È una nuova valuta che può essere usata esclusivamente per oggetti come le skin stellari (altri oggetti arriveranno in futuro). Questi possono essere ottenuti ogni volta che un brawler aumenterà di grado 10, 15 e 20 e a fine stagione (metà dei trofei vengono convertiti in punti stellari). Inoltre verranno dati retroattivamente se si ha un brawler già rankato.



Il dimezzamento dei trofei a fine stagione adesso è convertito in punti stellari (1 trofeo rimosso = 1 punto stellare)



I punti stellari possono essere ottenuti quando si raggiunge il grado Rank 10 = 100 Punti stellari

Rank 15 = 200 Punti stellari

Rank 20 = 300 Punti stellari