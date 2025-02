Manutenzione 15/11

Depotenziamenti per Buster! (un minuto di silenzio per lui...)



Cura della cintura porta attrezzi: da 1000 a 500

Ricarica della super: ora ha bisogno di più attacchi, a seconda della portata, per caricare la sua super

Danni base: da 1700 al 1580

Salute: da 5600 a 5000

Manutenzione 26/10

Risolto:

I giocatori non erano in grado di usare i punti energia assegnabili su Buster se avevano ancora alcuni brawler da potenziare

Bilanciamento:

Equipaggiamento del Danno nerfato dal 20% in più al 15% in più



Equipaggiamento della Ricarica nerfato dal 20% in più al 15% in più



Aggiornamento opzionale 31/10 (iOS rilasciato il 04/11)



Risolto:

Brawler con l’equipaggiamento di ricarica di uno strano colore;

Bottone di miglioramento del brawler attivo nonostante non si avessero abbastanza punti energia;

Problemi di chiusura inaspettata su certi dispositivi Android (S22).

Manutenzione 27/10

Bonnie è tornata!

Manutenzione 26/10



Risolto filtro chat che non funzionava correttamente



Risolti bug relativi ai nuovi equipaggiamenti (inclusa la Supercarica di Lou)

Risolti alcuni errori di localizzazione ed altre tipologie di problemi con il SCID



Risolti problemi relativi al matchmaking della Lega dei club



Manutenzione 25/10

Risolto problema relativo a replay, BrawlTV e modalità spettatore

Nuovo brawler

BUSTER

Buster è l’addetto al proiettore del cinema ed è così patito dei film d’azione che ha imparato a memoria tutti quelli che gli piacciono. Il suo sogno è quello di diventare un giorno il protagonista di un film di successo.



Particolarità: Buster ricarica la sua Super rimanendo vicino ai suoi compagni di squadra.

Attacco principale: Flare Usando il proiettore, Buster investe i nemici a portata con dei fasci di luce e li

danneggia.



Super: Montaggio Buster proietta uno scudo davanti a sè che blocca tutti i proiettili nemici e li





rispedisce al mittente sotto forma di sfere energetiche.

Gadget 1: Cintura porta attrezzi Buster cura tutti i presonaggi alleati vicini di 1000 punti salute per ogni alleato che si trova nell’area di caricamente della sua super.

Gadget 2: Trailer Il Flare successivo all’attivazione del gadget trascina i nemici colpiti vicino a Buster e li rallenta per 2 secondi.

Abilità stellare 1: Focalizzatore Flare causa il 15% di danni in più per ogni alleato che si trova nell’area di caricamento della super di Buster.



Abilità stellare 2: Giubbotto antiproiettile

Mentre Montaggio è attivo, Buster riceve il 20% di danni in meno ed è immune a respinte, rallentamenti e stordimenti.

Nuova stagione! - La stazione infestata

Nuove skin

Penny signora dei procioni (Brawl Pass)



Buster motosega (Brawl Pass)



Colette controllore (Lega delle stelle)



Ash pizzaiolo (Lega dei club)



Gromenstein (149 gemme) - Al momento stiamo rielaborando i suoi effetti visivi personalizzati



Zombrock (sfida o 29 gemme)



Janet forza G (29 gemme)



Squeak guerrigliero (79 gemme)



Tara gamer rosicona (ricompensa delle Finali mondiali oppure, il prossimo anno, nel negozio per 149 gemme)



Barryl cassa omega (evento speciale)



Nuovi elementi estetici

Reazioni animate

Buster + skin (18)



Gromenstein (9)



Nuove reazioni speciali (12) Corvo, Leon, Mortis, Semino, Frank, Jacky, Bull, Barryl, Tick, 8-Bit, Pam, Gelindo

Nuove reazioni skin Squeak guerrigliero, Janet forza G, Colette controllore, ZomBrock, Ash pizzaiolo, Penny signora dei procioni, Tara gamer rosicona, reazioni speciale Gelindo mercante, Barryl cassa omega, Stu teppista e Poco punk rock

Nuove reazioni Esport (8)



Nuovi graffiti

Graffiti nuovi brawler Mortis, Eugenio, Maxine, Squeak, Byron, Semino, Tara, Mr.P



Sfide ed eventi Denied, Even Harder Challenge (Grand Masters), La stazione infestata (1, 2, 3), Sasso, carta, forbice, graffito della Giornata dei single.





Nuove immagini del profilo

Sfide ed eventi Cassa omega, Finali mondiali, Eroi d'azione, Footbrawl



Rielaborazione degli equipaggiamenti

I gettoni e frammenti equipaggiamento sono stati rimossi dal gioco (e potranno più essere trovati nelle casse)

La quantità di monete nelle casse è stata aumentata di conseguenza

Rimossi tutti gli equipaggiamenti utilizzati dai giocatori e rimborsati tutti i frammenti, i gettoni equipaggiamento e gli equipaggiamenti (tutti i livelli) come monete l rimborso si basava su ogni frammento e gettone equipaggiamento mai raccolto da quando sono stati introdotti





Riceverai 2,25 monete per ogni frammenti e 217,5 monete per ogni gettone equipaggiamento

Gli equipaggiamenti possono ora essere acquistati in cambio di monete dalla schermata





Brawler una volta che un Brawler raggiunge il livello 10







Gli ingranaggi ora hanno delle rarità: Super rari = Equipaggiamenti disponili per tutti i brawler (1,000 monete) Epici = Equipaggiamenti disponili per alcuni brawler (1,500 monete) Mitici = Equipaggiamenti disponili per pochissimi brawler (2,000 monete) Al momento, il design attuale per i mitici è che sono disponibili solo per un brawler. Ma questo potrebbe cambiare in futuro una volta introdotti più equipaggiamenti mitici.

Nuovi equipaggiamenti! Velocità ricarica (epico/1.500 monete) Descrizione: ricarica 20% più velocemente Brawler: Belle

Eve

Lola

Bo

Brock

Colt

8-Bit

Amber

Stecca Griff

Ricarica Super (epico /1.500 monete) Descrizione: ricarica la super più velocemente Brawler: Ash

Lou

Otis

Bull

Nani

Bonnie

Edgar

Semino El Primo

Jacky

Portata della mano (mitico /2.,000 monete) Descrizione: Aumenta il raggio della mano magica di una casella

Brawler: Eugenio Salute della testa (mitico /2.000 monete) Descrizione: La salute della testa di Tick ha ora 1.000 punti salute addizionali Brawler: Tick



Programmiamo di rilasciare nuovi equipaggiamenti frequentemente nella maggior parte (se non tutti) degli aggiornamenti!



Sistema di segnalazione 1.0: Lega delle stelle

È ora possibile segnalare i giocatori per griefplay* al termine di una partita nella Lega delle stelle

Stiamo dando via alla prima versione del nostro sistema di segnalazione con una semplice implementazione durante le partite della Lega delle stelle per immortalare i casi di griefplay. Ci aiuterà per preparare un’estensione maggiore della funzione in tutte le altre modalità di gioco, specialmente per identificare l’ammontare di segnalazioni in generale e il numero di volte che un giocatore viene segnalato individualmente

Cominceremo a prendere azioni nei confronti di chi commette irregolarità con ban all’interno del gioco dopo il lancio di questo aggiornamento e continuare a migliorare il sistema negli aggiornamenti futuri

VI TERREMO D’OCCHIO

*Che cos'è il griefplay?



"Griefplay fa riferimento al modo giocare di un giocatore in cui rovina l’esperienza di gioco volontariamente agli altri giocatori."

Abilità stellari e gadget

I gadget e le abilità stellari possono ora essere comprati direttamente dalla schermata del brawler una volta raggiunto il livello 7 e 9

Costi: Gadget (1.000 monete) Abilità stellare (2.000 monete)

Nota: le abilità stellari e i gadget non verranno più mostrati nelle offerte giornaliere, ma sranno ancora disponibili dalle casse, come sempre!

Sfide // eventi

Sfida EVEN HARDER - 21 vittorie totali con tentativi da comprare - Grand Masters Spray

Sfida Sasso carta forbice - Ottieni il sasso dalla sfida, le forbici da un’offerta e la carta da una missione. Saranno tutti disponibili nel negozio dopo l’evento







Sfida Brawloween - 3 Train Sprays; completate questa sfida insieme al vostro trio e coordinate i vostri graffiti con loro

Sfida Action-Duo - Assieme a Janet forza G e Squeak guerrigliero - Assieme con una missione per il graffito Deny - Ricompensa di questa missione: icona profilo 2 Action heroes



Missioni

Uno degli slot delle missioni giornaliere è ora rimpiazzato con una missione generica: Vinci X partite Infliggi X danno Esegui X cure

Le missioni generiche non possono essere cambiate

Mappe, modalità di gioco e cambiamenti alla rotazione

Nuova modalità Scontro Quando viene usata la funzionalità “prova” nel gioco, è ora possibile scegliere tra





Campo di prova e Scontro (nuova)





Practice Match garantisce la possibilità di giocare qualsiasi brawler (anche quelli





bloccati) in una partita di prova





Modalità di gioco (permanenti) e mappe sono casuali È possibile uscire dalla partita di prova in qualsiasi momento

Partite amichevoli I brawler doppi sono ora disponibili nelle partite in amichevoli (formato non





classificato)



Mappe Non faremo alcun cambiamento alla rotazione Paradiso viola è ancora una volta disponibile nelle partite amichevoli



Cambiamenti ambiente mappe

Aggiunte:



La stazione infestata (nuova)



Retropoli

Modifiche di bilanciamento

Miglioramenti

Meg



Punti salute base 2200 → 2300



Meg non ha ancora trovato un punto d’appoggio, nemmeno dopo gli ultimi potenziamenti. Darle la possibilità di giocare in modo un po’ più rischioso nella sua forma piccola, dovrebbe consentirle di prendere il mecha un po’ più spesso, e come risultato, essere un po’ più minacciosa.



Bombardino

Danno base - 700 → 760



La miscela di Bombardino è meno potente da un po’ di tempo, è quindi necessario rendere la ricetta un po’ più piccante







Eve



Danno base - 370 → 400



Eve è stata meno rilevante dall’ultimo giro di depotenziamenti che ha ricevuto. Mentre non vogliamo che ritorni nel suo stato opprimente, sentiamo che non ci siano problemi a riportare il suo danno prima dell’ultimo depotenziamento, in modo tale da renderla una scelta più papabile.



Gus



La vita e le cure scalano a seconda del livello: guarigione 1000 → 800-1200.

scudo 3600 → 2600-3900



Aumentata la velocità del proiettile della super - cambiato da 3200 a 3600

Gadget - Detonatore spiritico - danno - 1800 -> 1400



Gadget - Convertianime - costo in HP - 30%->15%



Il potere di Gus è stato difficile da misurare per noi. Ma dopo che il meta si è stabilito, è stato chiaro che fosse debole. Una buona parte deriva dalla sua super, dal momento che spesso non si vuole rischiare di sprecarla mancando un compagno di squadra. Rendendo la velocità del proiettile significativamente più veloce, non solo ora rende colpire i proprio compagni di squadra più facile, ma anche trapassare i muri renderà più efficace il gioco di squadra, rendendo Gus il guaritore che dovrebbe essere!!



Assieme a questo, abbiamo messo che il suo scudo e le sue cure scalino con il suo livello, dal momento che era troppo forte a livelli bassi, e meno incisivo a livelli più alti. Questo cambiamento lo rende in pratica più debole a livelli bassi, e più forte in quelli alti.

Eugenio

L'abilità stellare "Ceffone magico" è cambiata: “Mano del fato danneggia pure i nemici, causando 1000 punti danno”.

L'abilità stellare precedente non garantiva il valore che avremmo voluto, e sicuramente non era una buona alternativa a "Sbuffi magici".

Depotenziamenti

Pocho



Danno base - 800 → 760



L’ultima canzone di Pocho è stata fin troppo letale. E anche se tutti noi abbiamo una buona fiesta, è chiaro che debba abbassare un po’ il volume.







Sam



AS - Recupero istantaneo - Vita mancante % - 30 → 20



Anche se Sam richiede un livello di abilità davvero alto, la cura della sua AS si è dimostrata troppo forte. Abbassandola un po’ dovrebbe dare la possibilità a più brawler di sconfiggerlo con più efficacia.







Stu



Gadget - Turno - Aggiunto decadimento HP

Aggiunto decadimento ai gadget generabili per avere coerenza tra quelli nel gioco

Bea



Gadget - Alveare spargimiele - Aggiunto decadimento HP

Correzione degli errori

Migliorata la prestazione nei dispositivi di fascia bassa

Risolto un problema in cui gli esplosivi non si toglievano alla fine di un round (per esempio, le granate di Piper in Footbrawl dopo aver segnato un punto)







Risolto un problema in cui l’indicatore della mira di Janet rimaneva invalidato dopo aver utilizzato il gadget “Pass per il backstage”







Risolto un errore visuale in cui il gadget di Janet persisteva dopo che si veniva teletrasportati

Risolti vari problemi alla interfaccia utente

Risolti vari problemi alle reazioni (inclusi voci fuori campo mancanti)

Risolta la mancanza visiva dell’onda della skin di Belle velenosa

Risolto un problema in cui la classifica locale non veniva aggiornata quando i giocatori/club cambiavano paese







Risolto un problema in cui i club vuoti potevano prendere posti nella classifica

Risolto un problema in cui i leader attivi dei club non venivano ruotati automaticamente dopo 14 giorni d'inattività







Altro

Temi

Stazione fantasma

Brawl-o-Ween



Eroi d'azione

Varie

Acquisti fuori portata con gemme

È ora possibile usare le gemme per completare l’acquisto di monete nel caso in cui non avessi abbastanza monete. Funziona anche per: gadget, abilità stellari, equipaggiamenti e potenziamento dei brawler.











Fine del supporto per i SO inferiori a iOS 11 e Android 7.

Per via di problemi tecnici che non possiamo controllare, siamo purtroppo forzati e terminare il supporto per tutti i dispositivi Apple e Android con una versione del SO inferiore a iOS 11 e Android 7.0. Se il tuo dispositivo ha un sistema operativo inferiore a iOS 11 o Android 7.0, non sarai più in grado di giocare a Brawl Stars a meno ché non lo aggiorni a una versione più nuova del sistema operativo d'iOS o Android. Per favore, aggiornate alla versione d'iOS 11 (o superiore) / Android 7.0 (o superiore) il prima possibile.











Le istruzioni su come aggiornare i vostri dispositivi le potrete trovare qui:











Ricompense di riserva

Missioni e sfide con ricompense specifiche come reazioni, icone del profilo o graffiti, avranno ora una ricompensa di riserva nel caso in cui un giocatore possieda già la ricompensa originale



Tutorial