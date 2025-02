Manutenzione 13/02/2023

Manutenzione dei server

Risolto un problema con alcune modalità di gioco speciali che non venivano salvate nel registro delle battaglie del giocatore

Manutenzione 26/01/2023

Risolto il problema con la super di Griff che funzionava in modo strano se usato ai margini della mappa



Risolti alcuni comportamenti strani con offerte specifiche nel negozio



Rimossa la fama dai profili che l'avevano senza possedere ancora tutti i brawler







Manutenzione 12/01/2023

Modifiche di bilanciamento

Chester:

Stordimento - ridotto significativamente il danno (da 1400 a 200)



Stordimento - ridotta la velocità del proiettile del 25%



Stordimento - ridotta la durata da 2 secondi a 1 secondo

Attacco principale - ridotto il danno (da 720 a 640)



Mandy

Ridotto del 40% il tempo necessario all'attacco di Mandy per concentrarsi mentre si è fermi

Buster:

Ridotta la durata della super della metà



Ridotto il danno base (da 1480 a 1320)



Diminuita la riduzione del danno di Giubotto antiproiettile (da 20% a 10%)



Grom:

Attacco principale: ridotta la velocità del proiettile (da 880 ms a 840 ms - prima di dicembre era di 800 ms)



Gray:

Piano perfetto gadget - ridotta l’area del 50%



Risoluzione di errori:

Risolto un problema che poteva bloccare i giocatori nella schermata di caricamento per 24 ore



Risolto un problema in cui la hitbox della super di Mandy traballava dopo essere uscita dai limiti



Manutenzione del 21/12



Aumentate le ricompense per Pass del Paese delle caramelle e tutti i Brawl Pass successivi (a partire da gennaio)

Dopo aver letto alcuni feedback da parte della community, abbiamo dato una seconda occhiata alle ricompense. Abbiamo, dunque, deciso di migliorare il Brawl Pass a partire dalla prossima stagione. L’obiettivo è di far ottenere ai giocatori un po’ di monete e punti energia in più rispetto a prima.

Tenete sempre a mente che ulteriori ricompense possono essere ottenute tramite il negozio del club, missioni speciali e sfide.



Ecco i cambiamenti:



Percorso gratuito



Punti energia aumentati del 6.8%



Monete aumentate del 9.4%



Crediti aumentati del 11.7%



Percorso premium



Punti energia aumentati del 6.7%

Ricompense della coda



Punti energia 5%



Rimossa la fama ad alcuni giocatori che l'avevano ottenuta da un exploit

Aggiornamento opzionale (presto disponibile sia per IOS che per Android):



Risolto un problema per cui le valute ridondanti venivano mostrate nell'interfaccia utente del selettore delle skin



iOS: risolto un problema con l’interfaccia utente in cui venivano mostrati incorrettamente oggetti gratuiti nel negozio se il giocatore disponeva di tutti i brawler



Risolta sovrapposizione della fama con i nomi dei giocatori in alcuni scenari nell’interfaccia utente





Manutenzione del 16/12

Abbiamo dovuto avviare un’altra manutenzione per risolvere i problemi rimanenti con il risarcimento

Risolto il problema con il timer di cambio della missione più lungo del previsto



Risolto il problema con Tempesta sfiancante di Sandy che combinata con Venti benefici infliggeva solo 1 danno ai nemici



Risolto il problema per cui Caramelle scoppientanti di Chester non funzionava se veniva ucciso dopo averla attivata

Il risarcimento è ora in corso - Dovrebbe essere riscosso entro 2 settimane. I giocatori che hanno ottenuto di nuovo le ricompense del Cammino dei trofei non riceveranno il risarcimento (perché hanno già ricevuto ricompense extra da questo bug)

Risolti alcuni errori di localizzazione



Risolto il problema per cui il pulsante di abbandono veniva visualizzato per i giocatori a cui era rimasto solo un brawler da sbloccare



Risolto il problema per cui i punti energia extra che avresti ottenuto non venivano convertiti in monete se avessi raggiunto il limite di punti energia



Alcune note sul risarcimento:

Il risarcimento sarà attivo a partire dalle 13:00 UTC/14:00 italiane circa



Si basa su quanti trofei possiedi attualmente ed è suddiviso in diversi livelli di trofei (a ogni traguardo di 2500 trofei)



L'intervallo di livello inizia a 5000 trofei e termina a 25000. I giocatori al di sopra o al di sotto di questo intervallo riceveranno le stesse ricompense del livello di trofeo più vicino a cui si trovano

Riscuotilo entro 2 settimane o perderai l'occasione!



Questo risarcimento è DISPONIBILE SOLO per i giocatori che non hanno ricevuto nuovamente le ricompense del Cammino dei trofei: si trattava di un bug



Puoi riscuotere questo risarcimento SOLO UNA VOLTA



Domande frequenti:

Dove sono le mie ricompense del Cammino dei trofei?

Si trattava di un bug. Nessuno avrebbe dovuto ricevere di nuovo le ricompense del Cammino dei trofei. Coloro che sono stati in grado di riscuotere le loro ricompense potranno tenerle. Quelli che non l'hanno ricevute otterranno invece un risarcimento.



Perché non date le ricompense del Cammino dei trofei a tutti?

Il bug ha colpito i giocatori in modo incoerente, il che significa che ha dato una serie di ricompense casuali in base a quanti trofei avevano. Quindi è possibile che alcuni giocatori con meno trofei abbiano ricevuto più ricompense rispetto ai giocatori che avevano più trofei. Il risarcimento ricompenserà le persone in base ai propri progressi. Più trofei hai, più ne otterrai (in base al livello dei trofei, per ogni 2500 trofei a partire da 5000 trofei totali).



Perché ci è voluta una settimana?

Oltre a numerose discussioni e calcoli su quale sarebbe dovuto essere il compenso e chi avrebbe dovuto riceverlo, abbiamo dovuto sviluppare nuove funzionalità che ci permettessero di prendere di mira SOLO i giocatori che non sono stati interessati da questo bug. Le decisioni, lo sviluppo, i test e l'implementazione richiedono molto tempo.

-------

Manutenzione del 12/12

Risolto un problema relativo alle ricompense del Cammino dei trofei disponibili dopo l’aggiornamento



-------



Nuovo Brawler: Mandy (cromatico)

Mandy è l'amministratice delegata del Paese delle caramelle che si trova nello Starr Park. Sembra dolce, ma è solo una copertura per i clienti. Quando è sola è sempre irritabile, o perché Chester la infastidisce, o perché i clienti continuano a comportarsi come... clienti.

Attacco: Sparacaramelle

Mandy spara delle caramelle che danneggiano gli avversari colpiti e, rimanendo ferma, si concentra per aumentare la portata dei suoi attacchi



Super: Raggio zuccherino

Mandy spara un lungo raggio di zucchero che attraversa gli ostacoli, perfora i nemici e causa danni ingenti



Gadget: Caramellizzatore

La caramella che Mandy lancia con lo Sparacaramelle subito dopo l’attivazione del gadget rallenta i nemici colpiti per 2,5 secondi.



Gadget: Sgretolatore

La caramella che Mandy lancia con lo Sparacaramelle subito dopo l’attivazione del gadget perfora i nemici e attraversa gli ostacoli



Abilità stellare: Dolce cecchina

La velocità delle caramelle aumenta del 20% quando la concentrazione è al massimo



Abilità stellare: Lecca-lecca protettivo

Mandy riduce i danni subiti del 20% mentre la concetrazione è al massimo



Nuovo brawler: Gray (mitico)



Insieme a Lola, Gray è il secondo brawler del trio Brawlywood! Non parla molto, ma usa il corpo e i gesti per esprimersi.



Attacco: Mano armata

Spara in una linea che danneggia i nemici quando colpisce.



Super: Porte dimensionali

Gray crea delle porte per lui e i suoi compagni di squadra per fughe rapide e attacchi subdoli!



Gadget: Bastone da passeggio

Il colpo successivo di Gray con la mano armata spara un bastone da passeggio che tira leggermente indietro i nemici.



Gadget: Piano perfetto

Anche il prossimo colpo di Gray con la mano armata lascerà un bersaglio a terra dove un pianoforte atterrerà e ferirà i nemici. Sarebbe un peccato se qualcuno si facesse male, vero?



Abilità stellare: Ferita illusoria

Quando Gray ha la salute piena, il successivo danno subito viene ridotto del 25%.



Abilità stellare: Nuova prospettiva

Gli alleati e Gray recupereranno 1000 punti salute usando le porte.



Nuovo brawler: Chester (leggendario)



Chester è un burlone caotico estremamente fastidioso, specialmente per Mandy. Lo trova divertente, ma solo perché è così che esprime affetto.



Attacco: Ora te le suono

Chester spara una sequenza di campanelli dal suo berretto, prima uno, poi due e infine tre campanelli.



Particolarità: Scatola delle sorprese

Questo brawler inizia con una super casuale che continua a cambiare dopo ogni utilizzo.



Super: Bonbomb

Chester lancia un dispenser di caramelle esplosivo che, oltre a distruggere l’ambiente circostante, danneggia e sbalza i nemici all’indietro



Super: Spaccadenti

Chester lancia un’ernome caramella dura come il cemento che stordisce i nemici colpiti



Super: Polvere di liquirizia

Chester spruzza un cono di polvere di liquirizia che avvelena i nemici e riduce la loro salute nel tempo



Super: Caramelle scoppiettanti

Chester sparge delle caramelle scoppiettanti sul terreno, le quali danneggiano nel tempo i nemici che ci stanno sopra.



Super: Mentina

Chester manda giù una mentina che ripristina la sua salute nel tempo



Gadget: Dado della sorte

Chester cambia la super che ha al momento con un’altra casuale.



Gadget: Orsetti gommosi

Chester mangia un orsetto gommoso speciale, che gli garantisce un potenziamento casuale per 5 secondi.

Velocità potenziata

Aumento del danno

Cura nel tempo



Star Power 1: Concerto di sonagli

L'attacco di Chester ha un passo in più con 4 sonagli



Star Power 2: Buffone imbroglione

Chester saprà sempre quale sarà la prossima super.



Nuove skin

Stagione “il Paese delle caramelle”

Mandy magmatica (Brawl Pass, soglia 70 - 149 gemme)



Nita orsetto gommoso (Brawl Pass, soglia 1 - 79 gemme)



Ash pentolaccia (Leghe delle stelle, 25.000 punti stellari o 149 gemme)



Buzzerella (149 gemme)



Barryl Cupcake (149 gemme)



Feste tetre

Le skin delle feste tetre non sono skin stagionali e saranno disponibili nella rotazione regolare del negozio.

Amber regina dei ghiacci (149 gemme)



Sam Yeti (149 gemme)



Ash Krampus (79 gemme)



Mischia lunare 2023

Le skin mischia lunare 2023 non sono skin stagionali e saranno disponibili nella rotazione regolare del negozio.

Eve biker futuristica (149 gemme)



Griff cabinato (79 gemme)

Altre

Shelly classica (Brawlidays, GRATUITA il 25 dicembre)



Gus campione del mondo (149 gemme)



Sam orsacchiotto (Brawlentines, 29 gemme)



Mandy rapper (29 gemme)



Chester giullare oscuro (29 gemme)



Gray fuggitivo (29 gemme)

Rotta delle Starr



La Rotta delle Starr è il nuovo metodo per sbloccare i brawler!



Sbloccherete i brawler non cromatici nella Rotta delle Starr



A seconda della vostra esperienza e dei progressi nello sblocco dei brawler, avrete un brawler predefinito da sbloccare oppure avrete la possibilità di scegliere un brawler di una rarità specifica da un elenco predefinito



Ogni volta che collezionerete crediti (vedete sotto) progredirete verso lo sblocco di quel brawler



Se avrete la possibilità di sbloccare più brawler dello stesso tier, potrete passare da un'opzione all'altra in qualsiasi momento e avrete un'ultima possibilità di cambiare una volta che avrete raccolto tutti i crediti necessari per quella rarità di brawler



Ogni volta che un nuovo brawler viene rilasciato, potrete scegliere di sbloccare quel brawler se soddisfate i requisiti (vedete sotto)



Se avete ottenuto tutti i brawler non-cromatici , tutti i crediti da questo momento in poi, andranno nel vostro progresso fama .



Potrete velocizzare il progresso dis blocco di un brawler usando le gemme a qualsiasi punto della Rotta delle Starr oppure dalla schermata brawler



Tutti i brawler possono ora essere acquistati per gemme in qualsiasi momento dalla schermata brawler

Negozio cromatico

Potrete scegliere di comprare i brawler cromatici tramite gemme o crediti cromatici

Per poter comprare i brawler tramite i crediti cromatici, dovrete soddisfare i requisiti minimi per quello specifico personaggio, i quali si basano su quanti altri brawler cromatici possedete in quel momento



Se tutti i brawler sono stati collezionati, i i crediti cromatici possono essere utilizzati per comprare i progressi fama

Il prezzo di un brawler cromatico (crediti cromatici e gemme) rispetta la solita rarità cromatica che diminuisce con il passare delle stagioni. Per esempio, durante la stagione il valore del brawler è leggendario, poi diventa mitico ed infine epico. Per poter comprare il brawler cromatico della stagione corrente, dovrete sempre raggiungere la soglia 30 del Brawl Pass. L’ultimo brawler cromatico rilasciato non può essere comprato direttamente con le gemme dal momento che sarebbe più conveniente ottenerlo comprando il Brawl Pass Premium

Nuovo brawler rilasciato nella Rotta delle Starr



Ogni volta che rilasciamo un nuovo brawler nella Rotta delle Starr, potrete scegliere di scambiare il vostro progresso di sblocco attuale con il nuovo personaggio. Tuttavia, abbiamo messo in atto alcune regole per proteggere nuovi e vecchi giocatori dal rimanere "bloccati" nello sbloccare un Brawler per troppo tempo.



Per essere eleggibile per sbloccare un nuovo brawler rilasciato, dovrete aver sbloccato un brawler di quella rarità prima del rilascio



Il tempo per decidere di sbloccare un nuovo brawler rilasciato è di 7 giorni . Successivamente il brawler verrà spostato alla fine della Rotta delle Starr



Una volta che avrete deciso di sbloccare un nuovo brawler rilasciato, potrete decidere di abbandonare il processo di sblocco e tornare a sbloccare il personaggio su cui stavate lavorando in precedenza - se decideste di fare in questo modo, non sarete in grado di tornare a sbloccare il nuovo brawler rilasciato e verrà spostato alla fine della Rotta delle Starr

Cambiamenti alle valute

Cambiato:

Punti energia Tutti i punti energia specifici dei brawler e i punti energia jolly diventano ora punti energia I punti energia sono ora una valuta che può essere accumulata sull’account

La capacità massima che un giocatore ha è di 4.000



Aggiunti:

Crediti Usati per sbloccare tutti i brawler non cromatici tramite la Rotta delle Starr

Ottenuti dalla maggior parte delle fonti (Brawl Pass, Cammino dei trofei, negozio, missioni e sfide)



Crediti cromatici Ottenibili dal Brawl Pass gratuito o dal negozio

Utilizzati per comprare i brawler cromatici del negozio cromatico La capacità massima che un giocatore ha è di 5.000



Brawl Pass

Le ricompense del Brawl Pass sono state significativamente cambiate dal momento che le casse brawl sono state rimosse del gioco



Dati i cambiamenti, ora è solo possibile “mettere al sicuro” una sola stagione del Brawl Pass (non più due) - le stagioni più vecchie verranno raccolte in automatico una volta raggiunto il limite



La ricompensa finale del Brawl Pass è stata cambiata da una cassa enorme ogni 500 gettoni con delle ricompense specifiche:

Crediti x 27

Monete x 145

Punti energia x 38



Rivendicazione automatica e compensazione per i possessori del Brawl Pass Premium

Il 12 dicembre 2022 tutte le casse brawl non reclamate nel vostro inventario verranno raccolte automaticamente. Questo riguarda il Brawl Pass (sia stagione precedente che attuale), il Cammino dei trofei e altre vecchie casse brawl salvate in precedenza all’introduzione del Brawl Pass. I brawler rilasciati dal 12 dicembre 2022 in poi non potranno più uscire dalle casse, ma potrete ottenere i brawler più vecchi da queste.



I giocatori che hanno comprato il Brawl Pass Premium prima dell’arrivo dell’aggiornamento del 12 dicembre 2022, riceveranno dei crediti di partenza addizionali basati sul progresso della stagione attuale. Per esempio, più sarete avanti nel Brawl Pass prima dell’arrivo dell’aggiornamento, più crediti riceverete!

I giocatori che hanno comprato il Brawl Pass premium prima dell’arrivo dell’aggiornamento e i giocatori che hanno comprato il Brawl Passs premium durante la stagione attuale ( termina a gennaio 2023) riceveranno un compenso eccezzionale ad una tantum di 80 gemme (del valore di 4,99 USD) che potra essere reclamato dal negozio!

Ricompense di riserva

Ogni posto in cui le casse brawl venivano date come ricompensa di riserva è stato rimpiazzato



Quando veniva dati i Punti energia, ora si ottengono delle monete con il rapporto di 1 punto energia a 2 monete.



I pacchetti reazione del Brawl Pass hanno una ricompensa di riserva di 275 crediti

Negozio giornaliero

Dal momento che abbiamo rimosso le casse Brawl e i punti energia specifici dei Brawler, oltre a consentirvi di acquistare abilità stellari e gadget direttamente dalla pagina del Brawler, abbiamo preso la decisione di rimuovere il negozio giornaliero nella sua forma attuale. Tuttavia, continueremo a offrirvi una ricompensa giornaliera GRATUITA. Potremmo reintrodurre il negozio giornaliero in futuro.



Il negozio giornaliero è stato completamente rimosso



Una nuova ricompensa giornaliera GRATUITA è stata aggiunta al negozio



Possibili ricompense:

Monete

Punti energia

Crediti

Crediti cromatici



Equipaggiamenti

Nuovi equipaggiamenti mitici:

Corvo - Aumenta i danni inflitti dagli effetti del veleno del 30%



Leon - Aumenta la durata della super di 1 secondo



Sandy - Diminuisce il danno nemico del 10% durante la Tempesta di sabbia (super)



Spike - La super ora rallenta del 50% in modo più efficace

Nuovi elementi estetici

Reazioni x 64



Chester x 9 (animata)



Mandy + Mandy magmatica x 18 (animata)



Gray x 9 (animata)



Nuove skin x 11



Vecchie skin x 9



Stagionali x 8 (animata)

Nuovi graffiti x 16



Brawlers leggendari x 7



Quarto compleanno di Brawl Stars x 2



Il Paese delle caramelle (stagione del Brawl Pass) x 2



Brawlentines x 2



Omaggi Brawlidays x 2



Mischia lunare x 1

Icone del profilo x 21



Anzianità di gioco x 4 (compleanno)



Stagionale + Tema aggiornamento x 17



Sfide



Sfida Brawlidays (guadagna icone del profilo basate sulle precedenti reazioni Brawlidays)



Sfida Arcade (guadagna un’icona del profilo basata sulle nuove skin Arcade)



Sfida set di reazioni di Shelly (tutti le reazioni predefinite di Shelly, come avvenuto per la sfida set di reazioni di Nita che abbiamo avuto in passato)

Sfida di S. Brawlentino (sfida sopravvivenza (in due) - ottienete le due metà del cuore)

Missioni

I brawler ora possono essere definiti come ricompensa per le missioni



Mappe, modalità di gioco e modifiche alla rotazione

7 nuove mappe dei duelli in attesa che i duelli diventino una modalità di gioco permanente

Finale tragico

Fiume corvino

Duello meschino

Vita da samurai

Senza scuse

Campo dei gladiatori

Teste calde



Ladri dell’Hotel delle nevi AKA Ladri di trofei AKA Rubaregali è... tornata!

Modifiche all’ambientazione delle mappe

Aggiunte:



Il Paese delle caramelle (nuova)



Fighting Game



L’Hotel delle nevi di Mister P



Rimossa:



Retropoli

Modifiche di bilanciamento

Miglioramenti



Mister P Danno base aumentato: 720 → 760 (+5%). Mister. P ha risentito degli effetti delle previsioni di mercato, fortunatamente ha investito nella borsa giusta e ha ottenuto un po’ del suo potere indietro!

El Primo Danni super aumentati: 800 → 960 (+20%). Eeeel Buffoooo! Dandogli un po’ più di potere alla sua super, dovrebbe dargli la possibilità du essere una minaccia maggiore e di avere un po’ più di scoppio all’avvio!

Colt Aumentata la velocità dei proiettili dell'attacco base: 3804 → 4000 (+5%). Un cambiamento a Colt?! Si, avete letto bene. Il nostro pistolero è rimasto indietro rispetto ad alcuni dei più nuovi e brillanti combattenti basati su proiettili. L'aggiunta di un po' di velocità del proiettile rende leggermente più facile mettere a segno i suoi colpi, ma garantisce comunque una mira corretta e lo mantiene un attaccabrighe con abilità più elevate.

Jessie Salute della torretta aumentati: 3000 → 3300 (10%). Jessie e la sua torretta sono state ampiamente eclissate ai livelli di gioco più alti, poiché la torretta è molto telegrafata e di solito può essere eliminata senza troppi problemi. Dandogli più punti salute cambia alcune interazioni, ed è anche uno pseudo-buff alla sua capacità di mantenerla in vita con la sua abilità stellare.

Bull Danni super aumentati: 800 → 960 (+20%). Bull è stato sostanzialmente nella stessa barca di Primo, e quindi potrebbe usare un cambiamento simile dato che la sua super è abbastanza deludente da usare per molto tempo. Ora dovrebbe essere una minaccia ed una finisher migliori.

Bibi Salute base aumentata: 4400 → 4600 (+5%). Anche se negli ultimi tempi non ci sono stati molti fuoricampo per Bibi, sta comunque facendo meglio di prima! Alcuni punti salute dovrebbero aiutarla ad affrontare alcuni combattenti più sfuggenti e fastidiosi e riuscire effettivamente a utilizzare il suo danno già piuttosto impressionante.

Grom Danno base aumentato: 1100 → 1160 (+5%)

Aumentata la velocità del proiettile dell’attacco base: 800 → 880 (+10%). Bombe più veloci! Dovrebbe aiutarlo a mettere a segno leggermente meglio i suoi colpi, ma concedere comunque il tempo di schivare a coloro che hanno letto correttamente lo la direzione.

Dynamike Tempo di armamento degli attacchi di base ridotto del 10%. Il problema con il nostro brawler esplosivo preferito è che più diventi bravo a mettere a segno i tuoi colpi, più bravi saranno i tuoi avversari a schivare. Il ritardo con cui le sue dinamiti esplodevano significava che la maggior parte dei giocatori trovava abbastanza facile schivarle prima dell'attivazione. Ridurre quella finestra renderà un po' più difficile schivare e premierà una buona mira. Questo significa anche che stiamo potenziando Salto esplosivo, ma non potrete più farci salti doppi. Comprendiamo che questo potrebbe turbare alcuni Dyna-Jumper, ma prima di fare ciò che sai fare meglio sui social media, facci sapere se il buff ha funzionato per lui! Possiamo aggiustare il salto più tardi.

Sam Salute base aumentata: 5200 →5400 (+4%). Ha avuto difficoltà a sferrare i pugni di cui è capace dopo i precedenti nerf al potere della sua abilità stellare. Un cambio di punti ferita dovrebbe aiutarlo a essere più efficace senza il potere dell’abilità stellare curativa. A sua volta la potenzia leggermente, ma ancora non nella stessa misura dei pre-nerf. Si spera che la vendetta contro i robot ritorni.

Eugenio Aumentate le caselle dell'equipaggiamento Prolunga da 1 -> 3. La portata era più lunga ma continuavamo a mancare la sua super, quindi probabilmente c'è qualcosa che non va nell'equipaggiamento.







Depotenziamenti



Otis Danno base ridotto: 460 → 440 (-5%). (Barzelletta su una creatura marina che viene in superficie). La sua versatilità insieme al suo danno lo hanno reso una scelta davvero buona la maggior parte del tempo dopo il suo precedente buff, quindi ridurre i suoi danni dovrebbe consentirgli di essere ancora abbastanza bravo, ma anche consentire ad altri combattenti di ricoprire adeguatamente il suo ruolo.

Griff Carica della super ridotta tramite il suo utilizzo del 23% Carica della super dall'attacco base ridotta del 10%. Griff, per quanto ironico possa sembrare, è stato in vena di stonks per troppo tempo. Semplicemente ha avuto un momento troppo facile per ottenere la sua super e ciclarla. Ora i giocatori di Griff devono essere un po' più consapevoli di quando usare la super, inoltre premierà avere una mira migliore.

Buster Ridotto danno base: 1580 → 1480 (6%)

Diminuita la salute base: 5000 → 4800 (4%). Buster, pur non essendo super sballato, era un po' troppo potente, specialmente in mani esperte. La messa a punto di alcuni dei suoi danni e punti salute di base, rende più facile per più combattenti andare d'accordo con lui. È comunque il miglior bro che puoi trovare a Starr Park.

Gelindo Ridotta la carica della super dagli attacchi base: 120 → 90 (-25%)

Ridotta la carica della super tramite il suo utilizzo: 170 → 100 (-40%)

Durata del gadget Sparatornado ridotta: 200 → 100 (-50%). Gelindo è stato il re del controllo ed è IL preferito per la maggior parte delle mappe di Footbrawl grazie alla sua difesa stellare, ma può anche contrastare da solo quasi tutti i carri armati del gioco. Come Mister P, anche noi non vogliamo mandarlo in pensione, ma è chiaro che è stato in grado di diventare super ed essere in grado di spegnere la stragrande maggioranza dei combattenti, non solo i carri armati. Ridurre leggermente il suo controllo significa che ora dovete mettere a segno più colpi per poter controllare e sfondare.



Risoluzione di problemi