Rimosso l'aumento trofei quanto si entra in un matchmaking di una stanza con 2 o 3 giocatori

In precedenza, giocare con gli amici in un gruppo ti avrebbe messo a confronto con giocatori con trofei più alti. Ora, anche in un gruppo, la tua partita considera solo il giocatore con i trofei più alti della tua squadra.