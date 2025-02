Per la giornata mondiale dell'ambiente, abbiamo preparato l'evento "Un mondo di rane", con cui vogliamo sensibilizzare i nostri giocatori sulla rana arlecchino, che vive nella foresta amazzonica.

Un coloratissimo anfibio che è a forte rischio di estinzione a causa della scomparsa di più del 40% della sua popolazione dai suoi habitat conosciuti. Il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità sono aspetti che dipendono dall'insostenibilità delle attività umane, come il disboscamento a favore dell'agricoltura, dell'allevamento o dell'espansione urbana, la sovrapesca e le attività estrattive, che hanno un impatto negativo sulla flora, la fauna e gli ecosistemi che ci circondano.



Partecipando all'iniziativa Green Game Jam di Playing for the Planet, ci auguriamo che i nostri giocatori entrino in contatto con la natura e capiscano il ruolo cruciale che svolge per la nostra salute e il nostro benessere. Tutto dipende dal nostro pianeta ed è grazie ad esso che abbiamo acqua nei rubinetti e cibo sulle nostre tavole. Se non ci sforzassimo a proteggerlo, la nostra vita diverrebbe molto più dura.



Possiamo tutti fare la differenza e dare il nostro contributo informandoci sugli effetti del cambiamento climatico e sulle conseguenze che le nostre azioni hanno sull'ambiente! Leggi qui per saperne di più:

https://www.milkywire.com/greengamejam/supercell/brawl-stars-amazon

E se vi piace questo evento, VOTATE Brawl Stars per vincere il premio Green Game Jam's, Player's Choice: https://greengamejam.playing4theplanet.org/participants/brawl-stars