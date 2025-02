Manutenzione - 3 aprile



Altri problemi risolti per Willow ;_;

Risolto un problema con i suoi effetti sonori e visivi

Risolto un problema con la logica del suo attacco (ora può distruggere oggetti fragili!)

Manutenzione - 30 marzo

Prima che Willow venga rilasciata, abbiamo risolto alcuni problemi che la riguardano:

Errori relativi alla sua super Manipolazione

L’attacco principale di Willow ora arreca danno all’impatto

La ricarica della super di Willow è ora un po’ più veloce, l'abbiamo abbassata da 5 a 4 colpi

Manutenzione - 8 marzo

Stiamo rimuovendo l'integrazione di LINE Messenger con Brawl Stars, quindi non potrai più aggiungere i tuoi amici utilizzando LINE. I giocatori non devono intraprendere alcuna azione a questo riguardo.



Il motivo per cui lo stiamo facendo è che questa integrazione causava il crash del gioco per alcuni giocatori.



È importante ricordare che:

Perderai gli amici aggiunti tramite LINE Messenger

Non perderai i progressi del tuo account

Altre correzioni:

Risolto il problema con il profilo del giocatore che non salvava correttamente la tua personalizzazione

Risolto un problema con lo spawn di Sopravvivenza in due per due nuove mappe

Rimossi i muri infrangibili da Basketbrawl

Migliorate alcune mappe con pareti infrangibili (incluse le mappe Footbrawl e Duello)

Risolte le richieste di amicizia "fantasma" per alcuni giocatori

I titoli localizzati sono stati modificati; ora sono più vicini al significato inglese (se ha senso)

Correzioni nell'aggiornamento facoltativo (già disponibile):

Risolto il problema con la linea vocale di Shelly riprodotta per i profili di altri giocatori, indipendentemente dal brawler selezionato come preferito

Risolto un problema per cui toccando un profilo da richieste di amicizia o amici suggeriti si bloccava il gioco

Risolti problemi visivi nel negozio e nella schermata di inizio della battaglia

Risolto un raro problema di arresto anomalo durante la modifica del proprio profilo

Risolto un raro problema di arresto anomalo causato dalla super di Gray

Rimosso l'avviso di connessione nell'avvio pre-battaglia per i dispositivi veloci

Nuovo brawler: R-T (cromatico)

Attacco: Tormento/Radiodisturbo T-T spara un singolo proiettile che marchia i brawler nemici colpiti. I danni inferti agli avversari contrassegnati sono maggiori, ma consumano il marchio. R-T e le sue gambe emettono un forte segnale in grado di danneggiare tutti i nemici nelle vicinanze.

Super: Sdoppiamento/Onde radar R-T separa il corpo dalle gambe, che rimangono sul posto. Lo sdoppiamento permette a R-T di muoversi più velocemente e conferisce a entrambe le parti un potente attacco a corto raggio che marchia i nemici. R-T raggiunge immediatamente le sue gambe e ripristina non solo la sua forma originale, ma anche 1000 punti salute.

Gadget: Puntatore R-T lancia un segnale alle gambe, rallentando i brawler nemici che si trovano in mezzo e causando loro 500 punti danno. Usi per scontro: 3.

Gadget: Attivatore di marchi Permette a R-T di causare istantaneamente danni a tutti i brawler nemici con un marchio attivo. Usi per scontro: 3.

Abilità stellare: Piedi saldi R-T e le sue gambe subiscono il 20% di danni in meno quando si dividono.

Abilità stellare: Spina nel fianco I marchi lasciati sui nemici durano 3 secondi in più.



Nuovo brawler: Willow (mitico)

Attacco: Lanterna maledetta Willow scaglia la sua lanterna, che è in grado di danneggiare nel tempo i nemici colpiti

Super: Manipolazione Willow lancia un girino su un brawler nemico. Se riesce a colpirlo, lo cura completamente, ma permette anche a Willow di entrare in possesso della vittima, di muoverla come un burattino e di usare il suo attacco principale. Il controllo mentale termina dopo 4 secondi o una volta che la salute del brawler raggiunge il 30% di quella totale.

Gadget: Lanterna diabolica La lanterna maledetta lanciata dopo l’attivazione del gadget causa 500 punti di danno in più e li infligge tutti insieme, invece che ne tempo. Usi per scontro: 3.

Gadget: Set da immersione Willow si immerge per 2 secondi, durante i quali non potrà essere colpita, ma, allo stesso tempo, non potrà compiere alcuna azione. Usi per scontro: 3.

Abilità stellare: Lanterna anestetizzante La lanterna maledetta riduce anche del 25% la velocità di ricarica dei brawler colpiti.

Abilità stellare: In gamba La velocità dei nemici manipolati con la super aumenta del 75%.



Nuove skin

Stagione: MISTERO AL PARCO - Licenza di mischia

El Mayordomo (soglia 1 del Brawl Pass, 79 gemme)

R-T Cremisi (soglia 70 del Brawl Pass, 149 gemme)

Piper mariposa (Lega delle stelle, 25.000 punti stellari/149 gemme)

Gray detective (79 gemme)

Gray detective di film noir (disponibile solo per i possessori di Inspector Gray - 29 gemme)

Bull boss malvagio (149 gemme)

Il clan Ayakashi

Otis Oni (149 gemme)

Dynamike Tengu (149 gemme)

Lola Kitsune (149 gemme)

Rielaborazioni



Penny pasqualina (79 gemme)

Penny lepre nera (10.000 punti stellari/79 gemme)

Jessie tanuki (149 gemme)

Jessie estiva (79 gemme)

Di più!

Iris campana (79 gemme) | Pasqua

Carl sultano (149 gemme) | Mischia lunare

Janet popstar (79 gemme)

Frank cavaliere infernale (149 gemme) | Supercell MAKE

R-T pattugliatore (29 gemme)

Willow axolotl (29 gemme)

Argentee/24 carati



Gus

Gray

Chester

Sam

Buster

Mandy

Maestrie

Cosa sono le maestrie?

Le maestrie sono un nuovo sistema di progressione che sostituisce gli attuali livelli di esperienza. Il tuo attuale livello di esperienza verrà salvato e sarà visibile nella sezione Legacy del tuo profilo giocatore.

È tutto abbastanza semplice: guadagni punti con il brawler che stai giocando vincendo partite (Lega dei trofei) o round (Lega delle stelle e Lega dei club). I punti guadagnati vengono moltiplicati in base ai tuoi trofei attuali e al tuo grado in Lega delle stelle, nonché diventando MVP di una partita. Più in alto sei nei ranghi della Lega dei trofei/Lega delle stelle/Lega dei club, più punti maestria guadagni vincendo. Date le nostre precedenti esperienze con le missioni, sappiamo quanto può essere difficile crearne di significative (Passa la palla, ricordate?!), che abbiano ancora l'obiettivo di vincere nel gioco, abbiamo deciso di seguire un criterio di vittoria puro invece di missioni specifiche.

I giocatori otterranno un ulteriore 20% in più di esperienza di maestria se sono i fuoriclasse in una partita.

Altre cose che dovremmo sapere?

Tutti i giocatori iniziano al livello di maestria 1

I punti maestria (e i livelli) vengono guadagnati per brawler

I punti maestria (e i livelli) aumentano soltanto, non li perdete perdendo partite (o round)*

La maestria non si resetta

C'è un limite giornaliero per guadagnare punti maestria (simile ai livelli di esperienza di prima) per assicurarsi che le persone giochino quantità ragionevoli di Brawl Stars al giorno e nessuno dia completamente di matto! Se raggiungete quel limite, vi consigliamo di fare una pausa :D



*Per dare un po' più di contesto su questa decisione: il nostro obiettivo era quello di creare un sistema che fosse inclusivo e accessibile, piuttosto che creare un nuovo sistema che interessa solo a poche persone nella nostra comunità. La logica è che se giocate un brawler abbastanza a lungo da ottenere il massimo livello di maestria, avrete anche una maggiore probabilità di migliorare il modo in cui lo giocate.

Cosa ottenete diventando un maestro nell’uso di un brawler?

Una nuova fantastica icona che viene mostrata all'inizio della battaglia e sul profilo del vostro brawler

Ogni livello di maestria sblocca ricompense una tantum, a seconda della rarità del brawler: alcune rarità hanno ricompense di progressione migliori di altre

Le ricompense ai livelli inferiori sono basate sulla progressione (monete, punti energia, crediti). I crediti cromatici sono disponibili solo sui percorsi di maestria dei brawler cromatici

Le ricompense ai livelli più alti sono oggetti cosmetici esclusivi (una nuova reazione, un'immagine del profilo secondaria e un nuovo cosmetico - i titoli!)

Nuova schermata di battaglia

La schermata di avvio della battaglia è rimasta praticamente intatta da quando abbiamo lanciato Brawl Stars a livello globale nel 2018 e abbiamo deciso che è ora di apportare alcuni miglioramenti. Il nuovo processo d’inizio della partita avrà una panoramica della mappa e mostrerà un "profilo da battaglia" più dettagliata dei giocatori che accedono alla partita. Avrà formati leggermente diversi a seconda della modalità di gioco

Profilo da battaglia

Il profilo da battaglia è un mix di informazioni predefinite ed elementi personalizzati configurabili dall'utente. Gli elementi specifici visualizzati sulla profilo da battaglia sono:

Nome giocatore con colore Nome del vostro account

Titolo giocatore Una volta sbloccato, può essere utilizzato con qualsiasi brawler Sbloccabile all’ultima soglia del cammino della maestria

Livello fama Deve prima essere sbloccato

Livello maestria Considera il vostro livello maestria attuale del brawler che state utilizzando

Brawler con la skin Considera il vostro brawler attuale, con la skin che state usando

Brawler con la skin Considera il vostro brawler attuale, con la skin che state usando

Reazione Qualsiasi reazione che avete sbloccato può essere utilizzata - anche se è specifica di un brawler

Immagine del profilo Qualsiasi immagine del profilo sbloccata può essere utilizzata - potete utilizzarne due allo stesso tempo



Oggetti cosmetici

Reazioni

Reazioni ‘Facepalm’ per tutti i brawler (nel cammino della maestria)

Reazioni R-T

Reazioni R-T Cremisi

Reazioni Willow

Reazioni skin per : Piper mariposa, Gray detective, El Mayordomo, Bull boss malvagio, Belle Iris, Janet popstar, Carl sultano, Lola Kitsune, Dynamike Tengu, Otis Oni, Frank cavaliere infernale, Nita balenottera, Bea arcinemica, Bo diablocio, Bo Horus, Colette gladiatrice e DJ 3.M.Z.

Reazioni evento: Pasqua, San Patrizio, Mischia lunare (2 reazioni), Popstar, Brawler Esports (2 reazioni), Penny pasqualina e Penny lepre nera.

Nuovi graffiti

Brawl Pass (2 graffiti)

Graffiti specifici per i brawler: Gelindo, Energetik, Lou, Colette, Colonnello Ringhio, Belle, Buzz, Lola, Eve, Fang, Janet, Otis, Sam, Buster, Mandy, R-T.

Graffiti skin (6)

Graffiti evento (6)

Icone profilo

Brawl Pass (2 icone profilo)

Icona profilo unica per tutti i brawler (nel cammino della maestria)

Icone profilo skin (5)

Icone profilo eventi (7)

NUOVO: Titoli

66 nuovi titoli (nel cammino della maestria)

Modifiche di bilanciamento

Potenziamenti

Sandy Attacco base - danno - 860 → 900 Sandy è stato fuori dal meta per un po' a causa sia dei suoi precedenti cambiamenti che del pool di mappe. Restituirgli un po' di potenza dovrebbe consentirgli di duellare più combattenti in modo efficiente, tenendo sotto controllo l'utilità della sua Super. Vediamo se dormirà poi.

Byron Attacco base - velocità di ricarica - 1600ms → 1450ms Il nostro commerciante di medicinali innovativi preferito ha scoperto che la sua attività è in declino dopo il precedente depotenziamento alla ricarica. Anche se non vogliamo che sia così versatile come lo era in precedenza, è chiaro che ci siamo spinti troppo oltre, e ricomporne la metà dovrebbe consentirgli di essere una scelta migliore in determinate situazioni.







Depotenziamenti

Gray Super - i compagni di squadra non si teletrasportano più istantaneamente dì CHEESE. Gray è stato impiegato in ogni tipo di combinazione sgradevole, la più popolare è la combinazione Gray, Jacky, Bo. Mentre ci piacciono molto le giocate appariscenti che lo stesso Gray può fare con la sua super, non devono estendersi anche ai suoi compagni di squadra.

Sam Super - danno - 1400 → 1200 Toc, to...aspetta, ho fatto quella battuta nelle ultime note di rilascio. Ah beh, è un po' troppo bravo a cecchinare i brawl con poca salute con il suo guanto, e ora deve avvicinarsi di più per abbattere i brawler.

Otis Punti salute base - 3400 → 3200 Avete presente quella sensazione quando sei l'ultima scelta in una partita della Lega delle stelle e il tuo cervello sta in qualche modo disegnando uno spazio vuoto ma all'improvviso vedi apparire una creatura simile a un calamaro, che sputa inchiostro e silenzia con un coro di angeli sullo sfondo? Solo io? Indipendentemente da ciò, Otis è stato fin troppo versatile nell'ultima patch, specialmente nel gameplay di livello superiore. Ha davvero poche mappe e abbinamenti svantaggiosi, quindi ridurre i suoi PS significa che gli abbinamenti favorevoli dovrebbero diminuire mentre la sua versatilità rimarrà in qualche modo intatta.

Grom Attacco base - danno - 1160 →1060 È stato il lanciatore di riferimento sulla maggior parte delle mappe grazie alla sua pura produzione, che sarà ancora più evidente con il cambiamento dei muri. Bilanciarlo preventivamente dovrebbe consentire anche ad altri lanciatori di vedere alcuni dei riflettori

Pocho Punti salute base - 4000 → 3700 Gli assoli di Pocho hanno sciolto le facce in modo un po' troppo efficace, e con il cambio sulle mura questo sarà ancora più evidente. Per essere un attaccabrighe che ha così tante cure nel suo equipaggiamento, non ha bisogno di essere cosi' tanto tank, per questo motivo abbiamo deciso di ridurre leggermente i suoi punti salute.







Rielaborazione

Bo Gadget - Super totem - Non carica più passivamente le super, ma aumenta del 50% la carica della super all'interno del totem per i compagni di squadra Aumentata l’area del gadget del 100% Per quanto detto sopra, il totem di Bo è stato una rottura di... voglio dire problematico. Prima, era Iris che lo utilizzava spropositatamente, e ora sta spingendo le combo Gray/Bo/x. Sebbene richieda una certa intelligenza, non ha moltissime possibilità di essere contrastato ed è frustrante quando si è il destinatario. Cambiarne completamente la meccanica ricompenserà i giocatori per aver portato a segno i loro colpi, piuttosto che stare fermi in cerchio, il che sembra una migliore esperienza per entrambe le parti. Speriamo di non vedere più strategie BOing (hehe, sono così intelligente) con il totem dopo questo cambiamento.







Nuovo slot permanente: eventi community

Con questo aggiornamento stiamo introducendo un nuovo slot evento permanente che viene sbloccato a 350 trofei, con due (2) modalità di gioco a rotazione giornaliera. La community potrà scegliere una modalità di gioco diversa per la prossima stagione attraverso un sondaggio sui social media.

Le prime modalità di gioco in primo piano saranno:

Duelli

Basket Brawl





Il ritorno: mura indistruttibili

I muri indistruttibili tornano su Brawl Stars e saranno presenti sulla maggior parte delle nostre vecchie mappe. Se non siete stati in giro durante i primi giorni di Brawl Stars quando i muri indistruttibili erano presenti, è piuttosto semplice: sono muri. Sono indistruttibili. Fine. In combinazione con alcune delle modifiche al bilanciamento, speriamo che la reintroduzione delle mura indistruttibili possa scuotere notevolmente le cose, e alcune mappe saranno un posto molto più amichevole per i personaggi con un raggio corto o che lanciano proiettili.

Nota: le mura indistruttibili in Footbrawl e Basket Brawl non vengono distrutte durante i tempi supplementari





Mappe

Abbiamo preso alcune decisioni riguardanti le mappe: le migliori cinque (5) mappe in ogni modalità di gioco rimarranno.

Allo stesso tempo, abbiamo deciso di aumentare il pool di mappe da sette (7) a otto (8) mappe per modalità di gioco, il che significa che se giochi solo in determinati giorni (per esempio, durante il fine settimana), sperimenterai comunque una varietà di mappe ogni settimana. Per completare il pool di mappe, reintrodurremo alcuni vecchi classici e introdurremo nuove mappe create dalla nostra community.

Il nuovo slot degli eventi della community conterrà quattro (4) mappe per modalità di gioco per un totale di otto (8) mappe a rotazione e tutte le mappe in questo slot sono nuove: per queste nuove mappe, abbiamo tenuto in considerazione i feedback della community sulle precedenti mappe dei Duelli, e ha reso ciascuna di esse più distinte, inclusa una mappa che sarà senza dubbio controversa: Grim Island.

Abbiamo anche spostato in avanti le posizioni di generazione per tutte le mappe Duello per far risparmiare a tutti un po' di tempo prezioso e arrivare all'azione un po' più velocemente. Le nuove mappe Basket Brawl avevano una filosofia simile: lo spazio di progettazione (letteralmente) più piccolo creava una situazione in cui molte mappe sembravano essenzialmente identiche o almeno simili. Le nuove mappe hanno un design molto più chiaro con implicazioni del meta più o meno ovvie.

Basket Brawl Tetto danzante (Nuova) Forte canestro (Nuova) Cortina di ferro (Nuova) Campi verdi (Nuova)

Ricercati Attive Arena stratificata Rovine del tempio Steppa arida Piana delle stelle Canal Grande Incrocio dei fuorilegge (Nuova) Nessun nascondiglio (Nuova) Duello di ferro (Nuova) Disabilitate Arena dei ricercati Nascondiglio Paradiso viola (Solo amichevoli)

Footbrawl Attive Campetto Camp Brawl Campetto incolto Superspiaggia Campo da beach brawl Pinetina Movimento circolare (Nuova) Corridoio di ferro (Nuova) Disabilitate Stamford Brawl Campetto sabbioso

Duelli Nucleo di ferro (Nuova) Isola tetra (Nuova) Quattro laghi (Nuova) Mogura Tataki (Nuova)

Arraffagemme Attive Sala giochi di cristallo Arco doppio Fortino delle gemme Miniera Rocciadura Miniera preziosa Rifugio remoto Quattro porte (Nuova) Centro solido (Nuova) Disabilitate Trattoria sotterranea Miniera minacciosa

Rapina Attive Ponte Battigia ustionante Canyon Bum Bum Pit Stop Santuario Coperture vincenti Rapina compensativa (New) Comando centrale (New) Disabilitate Tornado travolgente Serpentina

Dominio

Attive Giocate parallele Ring di fuoco Distesa degli scarafaggi Zona aperta Campo eliso Triumvirato Ora di punta (Nuova) Copertura di ferro (Nuova)

Disabilitate Insert coin I guerrieri delle botte

K.O Attive Il punto esatto Burrone di Bracciodoro Rupe di Belle Alla luce del sole Fenice sfolgorante Sorgente di confine Terreno comune equilibrato (Nuova) Passo dopo passo (Nuova) Disabilitate Rive del fiume Nuova prospettiva

Sopravvivenza Attive Torrente del teschio Lande aride Valle rocciosa Piana della fame Laghi acidi Landa dei pericoli Limiti invalicabili (Nuova) Poli lussureggianti (Nuova) Disabilitate Passaggio spettrale Caverna rumorosa

Classificata (PL/CL) Ricercati: Canal Grande, Piana delle stelle, Nessun nascondiglio Brawl Ball: Campo da beach brawl, Camp Brawl, Corridoio di ferro Arraffagemme: Miniera Rocciadura, Arco doppio, Rifugio remoto Rapina: Canyon Bum Bum, Santuario, Comando centrale Dominio: Campo eliso, Ring di fuoco, Copertura di ferro K.O.: Fenice sfolgorante, Alla luce del sole, Rupe di Belle







Aggiornate le classi brawler

Sulla base del feedback della community, abbiamo deciso di espandere le classi brawler esistenti con questo aggiornamento per rendere le cose più chiare per tutti.

Assalitore Il ruolo principale dell’assalitore nel gioco è quello d'infliggere danni alla squadra e agli obiettivi nemici. Lasciati incontrollati, sono una minaccia costante per la squadra. Gli assalitori possono sferrare danni per secondo altamente sostenuti o danni esplosivi. Tipicamente i danni sono ben arrotondati, con un buon mix tra produzione di danni e capacità di sopravvivenza. A causa del loro potenziale di danno, sono più adatti per affrontare tank e Sicari, ma possono essere contrastati da Tiratori scelti e artiglieri.







Sicario I Sicari hanno abilità all'interno del loro kit di abilità primario che consente loro di ridurre la distanza dai loro bersagli ed eliminarli con un alto danno a raffica. La maggior parte degli Sicari, ma non tutti, hanno punti ferita relativamente bassi e si affidano alle loro abilità per rimanere in vita e uscire da situazioni complicate, ma se non vengono affrontati, possono distruggere da soli le retrovie di una squadra nemica. I Sicari sono forti contro Tiratori scelti e artiglieri e hanno un enorme potenziale per caricarsi la squadra sulle spalle, ma sono duramente contrastati dai tank e devono stare attenti ai danni.







Tiratore scelto (Nuova) I tiratori scelti infliggono danni elevati su distanze molto lunghe. In genere utilizzano proiettili a colpo singolo, hanno una bassa velocità di fuoco e una bassa velocità di ricarica. I Tiratori scelti non possono fare affidamento sui loro punti ferita per la sopravvivenza, ma la maggior parte di loro ha abilità secondarie che gli consentono di sfuggire agli incontri ravvicinati con altri Brawler, almeno temporaneamente. I Tiratori scelti sono forti contro la maggior parte delle classi sulla lunga distanza, ma non hanno il DPS sostenuto per affrontare i tank. I Tiratori scelti possono essere affrontati da tutte le altre classi nella distanza breve, ma a causa dei loro bassi punti ferita sono particolarmente vulnerabili ai Sicari e artiglieri (una volta nel raggio d'azione).







Artigliere (Nuova) I brawler artiglieri lanciano o sparano proiettili sopra ostacoli e muri e di conseguenza possono utilizzare l'ambiente in modo molto efficace. In genere hanno una bassa quantità di punti ferita e combinano elementi di sorveglianti e di assalitori. Il loro danno in genere manca di potenziale esplosivo e potere d’arresto, il che significa che hanno difficoltà a gestire tank e Sicari. Tuttavia, la loro capacità unica di usare i muri può renderli molto frustranti da affrontare e il loro danno prolungato può rendere quasi impossibile recuperare i punti vita.







Tank I tank possono subire un pestaggio significativo, sia sfoggiando il maggior numero di punti ferita di qualsiasi Brawler nel gioco o attraverso una combinazione di abilità passive e attive che ne consentano la sopravvivenza. I tank sono in genere molto forti negli scontri ravvicinati e counterano in maniera diretta i Sicari. Hanno buone possibilità contro artigliere/Tiratori scelti se riescono ad avvicinarsi abbastanza, ma sono suscettibili all'elevato danno prodotto dagli assalitori che li counterano.







Supporto Le abilità primarie dei Brawler di supporto sono costruite attorno al supporto delle loro squadre in modi diversi. Possono fornire cure per la loro squadra o altre abilità per abilitare o potenziare Brawler amichevoli, aumentando le possibilità di vittoria di tutti. I Brawler di supporto in genere hanno un basso potenziale di danni da esplosione ma discreti punti ferita e/o capacità di sopravvivenza, e sono bersagli per qualsiasi Brawler con un alto potenziale di esplosione, principalmente assalitori, Sicari, Tiratori scelti e tank.







Sorvegliante (Nuova) Le abilità primarie dei sorveglianti sono costruite attorno all'idea di controllare aree specifiche della mappa, chiudendo le aree in modo proattivo o reattivo con abilità ad area (AoE), consentendo alla loro squadra di sfruttare le posizioni nemiche spostate. I sorveglianti in genere hanno una discreta quantità di punti ferita e hanno una discreta variazione tra scoppio e danno sostenuto.







Risoluzione errori

Risolti alcuni problemi legati agli effetti grafici di alcune skin

Risolti vari problemi di localizzazione

Risolti dei problemi legati ad alcune reazioni che non si animavano se usate nelle chat





Altro