Le qualificazioni per le Finali mondiali sono ancora in corso, quindi tieni d'occhio le nostre classifiche, leggi gli annunci sui nostri canali social (in inglese) e assisti alle Ultime qualificazioni il 7 e l'8 ottobre all'indirizzo https://event.brawlstars.com/it.