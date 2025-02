L’offerta della skin sarà visibile nel negozio per tutta la durata della stagione per i giocatori che soddisfano questa condizione.

La skin sarà successivamente disponibile nel negozio nella rotazione delle offerte delle skin per i giocatori che hanno sbloccato questa condizione. I giocatori che non hanno preso parte alla Lega delle stelle non saranno in grado di acquistarla in un secondo momento.