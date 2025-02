Manutenzione - 17 ottobre

Lega dei club e Missioni del club vengono disabilitati in preparazione al prossimo aggiornamento!

Potrai comunque richiedere i premi dell'ultima stagione della Lega dei club e delle Missioni del club fino al rilascio del prossimo aggiornamento

Alcuni miglioramenti ai server dovuti ai problemi riscontrati durante il fine settimana

Inoltre, stiamo estendendo l'evento #ShootingStarrDrops di 1 giorno in più per compensare i tempi di inattività dovuti alla manutenzione!

Manutenzione - 3 ottobre

Riabilitati gli slot 5 e 6 della modalità di gioco con le seguenti modifiche: Slot 1 = Sopravvivenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (invariato) Slot 2 = Footbrawl 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (invariato) Slot 3 = Arraffagemme 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (aggiunte 4 mappe per un totale di 8 mappe) Slot 4 = Assedio e Annientamento (invariato) Slot 5 = K.O. 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (aggiunte 4 mappe per un totale di 8 mappe) Slot 6 = Rapina e Dominio (4 mappe/modalità)

Generazione di missioni aggiornata per adattarsi alla nuova rotazione della mappa e della modalità di gioco

Aumentato il limite dei punti energia a 99999. Intendiamo rimuovere completamente questo limite con il prossimo aggiornamento del gioco

Ora gli overdrive possono essere trovati nelle premi Starr leggendari

Ribilanciati il tasso dei premi e gli importi di monete, punti energia e raddoppiagettoni ricevuti dai premi Starr I giocatori riceveranno meno punti energia e raddoppiagettoni, ma riceveranno più monete dai premi Starr da ora in poi



Aggiornamento opzionale Android - 8 settembre

Risolto l'errore con la notifica bloccata sul pulsante acquista

Risolti alcuni problemi di caricamento e arresti anomali

Manutenzione - 7 settembre

Risolto l'errore con alcune skin che avevano abilità extra

Risolto il problema con il comportamento di riduzione del danno di Bull al di fuori del suo stato di overdrive

Risolta la logica del matchmaking degli overdrive

Corretta la rotazione della mappa Sopravvivenza

Risolto il problema con il gadget Api pestifere di Bea - Non causava danni se le api uscivano dall'area di gioco valida

Risolta la disponibilità delle skin Lega delle stelle

Il pool di mappe della Lega delle stelle è aumentato:

Aumentato il numero di mappe/modalità nella rotazione della Lega delle stelle:

Arraffagemme Miniera Rocciadura Arco doppio Last Stop

Footbrawl Campetto Pinetina Superspiaggia

K.O. Burrone di Bracciodoro Rupe di Belle Alla luce del sole

Annientamento Rovina infinita Piana delle stelle Arena stratificata

Rapina Battigia ustionante Canyon Bum Bum Santuario

Dominio Distesa degli scarafaggi Ring di fuoco Campo eliso



Nuova brawler: Pearl (cromatica)

Particolarità: calore Il calore aumenta con il passare del tempo, quindi più è alto, più danni infligge Pearl.

Attacco: Pan di sberle Lancia biscotti che danneggiano i nemici e raffreddano leggermente il forno, riducendo la quantità di calore.

Super: Sfogo Rilascia tutto il calore con un'esplosione che distrugge l'ambiente circostante. I nemici intorno a Pearl vengono respinti e danneggiati.

Gadget: Cuor di male L'attacco base di Pearl successivo all'attivazione del gadget le consente di sparare dei biscotti infuocati che provocano danni aggiuntivi nel corso del tempo.

Gadget: Ricetta perfetta L'attacco base di Pearl successivo all'attivazione del gadget le consente di sparare biscotti cotti alla perfezione e ancora caldi, che ripristinano nel tempo la salute degli alleati.

Abilità stellare: Isolamento termico Quando viene utilizzata, la super di Pearl consuma solamente il 50% del calore.

Abilità stellare: Scudo termico Quando il calore supera l'80%, i danni subiti vengono ridotti del 20%.

Overdrive: Sfogo infernale Quando viene utilizzata, la super di Pearl provoca un incendio nella zona colpita che dura alcuni secondi.





Nuovo brawler: Chuck (mitico)

Particolarità: inizia con la super Chuck inizia il combattimento con la super già carica.

Attacco: Svaporata Spara una nuvola di vapore dal cilindro che trapassa e danneggia i nemici colpiti.

Super: Ciuf ciuf! Lancia a terra un segnale che danneggia e respinge i nemici. Quando si trova nei pressi di un segnale, scatta da un segnale all'altro, danneggiando i nemici incontrati lungo il cammino.

Gadget: Deviatoio Chuck toglie il segnale più vicino e ricarica la super.

Gadget: Treno fantasma La super successiva all'attivazione del gadget permette a Chuck di attraversare i muri.

Abilità stellare: Pit stop Aumenta di uno il numero massimo di segnali.

Abilità stellare: Multa Quando usa la super e travolge i nemici con uno scatto, Chuck ruba loro il 33% delle munizioni.





Novità: Overdrive

L'overdrive è una nuova abilità che si sblocca al livello 11 e rende i brawler più forti per un breve periodo di tempo, potenziandone inoltre la super.

L'overdrive si ricarica alla stregua di una normale super, ma più lentamente, e, una volta carico, ti basterà premere il pulsante corrispondente per attivarlo: così facendo, vedrai il tuo brawler circondarsi di un'aura di fiamme e fulmini!

I primi overdrive messi a disposizione saranno quelli di Shelly, Colt, Bull, Spike, Jacky e Pearl e saranno resi disponibili in momenti diversi nel corso delle settimane successive alla pubblicazione dell'aggiornamento.

Ecco quali effetti sortiranno gli overdrive sui vari brawler:

Shelly: Fucile a canne mozze Le dimensioni della super di Shelly aumentano del 33%. La velocità e i danni del personaggio aumentano del 25%, mentre la difesa del 15%.

Colt: Fuoco doppio La larghezza della super di Colt aumenta del 120%. La velocità e i danni del personaggio aumentano del 30%, mentre la difesa del 10%.

Spike: Risveglio della natura La super di Spike copre un'area più ampia del 20%. La velocità del personaggio aumenta del 30%, mentre i danni e la difesa del 20%.

Bull: Mascella di ferro Bull subisce l'80% di danni in meno mentre usa la super. La velocità del personaggio aumenta del 25%, i danni del 10% e la difesa del 30%.

Jacky: Evento sismico La super di Jacky rallenta i nemici vicini per 1,5 secondi. La velocità e i danni del personaggio aumentano del 25%, mentre la difesa del 15%.

Pearl: Sfogo infernale Quando viene utilizzata, la super di Pearl provoca un incendio nella zona colpita che dura pochi secondi. La velocità del personaggio aumenta del 30%, mentre i danni e la difesa del 20%.



Inizialmente, gli overdrive saranno disponibili nel negozio come parte delle nuove offerte dei pacchetti da collezionista e saranno acquistabili in cambio di gemme o monete. Poi, due settimane dopo, potrai trovarli nella schermata dei brawler e acquistarli in cambio di monete.

Inoltre, puoi provarli nell'evento "Show degli overdrive" e ottenere quello di Shelly GRATIS come ricompensa speciale per il completamento della relativa missione! Puoi trovare maggiori informazioni su questo evento nelle parti successive di questo articolo.



Nuove skin

Stagione: skin delle Terre desolate

Cordelius predone (149 gemme o 5000 bling)

Willow scorpione (79 gemme o 2750 bling)

Hank gaucho (199 gemme)

Maisie saccheggiatrice (149 gemme o 5000 bling): skin della Lega delle stelle

Le skin delle Terre desolate verranno distribuite nei primi giorni di settembre, dopo l'inizio della stagione "Ritorno a Ranger Ranch".

Minitema: Brawl Academy

Rosa cheerleader (149 gemme o 5000 bling)

Stu sportivo (299 gemme)

Squeak secchione (149 gemme o 5000 bling)

Il minitema ""Brawl Academy" e le skin che include arriveranno a metà settembre.

Stanno per tornare le skin de La fabbrica dei robot!

Imperatore Sam (149 gemme o 5000 bling)

Lola malvivente (149 gemme o 5000 bling)

Pocho desperado (149 gemme o 5000 bling)

Queste skin saranno disponibili a settembre!

Grandi ritorni

Emz ragazzaccia (29 gemme o 1000 bling): precedentemente conosciuta come "Emz studentessa". Disponibile al lancio dell'aggiornamento; inoltre, si unirà al gruppo delle skin della Brawl Academy.

Elfa Penny (non disponibile): le modifiche verranno applicate al lancio dell'aggiornamento.

Queste skin dal nuovo look saranno in gioco alla pubblicazione dell'aggiornamento.

Altro

Pearl sottomarino: disponibile nel Brawl Pass come ricompensa della 70ª soglia.

Edgar mecha (299 gemme): disponibile nel negozio all'inizio di ottobre.

Mandy hanbok (149 gemme o 5000 bling): disponibile nel negozio alla fine di settembre.

Janet lunare (199 gemme): disponibile nel negozio alla fine di settembre.

Pearl vintage (29 gemme o 1000 bling): disponibile nel negozio all'inizio della stagione.

Chuck infernale (29 gemme o 1000 bling): disponibile nel negozio a metà ottobre.



Equipaggiamenti

Nuovo equipaggiamento: Caricagadget (raro) Consente di utilizzare il gadget selezionato una volta in più a partita (da tre a quattro volte). Disponibile per tutti i brawler.



Personalizzazioni

Reazioni

Set di reazioni di Pearl

Set di reazioni di Pearl sottomarino

Rotolacampo western, revolver western, Cordelius predone, Willow scorpione, Hank gaucho, Maisie saccheggiatrice

Topo di biblioteca, diploma, Rosa cheerleader, set di icone di Stu sportivo, Squeak secchione

Mandy hanbok, Janet lunare, set di reazioni della Festa di metà autunno

Set di reazioni di Edgar mecha

Set di reazioni di Chuck

Reazioni dell'overdrive per Shelly, Colt, Bull, Spike, Jacky e Pearl

Graffiti

Pearl

Bersaglio facile, Cordelius predone, Willow scorpione, Hank gaucho, Maisie saccheggiatrice

Set di graffiti della Brawl Academy, Rosa cheerleader, Stu sportivo, Squeak secchione

Mandy Hanbok, Janet lunare

Edgar mecha

Chuck

Graffiti dell'overdrive per Shelly, Colt, Bull, Spike, Jacky e Pearl

Icone del profilo

Icone del profilo di Pearl

Logo del gioco (animato!!!) con gli effetti dell'overdrive

Cordelius predone, Willow scorpione, Hank gaucho, Maisie saccheggiatrice

Set di icone del profilo della Brawl Academy, Rosa cheerleader, Stu sportivo, Squeak secchione

Mandy Hanbok, Janet lunare

Edgar mecha, mecha

Icone del profilo di Chuck

Set di icone del profilo di Brawl-O-Ween

Icone del profilo animate con effetto overdrive per Shelly, Colt, Bull, Spike, Jacky e Pearl

Titoli

Forno a legnate (Pearl)

Maestro (Chuck)

Modifiche di bilanciamento

Potenziamenti

Hank Danni base aumentati a 2100 (da 1800). Punti salute base aumentati a 5800 (da 5400).

Buster Punti salute base aumentati a 5200 (da 4800). Danni base aumentati a 1440 (da 1320).

Byron Colpi necessari per caricare la super ridotti a tre (da quattro).

Bibi Punti salute base aumentati a 4800 (da 4600).

Iris Durata di "Rifletti-colpi" ridotta a due secondi (da cinque). (Questo, in realtà, è un depotenziamento) Danni base aumentati a 800 (da 700).

Piper Danni base massimi aumentati a 1700 (da 1520). Ricerca di "Proiettile guidato" ridotta del 33%. Questo è un indebolimento.

Mandy Danni base aumentati a 1300 (da 1200).

Leon Punti salute base aumentati a 3400 (da 3200).

Sandy Colpi necessari per caricare la super ridotti a sei (da sette).

Fang Danni della super aumentati a 1200 (da 1000). Accumulo della super aumentato leggermente quando si mette a segno la super.

Willow Punti salute base aumentati a 2800 (da 2500).

Edgar Punti salute base aumentati da 3300 (da 3000).

Mortis Lo scatto lungo ora si carica indipendentemente dallo stato delle munizioni.



Depotenziamenti

Squeak Durata del gadget "Residuo" ridotta a otto secondi (da 10). Danni aggiuntivi di "Grumo appiccicoso" derivanti dall'abilità stellare "Reazione a catena" ridotti al 15% (invece del 20%).

Bonnie Velocità di base dei proiettili ridotta a 3800 (da 4000).

Corvo Danni dei nemici colpiti dall'abilità stellare "Supertossine" ridotti al 15% (invece del 20%).

Tick Velocità di ricarica dell'attacco principale rallentata del 4%. [5] [6]

Tara Punti salute base ridotti a 3100 (da 3200).



Mappe, eventi e cambi alle rotazioni



Tramite questo aggiornamento, abbiamo deciso di apportare alcune modifiche significative agli slot e agli eventi disponibili.

Per il momento, gli slot 5 e 6 sono stati disabilitati, perché, rispetto alle altre modalità, quelle basate sulla difesa di un obiettivo e sul controllo hanno riscosso molto meno successo. Vogliamo scoprire se le ottimizzazioni apportate influiranno significativamente sui tempi di matchmaking.

Ricercati, Rapina e Dominio sono ancora disponibili nelle amichevoli e nel generatore di mappe.

Raid, Pezzo grosso e Roboassalto non saranno più giocabili durante gli eventi del fine settimana, ma ora sarà disponibile, a rotazione, una maggior varietà di modalità, tra cui Rapina, Dominio e quelle menzionate sopra (con una missione per ottenere 500 gettoni).

Slot 1: Sopravvivenza (in singolo e in due) | Totale: otto mappe

Mappe disponibili Fiume prosciugato Passaggio spettrale

Mappe non più disponibili Landa dei pericoli Lande aride



Slot 2: Footbrawl | Totale: otto mappe

Mappe disponibili Passatoio (novità) Stadio delle Brawlpi

Mappe non più disponibili Campo da beach brawl Stamford Brawl



Slot 3: Arraffagemme e K.O.

Arraffagemme Mappe disponibili Ultima fermata (novità) Mappe non più disponibili Fortino delle gemme Sala giochi rustica Antro velenoso Miniera minacciosa Miniera preziosa

K.O. Mappe non più disponibili Sorgente di confine Le profondità Terreno comune equilibrato Il punto esatto



Slot 4: Annientamento e Assedio | Slot della community

Annientamento Mappe disponibili Strati verdi (novità) Mappe non più disponibili Arena stratificata Steppa arida Prateria dei serpenti Nascondiglio Canal Grande

Assedio Mappe disponibili Robostazione Robot S.p.A. Officina Cantiere



Solo amichevoli

Ricercati | Totale: quattro mappe Piana delle stelle Arena stratificata Canal Grande Steppa arida

Rapina | Totale: quattro mappe Battigia ustionante Canyon Bum Bum Santuario Pit stop

Dominio | Totale: quattro mappe Campo aperto Ring di fuoco Distesa degli scarafaggi Campo eliso



Eventi classificati (Lega delle stelle e Lega dei club)

Ricercati è stato sostituito da Annientamento.

Per il momento, Rapina e Dominio non sono disponibili.

La selezione è stata ridotta a due mappe per evento. Footbrawl Campetto Pinetina Arraffagemme Miniera Rocciadura Arco doppio K.O. Burrone di Bracciodoro Rupe di Belle Annientamento Rovina infinita Piana delle stelle



Modifiche agli ambienti delle mappe

Mappe aggiunte Ranger Ranch (novità) La fabbrica dei robot Sopravvivenza: La fabbrica dei robot La stazione infestata Deposito rottami

Mappe rimosse Nave di Barryl Velocirapide Eroi della giungla



Correzioni di errori

Corretto un errore che mostrava animazioni di Corvo fenice sbagliate mentre era in volo.

Corretto un errore che impediva la corretta visualizzazione dei codici del creatore più lunghi.

Corretto un errore che faceva sì che il cambio di orientamento del dispositivo potesse provocare l'uscita da una partita nelle lobby della Lega delle stelle.

Corretto un errore per cui, in determinati punti della schermata delle missioni, i tocchi non venivano rilevati.

Corrette le animazioni di vittoria di Janet.

Altro

Le skin "Stu sportivo" ed "Edgar mecha" avranno nuovi effetti personalizzati quando si sconfigge un brawler nemico con loro. Abbiamo intenzione di aggiungere questi effetti anche a tutte le skin da 299 gemme passate, attuali e in arrivo.

Modifiche relative al sistema