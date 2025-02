Ehi Brawlers!

Abbiamo alcune modifiche in arrivo che anticiperanno l’aggiornamento opzionale con altre correzioni di bug durante la settimana.



Modifiche gameplay:

- Le animazioni delle abilità stellari di Nita, Frank e Mortis non sono visibili per la squadra avversaria (non rivelerà la posizione del brawler);

- Sistemato il bug che causava la distruzione delle pile d’ossa e raramente le mura adiacenti;

- Aumentato il tempo di rigenerazione in Footbrawl da 5 a 7 secondi;

- Ritocchi alla mappa “Piscina” nella modalità Footbrawl.

Miglioramenti matchmaking:

- Matchmaking “cumulativo” aggiunto;

Giocare in differenti stanze, terrà conto del numero più alto di trofei che un giocatore ha nella stanza (ad esempio, se un giocatore con 450 trofei totali gioca con uno con 2500 trofei, questi giocheranno nel raggruppamento maggiore dei trofei totali);

Differenti matchmaking cumulativi basati sul numero di trofei totali del giocatore;

- “Gioca ancora” è adesso disponibile a partire dai 150 trofei;

- Prevenzione meccanismi per sfruttare il push dei trofei.