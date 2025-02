Una volta che il giocatore si riterrà felice con la mappa, dovrà “inviarla” per approvazione. Una volta fatto ciò, il creatore della mappa dovrà invitare i giocatori nella stanza di gioco in amichevole. I partecipanti, all’interno della stanza, riceveranno un pop-up per approvare o meno la mappa alla fine della partita. Le mappe hanno bisogno di ottenere più del 50% di consensi (su 10 voti) per essere eleggibili per la pubblicazione. Se il giocatore dovesse decidere di modificare la mappa dopo che viene pubblicata, tornerà nella fase di Bozza ed avrà bisogno di una nuova approvazione tramite la votazione nella stanza di gioco amichevole.