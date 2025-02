AGGIORNAMENTO OPZIONALE iOS 11/10

Risolto un problema per il quale alcuni Brawler apparivano in nero su dispositivi iOS

MANUTENZIONE 06/10

Aggiornamento opzionale:

Risolto un problema con l'anti-aliasing su iOS 15



Risolto un problema con la faccia di Meg quando utilizza il suo Mecha



Risolto un problema con la selezione delle Abilità Stellari/Gadget nelle Amichevoli/Lega delle stelle

Risolto un problema con l'animazione del carrello da miniera in Miniera preziosa

Risolto un problema con l'overflow su alcuni iPad più piccoli

Risolto un problema con la localizzazione

Risolto con la Manutenzione:

Risolto un problema con la Super di 8-bit che non faceva aumentare il danno in maniera consistente cambiando la sua skin

Risolto un problema con alcune skin di Bo che avevano il raggio di attacco aumentato

MANUTENZIONE 30/09

Modifiche al bilanciamento

Jacky



Punti Ferita ridotti da 5000 a 4600

Danno ridotto da 1280 a 1160

Casco salva vita: Riduzione danno dal 10% al 15%

Meg

Meg perderà la sua Super se sconfitta durante l’attivazione

Munizioni ridotte a 0 dopo la distruzione del Mecha

I punti vita iniziano a rigenerarsi lentamente dopo aver abbandonato la Mecha

Altro



Risolti i problemi nel selettore di Skin

Risolti i problemi nei nomi delle mappe

Aggiunti i crediti d’autore nelle nuove mappe



AGGIORNAMENTO 28/09

Nuovo Brawler - Meg

Meg è il terzo membro del trio addetto alla riparazione dei distributori automatici. Lei vuole essere un eroe come Maxine ed Energetik ma anche se per loro non è pronta, si lancia comunque nella battaglia!



Brawler leggendario

Attacco principale (Forma standard) - Bersaglio acquisito Debole (ma coraggioso!) colpo a medio raggio





Super (Forma standard) - Megamacchina Si trasforma in una Mecha!

Quando in forma Mecha, Meg ottiene due differenti attacchi e molta più salute ma quest'ultima diminuisce nel tempo.

Una volta raggiunti 0 punti salute la Mecha, torna nella sua forma normale.



Attacco principale (Forma Mecha) - Raffica antisommossa Forte raffica di proiettili (8 proiettili, 4 per ogni cannone)



Super (Forma Mecha) - Braccio di ferro Il suo pulsante Super diventa il suo attacco secondario! È un attacco corpo a corpo che causa una sventagliata di danni.

Questo attacco si carica automaticamente e non viene caricato da attacchi normali.



Gadget - Power Bank Cura la Mecha di 450 punti salute per 5 secondi



Abilitá Stellare #1 - Campo di forza Nella sua forma standard ottiene uno scudo del 35% per 30 secondi dopo che l’armatura Mecha viene distrutta.



Abiltià Stellare #2 - Autodistruzione Subito prima di esaurire la salute il Mecha esplode causando 1000 punti danno a tutti gli avversari nelle vicinanze e sbalzandoli indietro.



Nuove Skin e Miglioramenti visivi

Nuove Skin

SC MAKE - Colette Gladiatrice - 149 gemme

V8-Bit - Premio Sfida - 79 gemme - Disponibile dopo la sfida



Gold/Silver

Brock, Pocho, 8-bit, Pam, Maxine



Reazioni animate

Brawl-o-ween Rosa



Brawlydays



Spike delle tenebre



Nuovo anno lunare



Meg

Modalità di gioco

Aggiunti nuovi banner animati per Sopravvivenza, Footbrawl e Ricercati!



Sopravvivenza+

Sconfiggendo un avversario ora riceverai 2 trofei, perdendo ne perderai 2.





Miglioramenti nella selezione delle Skin

Selezione delle skin semplificata!



È stata inoltre aggiunta un opzione per utilizzare una skin casuale ad ogni nuova partita (tra le skin che già possiedi).

Eventi Stagionali

Ritorno aRetropolis

Ottieni tutte le skin di Rertropolis e ricevi una reazione esclusiva per ogni brawler!

Le skin di Retropolis saranno ora stagionali.



Sfide

Ritorno a Retropolis

2 mappe per livello

5 livelli

Ri-gioca disponibile

V8-Bit è il premio finale

Tutte le mappe sono a tema Retropolis





Club

Le reazioni posso essere utilizzate nella chat del Club!



Schermata/Menu amici

La schermata di invito ora mostrerà la modalità selezionata.

Ci due possibili status, con uno puoi segnalare ai tuoi amici di essere in cerca di un team, con l’altro segnalerai di essere un team in cerca di un giocatore.



Bilanciamento dei Brawlers

Potenziamenti

Brock

Il Raggio di esplosione dell'attacco principale è aumentato del 50%. Nel tentativo di fornire un’area specifica di utilizzo per ogni nostro Brawler a lungo raggio, le abilità di Brock ora si concentrano maggiormente sulla sua capacità di infliggere danni ad area e radiali. I depotenziamenti al raggio e al danno del suo attacco principale hanno lo scopo di compensare il suo nuovo danno ad area.



Jacky

Rimosso il ritardo nell’attivazione della Super.

Jacky potrà ora attaccare più rapidamente dopo aver attivato la sua super “Gravità martellante!”. La super era troppo debole e non veniva quasi mai utilizzata nel suo scopo originale, principalmente a causa dei ritardi. Rimuovendo il ritardo e permettendo a Jacky una maggiore mobilità dovremmo permetterle di essere un pericolo più grande quando attiva la sua Super.





Depotenziamenti

Brock

Ridotto il danno dell’attacco principale da 1220 a 1160

Super miscela per razzi - Rimosso il danno bonus del gadget

Attacco principale - Ridotto il ragno (30->27) per bilanciare l’aumento nell’esplosione



Belle

Ridotto il danno dell’attacco principale da 1100 a 1040

Ridotto il danno di rimbalzo dell’attacco principale da 550 a 520. Malgrado il precedente depotenziamento, Belle continua a dominare in varie modalità di gioco. Riducendo il danno del suo attacco principale (e da rimbalzo) dovremmo riportarla in linea con gli altri tiratori.





Cambiamenti

Carl



Piccone ardente (precedentemente chiamato “Scarico di emergenza”) adesso seguirà l’attacco principale di Carl anziché Carl stesso.



Il gadget veniva utilizzato solamente per allontanarsi dallo scontro o abbinato alla sua super. Questo cambiamento darà maggior versatilità al gadget e permetterà giocate più interessanti, facilitando il controllo dell’area.



Risoluzione errori