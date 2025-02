Manutenzione 15 agosto

Modifiche di bilanciamento

Potenziamenti

Hank Aumentati i punti salute base da - 5000 → 5400 Aumentato il danno dell'abilità super da 1000 → 1320

Doug Diminuita la velocità di carica della super per renderla visivamente più piacevole (si carica ancora con 5 colpi) Aumentati i punti salute base da 4800 → 5000 La super attraversa i muri La Super ora rianima i brawler con il 100% di punti salute (alzato dal 50%)

Rosa Aggiunto il tratto del Tank (la super si ricarica attraverso il danno)

Bull Aumentato il danno base da 400 → 440 Aumentata leggermente la ricarica della super di conseguenza

Gelindo Aumentati i punti salute base da 3600 → 3800

Jacky Motore potenziato - aumentata la velocità del 5% (da 20% → 25%) e durata di 1s (3s → 4s)



Depotenziamenti

Shelly Velocità di movimento molto rapida → rapida

Cordelius Non può caricare la sua abilita super nel Regno delle ombre Cordelius non può più utilizzare l'abilità super nel Regno delle ombre Ridotto l'effetto del gadget Kit di dinamite da 1.5s → 1 s

Corvo Ridotto il danno dell'abilità stellare Supertossine da 25% → 20%



Correzione di errori

Risolta un'interruzione dell'applicazione che si verificava all'apertura del gioco

Manutenzione e aggiornamento opzionale Android - 30 giugno

Risolto un raro problema con il calendario degli accessi;

Risolti vari problemi con alcuni elementi mancanti dell'ambientazione di dominio;

L'aggiornamento opzionale precedentemente rilasciato su dispositivi iOS ora è anche disponibile su dispositivi android;

Per quanto riguarda il problema legato all'acquisto dei graffiti eSport, rimborseremo chi li ha acquistati per errore il prima possibilie! Probabilmente durante la prossima settimana; Al momento non abbiamo la possibilità di rimuovere i graffiti dagli account, di conseguenza questo verrà fatto in futuro.



Aggiornamento opzionale iOS - 29 giugno

Un nuovo aggiornamento opzionale è ora disponibile per dispositivi iOS. Assicuratevi di scaricare l'ultima versione del gioco dall'app store per risolvere i seguenti problemi:



Risolto un problema per cui a volte il gioco si chiudeva in maniera anomala alla fine di una partita

Rimosso un bottone ridondante per l'acquisto dei graffiti eSport nel menu dei graffiti dei brawler

Risolto un problema con la skin base di Bonnie

Risolto un problema con l'indicatore delle missioni che rimaneva visibile nella schermata eventi anche quando non c'era una missione attiva

Presto rilasceremo anche un aggiornamento opzionale per Android per risolvere questi problemi.



Manutenzione - 28 giugno

Risolto un problema con il generatore di mappe che utilizzava un ambiente incorretto

Risolto un problema con le mura di delimitazione che venivano distrutte nei supplementari di Footbrawl

Risolto un problema con le vittorie in Sopravvivenza che non venivano contate nei progressi dei premi Starr

Risolto un problema con il gadget "sparatornado" di Gelindo che colpiva anche i compagni di squadra

Risolto un problema con le mine di Bo che erano illimitate sul terreno di gioco

Stiamo anche investigando un problema con i graffiti delle organizzazioni eSport, di conseguenza abbiamo disabilitato la possibilità di acquistarli, per poter trovare una soluzione il prima possibile.





Nuovo brawler: Cordelius (cromatico)

Particolarità: super di prossimità Cordelius carica la super stando vicino ai brawler nemici.

Attacco principale: Funghi Cordelius spara due funghi usando il suo attrezzo da giardinaggio e colpisce i nemici vicini davanti a lui.

Super: Qui comando io! Cordelius spara un fungo d'ombra che attraversa le pareti. Se colpisce un bersaglio, sia lui che il nemico vengono trasportati nel Regno delle ombre e ci rimangono o per otto secondi o finché uno dei due non viene eliminato. Nel Regno delle ombre, la velocità di movimento di Cordelius aumenta del 20%, mentre quella di ricarica dei colpi del 30%.

Gadget: Trampolino fungino Cordelius scavalca rapidamente in salto una zona dell'arena.

Gadget: Kit di amanite L'attacco principale successivo all'attivazione del gadget impedisce anche al nemico colpito di attaccare per un secondo e mezzo.

Abilità stellare: Champicombo Se entrambi i funghi sparati dall'attacco base colpiscono lo stesso bersaglio, il secondo fungo causerà il 30% di danni in più.

Abilità stellare: Regno dei funghi Quando Cordelius entra nel Regno delle ombre, genera tre funghi che solo lui può raccogliere e che ripristinano 1090 punti salute ciascuno.



Sarà possibile sbloccare Cordelius raggiungendo la 30ª soglia del Brawl Pass durante la stagione "Il bosco incantato".

Nuovo brawler: Doug (Mitico)

Attacco principale: Croce e delizia Doug cura gli alleati e danneggia gli avversari vicini a sé, a seconda di quanto è vicino a loro. I punti salute che ripristina sono la metà dei punti danno che causa.

Super: Resuscitamorti Doug permette a sé stesso o un alleato di tornare in vita dopo un brevissimo periodo col 50% di salute, se l'uno o l'altro vengono sconfitti entro due secondi dall'attivazione della super.

Gadget: Doppio wurstel L'attacco di Croce e delizia successivo all'attivazione del gadget si limita esclusivamente a curare gli alleati, ma ripristina il doppio della salute.

Gadget: Doppia salsa piccante L'attacco di Croce e delizia successivo all'attivazione del gadget si limita esclusivamente a ferire gli alleati, ma causa il doppio dei danni.

Abilità stellare: Fast food I brawler alleati risorti sono il 30% più veloci per tre secondi.

Abilità stellare: Self service Croce e delizia ripristina anche la salute di Doug, ma con il 20% del suo valore normale.



Doug sarà acquistabile nel negozio a inizio agosto.





Nuove skin

Stagione: Il bosco incantato

8-BIT casa infestata (acquistabile con 149 gemme o 5000 bling).

Chester spirito della foresta (acquistabile con 79 gemme o 2750 bling).

Lou golem di pietra (skin della Lega delle stelle acquistabile con 149 gemme o 5000 bling).

Janet fata oscura (acquistabile con 149 gemme o 5000 bling).

Le skin de Il bosco incantato saranno pubblicate dopo l'inizio della stagione, cioè a inizio luglio.





Nuovo minitema: L'estate dei pirati!

Megalodonte (acquistabile con 199 gemme).

Griff baule demoniaco (acquistabile con 149 gemme o 5000 bling).

Energetik kraken (skin di Supercell Make ideata da Steamfish e acquistabile con 149 gemme o 5000 bling).

Bibi pirata maledetta (acquistabile con 149 gemme o 5000 bling).

Il minitema de L'estate dei pirati e le skin che include saranno disponibili a metà agosto.

Grandi ritorni

Corvo fenice (versione con nuovi dialoghi e acquistabile con 299 gemme).

Carl barbanera (skin cromatica, disponibile solo se si possiede Carl bucaniere e acquistabile con 39 gemme o 1500 bling).

Tara occhio sidereo (precedentemente conosciuta come "Tara turchina" e acquistabile con 29 gemme o 1000 bling).

Penny contrabbandiera (non disponibile).

Queste skin dal nuovo look saranno disponibili alla pubblicazione dell'aggiornamento.



Altre

Bonnie unicorno (acquistabile dal negozio a metà luglio, in cambio di 29 gemme o 1000 bling).

Bonnie capocannoniera (acquistabile dal negozio a metà luglio, in cambio di 29 gemme o 1000 bling, in occasione del Campionato mondiale di calcio femminile).

Doug drago (acquistabile a inizio agosto, alla pubblicazione di Doug, in cambio di 29 gemme o 1000 bling).

Cordelius verdognolo (acquistabile a inizio agosto, alla pubblicazione di Cordelius, in cambio di 29 gemme o 1000 bling).

Cordelius fungo parassita (ottenibile dalla 70ª soglia del Brawl Pass, in cambio di 149 gemme o 5000 bling).



Equipaggiamenti

Nuovo equipaggiamento: Supertorretta (mitico)

Aumenta le capacità curative della torretta di Pam del 20%.

Disponibile solo per Pam.

Personalizzazioni

Reazioni

Reazione di Cordelius.

Reazione di Cordelius fungo parassita.

Reazione di Doug.

Reazione di El BROWN.

Una reazione di Penny contrabbandiera, una di 8-BIT saloon, una di Jacky acquascooter, una di Byron stregone e una di Buzz regista.

Una reazione del cartello di pericolo "funghi velenosi", una di 8-BIT casa infestata, una di Lou golem di pietra, una di Janet fata oscura e una di Chester spirito della foresta.

Reazione di Corvo fenice.

Una reazione della reliquia a forma di teschio, una reazione del tesoro pirata, due reazioni dell'uncino, una di Megalodonte, una di Energetik kraken, una di Bibi pirata maledetta e una di Griff baule demoniaco.

Una reazione del cartellino rosso, una del cartellino giallo, una della vuvuzela e una del fischietto.

Quattro reazioni delle Velocirapide.

Due reazioni di squadre di Esports.

Reazione sulle competizioni Esports per principianti.

Reazione della corona del creatore.





Nuovi graffiti

Graffito di Cordelius.

Graffito di Doug.

Un graffito di Megalodonte, uno di Energetik kraken, uno di Bibi pirata maledetta e uno di Griff baule demoniaco.

Un graffito del fungo velenoso, uno di 8-BIT casa infestata, uno di Lou golem di pietra, uno di Janet fata oscura e uno di Chester spirito della foresta.

Un graffito di Corvo fenice e uno del fuoco della fenice.

Quattro graffiti dei gommoni delle Velocirapide.

10 graffiti di squadre di Esports e due sugli spettatori di eventi Esports.

Icone del profilo

Un'icona de Il bosco incantato, una del fungo magico, una di 8-BIT casa infestata, una di Lou golem di pietra, una di Janet fata oscura e una di Chester spirito della foresta.

Un'icona di Corvo fenice e una del fuoco della fenice.

Un'icona de L'estate dei pirati, una di Megalodonte, una di Energetik kraken, una di Bibi pirata maledetta e una di Griff baule demoniaco.

Un'icona di Footbrawl dorata.

Un'icona delle Velocirapide.

Titoli

Insidia velenosa (Cordelius).

Paninaro top (Doug).

Modifiche di bilanciamento

Un problema ricorrente con gli equipaggiamenti e le abilità stellari è che di solito uno di loro fa schifo. Il nostro obiettivo con queste modifiche è rendere entrambi abbastanza interessanti da poter essere utilizzati in diverse build o strategie! In più abbiamo apportato alcuni miglioramenti necessari per Maisie e meritati indebolimenti per Hank.

Miglioramenti

Maisie Aumentata la velocità di base dei suoi proiettili. Invertita la direzione del balzo di Maisie all'attivazione di uno dei suoi gadget. Abilità stellare "Precisione estrema": aumentata al 20% (dal 10%) la percentuale di danni extra.

Ash Abilità stellare "Scatto d'ira": aumentata al 40% (dal 30%) la percentuale della velocità di ricarica massima. Gadget "Banana marcia": ridotta al 25% (dal 40%) la percentuale di salute che Ash perde. La percentuale della rabbia che ottiene resta invece al 40%.

Belle Abilità stellare "Stato di shock": aumentato a 5 secondi (da 3) il periodo in cui i brawler marcati da Belle non riescono a caricare i colpi.

Gray Abilità stellare "Ferita illusoria": aumentata al 50% (dal 25%) la riduzione dei danni ricevuti da Gray quando la sua salute è al massimo.

Dynamike Gadget "Fidget spinner": aumentati a 2000 (da 1200) i punti danno causati dai candelotti di dinamite.

Mortis Gadget "Pala rotante": aumentati a 1500 (da 1300) i punti danno causati dalla pala.

Stecca Gadget "Pistola multiproiettile": aumentati a 800 (da 320) i punti danno causati dai proiettili.

Lola Abilità stellare "Gioie e dolori": aumentati a 150 (da 100) i punti salute ripristinati dai proiettili.

Fang Gadget "Corn-Fu": aumentati a 750 (da 500) i punti danno causati dai chicchi di mais.

Sandy Gadget "Sonniferi": ridotto a 1,5 secondi (da 2) il tempo che Sandy impiega a ripristinare la salute.

Spike Abilità stellare "Fertilizzante": aumentati a 1000 (da 800) i punti salute ripristinati da Spike nell'area d'effetto della super. Gadget "Puntaspilli deflagrante": aumentati a 800 (da 520) i punti ferita causati dalle spine.

Emz Gadget "Nube acida": ridotti al 10% (dal 20%) i punti danni in meno inflitti da Emz all'attivazione del gadget.

Bibi Gadget "Collante": aumentata a 3 secondi (da 2) la durata del rallentamento dei nemici colpiti dopo l'attivazione del gadget.

Gus Gadget "Convertianime": ridotta al 5% (dal 15%) la perdita di salute subita all'attivazione del gadget.

Squeak Abilità stellare "Reazione a catena": aumentati al 20% (dal 10%) i danni aggiunti dai nemici presenti nell'area dell'esplosione.

Carl Gadget "Piccone ardente": aumentati a 2000 (da 1200) i punti danno nel tempo causati dalla scia rilasciata dalla prima picconata lanciata dopo l'attivazione del gadget.

Bea Gadget "Api pestifere": aumentati a 1000 (da 600) i danni massimi causati dalle api.

Ambra Gadget "Fiamme danzanti": aumentati a 1000 (da 500) i punti danno causati dalle fiamme che orbitano attorno ad Ambra.

Buster Gadget "Cintura porta attrezzi": aumentati a 750 (da 500) i punti salute ripristinati dopo l'attivazione del gadget.

Mandy Abilità stellare "Lecca-lecca protettivo": aumentata al 30% (dal 20%) la riduzione dei danni subiti.

Bonnie Gadget "Casco spaccadenti": aumentati a 1000 (da 300) i punti danno causati ai nemici colpiti dopo l'attivazione del gadget.



Indebolimenti

Hank Abilità stellare "Velocità esplosiva": ridotta al 10% (dal 20%) la velocità di movimento di Hank. Ora, Hank sarà visibile agli avversari anche quando carica i colpi dell'attacco principale tra i cespugli.



Mappe, modalità e cambi alle rotazioni

Generale

Abbiamo reintrodotto la modalità temporanea Corsa dei carrelli e abbiamo apportato delle modifiche molto richieste dalla community! Ora potrete sparare e muovervi attraverso il carrello.

Gli ostacoli indistruttibili non lo sono più così tanto, perché saranno eliminati durante i supplementari!

Nuovo evento speciale, Maestri delle maestrie, in cui potrete guadagnare il 50% in più di punti della maestria dalle battaglie.





Azzeramento stagionale della Lega delle stelle

Dopo i vostri suggerimenti e la riduzione dei premi ottenibili in gioco, abbiamo deciso di modificare nuovamente l'azzeramento delle stagioni della Lega delle stelle: stavolta, le sottodivisioni non verranno azzerate completamente per quei giocatori che si trovano tra la Bronzo I e la Oro III, ma, piuttosto, verranno riportate al loro valore medio. Dopo la Oro III, il numero di sottodivisioni perse con l'azzeramento sarà sempre maggiore: ad esempio, chi si trova tra le sottodivisioni Miti II e Campioni al termine dell'azzeramento ritornerà alla Miti I.





Slot della community

Ecco i risultati dei vostri voti.

Caccia al boss = 41% (vincitore)

Annientamento = 24% (vincitore)

Duelli = 18%

Brawlavolo = 16%

Alcuni appunti su Annientamento

Molti membri della community ci hanno segnalato il fatto che Annientamento e Ricercati sono molto, ma molto, ma molto simili tra loro, perché le regole sono sì leggermente diverse, ma l'obiettivo delle due modalità è praticamente lo stesso. Per questo motivo, abbiamo deciso di scoprire quale tra queste due modalità è quella a cui giocate più spesso nell'arco della giornata.

Per scoprirlo, entrambi gli eventi saranno disponibili negli stessi giorni (anche se inizieranno in momenti leggermente diversi, per motivi strettamente tecnici) e anche le mappe che metteranno a disposizione nell'arco della giornata saranno le stesse. A seconda dell'esito di quest'esperimento, decideremo quale dei due farà parte della rotazione permanente, insieme a K.O..





Ricercati

Mappe aggiunte: Rovina infinita (nuova, precedentemente usata in Annientamento) Sogno degli sterminatori (nuova, precedentemente usata in Annientamento)

Mappe rimosse: Arena dei ricercati Rovine del tempio



Footbrawl

Mappe aggiunte: Stamford Brawl Brawlacanã

Mappe rimosse: Gioco di sponda Rimbalzi imprevedibili



Arraffagemme

Mappe aggiunte: Miniera minacciosa Antro velenoso

Mappe rimosse: Rifugio remoto Centro solido



Rapina

Nessuna modifica.

Dominio

Nessuna modifica.

K.O.

Nessuna modifica.

Sopravvivenza

Mappe aggiunte: Caverna rumorosa Isola invasa

Mappe rimosse: Limiti invalicabili Torrente del teschio



Caccia al boss

Mappe aggiunte: Le fratture (nuova) Arena del bersaglio (nuova) Ring mortale (nuova) Campi inquinati (nuova)



Annientamento

Mappe aggiunte: Rovina infinita Sogno degli sterminatori Nascondiglio Canal Grande Steppa arida Arena stratificata Piana delle stelle Prateria dei serpenti



Corsa dei carrelli

Mappe aggiunte: Corpo di mille balene! (nuova) In pasto agli squali (nuova) Giù negli abissi (nuova) Per tutti i bucanieri! (nuova)



Mappe nelle modalità classificate (Lega delle stelle / Lega dei club)

Ricercati Piana delle stelle Canal Grande Rovina infinita

Footbrawl Pinetina Camp Brawl Brawlacanã

Arraffagemme Miniera Rocciadura Sala giochi di cristallo Arco doppio

Rapina Canyon Bum Bum Santuario Pit stop

Dominio Ring di fuoco Distesa degli scarafaggi Zona aperta

K.O. Burrone di Bracciodoro Fenice sfolgorante Rupe di Belle







Modifiche agli ambienti delle mappe

Aggiunti:

Bosco incantato (nuovo)

Velocirapide

Arena di Footbrawl

Nave di Barryl

Rimossi:

Stunt Show e Stunt Show in Sopravvivenza

Città dei videogiochi e Città dei videogiochi in Sopravvivenza

Mischia negli abissi

Novità: i premi Starr

No, le casse non sono tornate, ma è come se ci fossero!

Ora, infatti, potrete ricevere dei premi in regalo semplicemente vincendo delle mischie!

I premi Starr saranno disponibili dopo aver vinto la prima, la quarta e l'ottava battaglia della giornata, per un totale di tre ricompense extra al giorno!

Gli oggetti che potrete guadagnare saranno monete, punti energia, crediti, bling, raddoppiagettoni, brawler, reazioni, graffiti, icone del profilo, abilità stellari, gadget e persino skin!

Questi premi non conterranno mai gemme, crediti cromatici, skin da 199 o 299 gemme ed equipaggiamenti di qualsiasi rarità.

Inoltre, con queste ricompense potrete ottenere anche un nuovo ed esclusivo set di reazioni Starr.

Una volta accumulati 50 trofei, sbloccherete questa funzionalità automaticamente (e non dal Cammino dei trofei).



Per rendere più esaltanti i premi Starr di rarità alta, abbiamo dovuto modificare la meccanica delle ricompense di gioco, spostando in questa nuova funzionalità alcune cose che finora si ottenevano dalla Lega delle stelle, dalla Lega dei club e dal Brawl Pass.

Oltre a questo bilanciamento, abbiamo anche aumentato di circa il 20% il numero di premi in palio.

Ciò significa che, rispetto a prima, otterrete più ricompense disputando lo stesso numero di partite.



Modifiche ai premi della Lega delle stelle

Metà delle ricompense ottenibili nella Lega delle stelle saranno ora in palio nei premi Starr.

La quantità di bling guadagnabili dalle varie soglie della Lega è stata ridotta del 50%.

Modifiche ai premi della Lega dei club

Metà delle ricompense ottenibili nella Lega dei club saranno ora in palio nei premi Starr.

La quantità di monete del club in palio nelle varie soglie della Lega è stata ridotta del 50%. Questa modifica riguarda sia le settimane della Lega dei club che quelle delle Missioni dei club.



Modifiche ai premi del Brawl Pass

Alcune ricompense delle soglie del Brawl Pass saranno ora nei premi Starr.

Le soglie con in palio dei crediti non ne offriranno più 95 per soglia, ma 70.

Le ricompense bonus ottenibili dopo aver raggiunto tutte le soglie saranno ridotte e nei premi Starr sarà trasferita la differenza di questa modifica, moltiplicata per 50. Le monete in palio alla fine del Pass scenderanno da 145 a 50. I punti energia da 42 a 20. I crediti da 25 a 5.







Modifiche alle missioni

Abbiamo rimosso le seguenti missioni dal gioco. Missione "social": giocare scontri in una squadra. Missioni incentrate su modalità Ripristinare determinati punti salute. Proteggere delle gemme per determinati secondi in Arraffagemme. Terminare un determinato numero di scontri o più con almeno quattro stelle in Ricercati. Passare la palla un determinato numero di volte in Footbrawl. Non farsi mai eliminare per un determinato numero di round in K.O..

Nuovi tipi di missioni Missioni con scelta multipla di un brawler (tra tre) con cui vincere degli scontri. Sostituiranno alcune missioni settimanali introdotte di martedì e giovedì e incentrate su un singolo brawler. Uno dei tre brawler tra cui scegliere sarà uno di quelli in vostro possesso, ma con pochi trofei. Missioni con scelta multipla di una modalità (tra due) in cui vincere degli scontri. Sostituiranno alcune missioni settimanali introdotte di martedì e giovedì e incentrate su una singola modalità. Tra le modalità offerte, dovrebbe sempre essercene una attiva in quel momento. Se decidete di cambiare una di queste missioni a scelta multipla , dovreste sempre riceverne un'altra della stessa tipologia.

Il menu delle missioni ora apparirà nella schermata principale, accanto al pulsante del Brawl Pass. Il pulsante della Rotta delle Starr, invece, si troverà sotto quello dei brawler. La quantità di gettoni giornalieri che si possono vincere in battaglia non apparirà più sopra il pulsante "Gioca", ma all'interno del menu delle missioni.

Potrete fare progressi nelle missioni esclusive del Brawl Pass, anche senza averlo acquistato. Tuttavia, se avete completato queste missioni e volete ritirare i premi in palio, dovrete comunque acquistare il Pass.







Novità: i premi di bentornato

I giocatori che tornano su Brawl Stars dopo una lunga assenza riceveranno dei premi in base alla quantità di trofei in loro possesso e verranno spiegate loro tutte le novità e le modifiche introdotte nel frattempo.

I premi che ricevono sono basati su una determinata percentuale di progresso che avrebbero raggiunto se avessero giocato nel periodo in cui sono stati assenti.

Per non trascurare i giocatori attivi, metteremo a loro disposizione un calendario degli accessi della durata di sette giorni, che solo loro vedranno e che sarà disponibile per un periodo limitato, una volta pubblicato l'aggiornamento.





Novità: calendario degli accessi di sette giorni per l'introduzione dei premi Starr

I giocatori con almeno 125 trofei e che non hanno mai preso una pausa dal gioco vedranno questo calendario degli accessi di sette giorni, mentre a chiunque sia tornato dopo un'assenza più o meno lunga sarà mostrata la procedura di bentornato menzionata sopra.





Correzioni di errori

Risoluzione di piccoli errori e miglioramenti vari.





Altre