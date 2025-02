Nuovo Brawler - Buzz

Buzz è il bagnino del parco acquatico Velocirapide e il Brawler cromatico di questa stagione! Non è molto bravo nel suo lavoro a causa della sua stazza e delle sue braccia corte, ma è comunque molto professionale ed adora far rispettare le regole, dicendo cosa fare… e molto più spesso cosa NON fare.

Brawler Cromatico per la stagione Jurassic Splash

Attacco principale - Jurassic schiaff

5 pugni consecutivi a corto raggio



Abilità super - Torpedine

Buzz spara una corda e si trascina al bersaglio nemico o muro.

Buzz stordisce per un breve periodo di tempo i nemici presenti nell’area di arrivo. Il tempo di stordimento si basa sulla distanza percorsa.

Buzz può caricare la sua abilità super passivamente stando vicino ai brawler nemici, la portata viene visualizzata come un cerchio attorno a Buzz.



Gadget - Salvagente di riserva

Carica istantaneamente l’abilità super ma la prossima Torpedine non stordisce gli avversari.



Abilità stellare - Torpedine tosta

Il tempo di stordimento minimo della super viene aumentato di 0.5 secondi.



Abilità stellare - Occhio aguzzo

L’area di ricarica della super viene aumentata del 33%.









Nuovo brawler - Griff

Brawler epico

Attacco principale - Lancio della moneta

Griff lancia 9 monete al nemico 9 che più lontano vanno, più si spargono!



Abilità super - Cashback

Spara banconote che tornano da Griff dopo un breve periodo di tempo infliggendo danni in entrambe le direzioni mentre viaggiano.

Il danno arrecato viene basato sulla distanza da Griff.



Gadget - Salvadanaio

Una bomba che esplode dopo qualche istante distruggendo mura e arrecando danno ai nemici nell’area.



Abilità stellare - Tieni il resto

Aumenta il rateo di ricarica di fuoco dell’attacco principale



Abilità stellare - Tenacia negli affari

Cura del 7% della salute mancante ogni 2 secondi. Minimo di 10 punti salute curati per attivazione.



Nuove skin & Miglioramenti visivi

Nuove skin



Lou hamburger



Carl surfista - Brawl Pass Tier



Buzz canaglia - Brawl Pass Tier 70



Rosa cocco bello



Leon dinosauro



Mortis da spiaggia



Jacky acquascooter - Skin esclusiva lega delle stelle



Nita balenottera- Supercell MAKE skin



Maxine Ermes



Barryl mega cassa - Skin gratuita per celebrare 1 anno dal rilascio di Brawl Stars in Cina



Skin Colt 24 Carati/Argentea

Skin Mr. P 24 Carati/Argentea



Stu teppista



Bibi ribelle



Pocho Punk rock

Master League latinoamericana

Multiple skin calcistiche

Shelly Boca Júniors, Shelly America, Shelly U de Chile, El Primo Universitario, El Primo Club Nacional, EL Primo Corinthians, Colt Atl. Nacional, Colt Cerro Porteño, Colt River Plate, Colt Club America, Mike LDU Quito, Mike Flamengo, Mike Chivas.



Reazioni



Ogni brawler ha una nuova reazione rara che applaude. Queste non saranno animate in questo aggiornamento.



Nuove reazioni animate

8-Bit

Edgar Maxine

Byron

Sandy Ambra

Gelindo

Energetik

Colette

Lou

Colonnello Ringhio

Belle

Gelindo - Brawl Pass

Energetik - Brawl Pass

Colette - Brawl Pass

Colonnello Ringhio - Brawl Pass

Belle - Brawl Pass

Lou - Brawl Pass

Brawl Esports 2020 reazioni campioni



Eventi stagionali



Stagione 7 del brawl pass: Jurassic Splash

Schermata di caricamento

Sfondo menú principale

Colonna sonora menú principale



"Random cattivi" evento musicale punk

Sfondo menú principale

Colonna sonora menú principale



Modalità di gioco / Cambiamenti rotazione eventi



Cambiamenti generali



Cambiamenti rinascita

I brawler ora rinascono senza munizioni dopo essere stati sconfitti

I punti di rinascita sono ora segnati sul terreno



I modificatori attivi nella mappa vengono ora mostrati a schermo durante l’intro della battaglia

Arraffagemme



Ora le gemme vengono generate in un ordine fisso attorno al pozzo delle gemme



K.O



K.O è stata aggiunta come modalità di gioco permanente



K.O ha ora un effetto velenoso che avanza, simile alla modalità Sopravvivenza per concludere la partita, lo spareggio per danni è stato così rimosso



Sopravvivenza



Il danno da parte del veleno di Sopravvivenza viene ora calcolato individualmente per ogni giocatore nel momento in cui entrano nel veleno, al posto di venir applicato a tutti i brawler presenti all’interno del veleno nello stesso momento

Eventi slot di squadra



I token ricompensa sono stati rimossi dagli slot eventi di squadra ed hanno ora 2 ore di rotazione per mappa



Eventi squadra slot #1: Rapina, Dominio, Assedio



Eventi squadra slot #2: Ricercati, K.O

Eventi di fine settimana



Aggiunti 50 gettoni ricompensa all’inizio dell’evento di fine settimana

Sfide



Sfide durante la stagione 7 del Brawl Pass

Sfida Griff - Vinci la sfida per ottenere griff una settimana prima!

Bibi ribelle sfida - Vinci la sfida per ottenere Bibi ribelle

Master League latinoamericana sfida - Vinci la sfida per ottenere una Megacassa





Lega delle stelle

Lega delle stelle stagione 3

2 Immagini profilo ricompensa

Jacky acquascooter skin ricompensa



Ridotta durata blocco giocatori da 72 ore a 1 ora per migliorare l’esperienza a rank elevati



Condizioni di ottenimento skin cambiato da 100 a 50

Mappe

La rotazione mappe è stata aggiornata per modalità di gioco multiple



Alcune vecchie mappe preferite sono state aggiunte nuovamente alla rotazione

Nuove modalità estive limitate



Basket Brawl - comincia il 28 giugno!

Guardiani dei trofei - comincia la settimana successiva!

Brawlavolo - sapete come funziona ora!

Ladri di trofei (precedentemente conosciuto come Rubaregali)

Generatore di mappe

Aggiunta opzione modificatore per la creazione di mappe dei giocatori Energy Drink

Roboto incavolato

Stelle cadenti

Banchetto macabro

Nuovo modificatore: Super carica (l’abilità super si ricarica molto velocemente)

Nuovo modificatore: Brawler veloci (Tutti sono più veloci per tutto il tempo)



Nuovi elementi mappe

Picchi che infliggono danno

Caselle di cura

Caselle potenzia velocità

Caselle riduci velocità

Nube velenosa



Aggiunto l’hashtag mappa (#) alla mappa nella schermata di anteprima

Bilanciamenti Brawler

Nuovi gadget



Stecca: Per il prossimo attacco base, ogni volta che un proiettile rimbalza, Stecca viene curato di 300 punti salute



Lou: Tutti i nemici nell’area della super ottengono un 50% extra di marchio in più di coni di neve



Pam: Per il prossimo attacco di Pam, ogni colpo arrecato ai brawler nemici viene rimosso il 25% delle loro munizioni massime. Pam ottiene il 50% delle munizioni rubate per sé.



Edgar: Edgar ottiene un scudo che blocca i prossimi 2000 danni. Lo scudo si indebolisce nel tempo.



Sandy: Il prossimo attacco di Sandy fa si che i nemici si addormentano per 1.5 secondi. Tuttavia si sveglieranno da qualsiasi danno.



Leon: Leon lascia cadere il suo lecca-lecca per creare un’area di invisibilità per sé e i suoi compagni di squadra



Spike: Spike crea un enorme cactus avente 3500 punti salute per dare a sé stesso e ai suoi alleati copertura. Una volta distrutto scoppia e cura gli alleati attorno fino a 1000 punti salute.



Colonnello Ringhio: Ringhio richiede supporto ad aria. Bersaglia una grande area attorno al nemico più vicino arrecando 700 danni per colpo.



Gelindo: Gelindo usa il suo spazzafoglie per creare un tornado, che respinge qualsiasi nemico che prova ad oltrepassarlo.



Stu: La prossima super di Stu può colpire attraverso i muri, facendo volare i pezzi del muro addosso i nemici dalla parte opposta. Ogni pezzo arreca 500 danni ai nemici.

Cambiamenti

8-BIT

Diminuito il boost dell’abilità super da 50% a 35%

Potenziadanni potenziato ora aggiunge il 15% di danno potenziato all’abilità super oltre all’aumento della portata degli attacchi



Belle

I rimbalzi dell’attacco principale ora sono limitati a 3

I rimbalzi dell’attacco principale ora caricano l’abilità super di Belle

Aumentata la portata dell’abilità super del 6.7%



Bo

Il Super Totem ora perde gradualmente punti salute nel tempo fino a distruggersi dopo che è stato posizionato

Super Totem ora non perde più effetto di ricarica Super nel tempo



Colette

Il gadget Convertitore è stato rielaborato. Ora aggiunge 1000 punti di danno all’attacco base di Colette al posto di arrecare danno basandosi sui punti salute massimi dell’avversario



Iris

Diminuito il danno di Bip a rapporto da 2000 a 1800

Diminuito il danno massimo di Focus automatico da 2500 a 1600

Aumentato il rateo di ricarica della super dell’attacco principale del 33% (Iris può caricare la sua super in 2 attacchi se colpisce con tutti i proiettili)





I seguenti brawler ora caricano la loro super da tutto il danno ricevuto dai brawler nemici o dalle loro torrette o compagni evocati. Hanno questa abilità passiva descritta nel loro profilo sotto a “tratti”.



Bull



El Primo



Frank

Jacky

Potenziamenti



Byron

Aumentata la riduzione delle cure di Malessere da 50% a 75%



Gelindo

Aumentato il rallentamento di Inverno rigido da 0.3 a 0.5 secondi



Penny

Aumentato il danno dell’attacco principale da 900 a 940



Shelly

Aumentata la velocità del proiettile di Piattelli del 20%



Lou

Aumentata la riduzione della velocità di ricarica di Ipotermia dal 50% a 75%





Depotenziamenti

Carl

Diminuito leggermente la velocità del proiettile dell’attacco principaley



Jacky

Diminuita la riduzione del danno di Casco salva vita da 15% a 10%



Tick

Diminuita la riduzione del danno di Autodistruttore da 100% a 50% mentre lo scudo è attivo



Stu

Nitro-Propulsore non respinge più i nemici colpiti



Maxine

Diminuito rateo di ricarica di Dinamo del 50%

Diminuito il danno dell’attacco principale da 320 a 300 per colpo



Altro

Aggiunto supporto per varianti di skin nel Brawler menú

Bo & Crow Mecha skin

LATAM Master skin

Mortis cappello & senza cappello varianti





Correzione di errori

Risolto un problema in Footbrawl in cui i danni ad area delle abilità non arrecavano sempre danno quando usate vicino al bordo della mappa



Risolto un problema che impediva a Belle di caricare la sua abilità super tramite i rimbalzi dell’attacco primario



Risolto un problema con i proiettili dell’attacco principale di Squeak che non venivano correttamente visualizzati quando venivano lanciati nei cespugli



Risolto un problema in Footbrawl quando determinati attacchi di alcuni brawler calciavano immediatamente la palla se la ricevevano mentre sparavano