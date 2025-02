Manutenzione - 12 giugno

Modifiche di bilanciamento

Hank

Ridotto il danno dell’attacco principale da 2000 → 1800

Ridotti i punti salute base da 6000 → 5000

Correzione di errori

Risolto un errore in cui Hank otteneva più potere del dovuto dalle fonti di potenziamento (cubi energia, equipaggiamento, ecc.)

Risolta l’abilità super di Hank che scalava quando il brawler veniva migliorato

Risolto un errore che si verificava quando Hank usava la sua super su un Brawler e infliggeva più danni di quanto avrebbe dovuto

L’abilità super di Hank ora si carica in base al danno arrecato

Risolto un errore audio quando Hank riceveva del danno

Manutenzione 6 giugno

Modifiche di bilanciamento

Potenziamenti



Tara

Danno base per carta: 440→480

Carte necessarie per la super: 12 -> 11

Mortis

Danno base: 900 -> 940

Willow

I nemici controllati dalla mente ora non caricano la loro super dai danni inflitti quando sono controllati da Willow

Aumentato la distanza della Super 23→25

Willow ora subisce il 25% di danni in meno quando controlla mentalmente un nemico

8-bit

Punti salute base: 4800 -> 5000

Depotenziamenti



Janet

Gadget - Amplificatore - PS Torretta 1500 -> 1000

Gadget - Amplificatore - Decadimento torretta 50 promille -> 100 promille (100 PS al secondo)

Danno base: 1000 -> 940 Colpi alla super: 6→7

Maxine

Punti salute vase: 3200 -> 3000

Danno: 340→320

Super: 13 colpi -> 14 colpi

Meg

Punti salute Mecha: 4000→3700

Gadget: Power bank - 450 -> 300 guarigione

Shelly

Abilità stellare - Shock al piombo - Rallentamento 4.5 -> 2 secondi

Punti salute base 3800 -> 3700

Energetik

Gadget - Scudo energetiko - Durata 5 -> 2 secondi

Gadget - Scudo energetiko - Riduzione del danno 80 -> 50%

Penny

Gadget - Barile di sale - 2000 -> 1500 PS

PS base: 3400 -> 3200

Ash

Punti salute base: 5400 -> 5200

Bea

Ricarica super: 3 munizioni -> 4 munizioni

Risoluzione di errori

Risolta un problema con la manipolazione di Willow in Footbrawl

Risolto un problema in cui l'attacco di Hank arrecava danno in modo non consistente

Aggiornamento opzionale Android - 31 maggio



Aggiunto un pulsante che permette ai giocatori di rimuovere il messaggio di offerta della skin della Lega delle stelle, quando questa viene sbloccata





Manutenzione - 23 maggio

Modifiche al ripristino dei trofei

La durata della stagione dei trofei è aumentata da 2 a 4 settimane

Ripristino dei brawler ridotto da 20 a 10 brawlers

Aggiunta una soglia "extra" ogni 25 trofei dopo i 500 trofei (si sale a 1000 trofei)

Diminuito il numero di trofei che perdi (la tua soglia attuale -1 trofeo) ad es.: i trofei 750-774 verranno ripristinati a 749 trofei; i trofei 1450-1499 verranno ripristinati a 1449 trofei

Le ricompense per brawler ora sono 4 bling (501-524 trofei) fino a 64 bling (1500 trofei+) per brawler

Tutte le modifiche si applicano alla stagione in corso, che ora durerà fino a lunedì 12 giugno

Modifiche di bilanciamento

Equipaggiamento - Supervista: non rivela più l'invisibilità concessa dalle abilità (super di Sandy, gadget di Leon, super di Leon)

Manutenzione - 15 maggio

Modifiche di bilanciamento

Potenziamenti

Chester

Punti salute base 3300 -> 3500

Mr. P

Punti salute base 3000 -> 3400

Depotenziamenti

Bea

Moltiplicatore del colpo caricato 275% -> 250% (3300 -> 3000 di danno al livello 11)

Penny

Punti salute base 3600 -> 3400

Ambra

Equipaggiamento mitico “Liquido viscoso” - rallentamento ridotto da 20% -> 10%

Meg

Abilità stellare - Campo di forza

Durata da 30 sec -> 10 sec

Riduzione danno 35% -> 25%

Janet

Punti salute base 3400 -> 3200

Grom

Punti salute base 3000 -> 2800

Correzioni e miglioramenti

Risolto un problema in cui le statistiche di fine battaglia mostravano informazioni non corrette in alcune modalità di gioco

Stiamo attuando un modo per ridurre l’ammontare di brawler duplicati in Sopravvivenza (mai più Meg Apocalypse!)

Manutenzione - 3 maggio

Risolto un problema con le ricompense del reset della lega delle stelle che venivano calcolate in base ai progressi fatti dai giocatori nella lega delle stella della stagione precedente.

Manutenzione - 27 aprile

Stiamo apportando una serie di correzioni per problemi relativi al nuovo catalogo, arresti anomali dell’applicazione e altro. Queste correzioni verranno introdotte tramite un aggiornamento opzionale, quindi per applicarle, assicuratevi di scaricare l'ultima versione del gioco dal Google Play Store o dall'App Store!

Correzioni nell'aggiornamento opzionale:

Risolto il problema con i momenti salienti di fine battaglia che si bloccavano in alcune situazioni

Risolto il problema con il contenuto del vecchio Brawl Pass che appariva nel catalogo

Risolto il problema con l'icona del gioco che appariva non funzionante su alcuni sistemi Android

Corretta la localizzazione dell’abilità stellare di Gray

Risolto il problema con la notifica rossa "Nuova" che appariva bloccata sopra l'icona Negozio

Risolto il problema per cui la skin Chroma Gray detective di Noir poteva essere acquistata senza possedere la skin base Offriamo anche 1000 Bling (per un periodo limitato di 7 giorni) come compenso ai giocatori che hanno acquistato sia la Gray detective che la sua variante Noir.





_____________________________

Benvenuti a "Il salvataggio"!

Pronti a entrare nella mischia?

Nuovo Brawler: Maisie (cromatico)

Attacco: Razzo a pressione Maisie spara un proiettile che acquista velocità mentre viaggia

Super: Sisma improvviso Maisie si carica per una frazione di secondo, quindi crea una grande onda d'urto intorno a sé, infliggendo danni e respingendo i nemici

Gadget: Frantumatore Maisie colpisce violentemente il suolo e, allo stesso tempo, balza all’indietro, lasciando storditi i nemici per 0.5 secondi.

Gadget: Razzo spietato! Maisie ricarica istantaneamente 1 munizione e aumenta il successivo danno del Razzo a pressione in base agli HP mancanti del bersaglio

Star Power: Precisione estrema Il razzo a pressione infligge il 10% in più di punti danno a distanza massima

Star Power: Scosse di assestamento Anche i nemici colpiti da Sisma improvviso vengono rallentati del 20% per 2 secondi dopo l'impatto



Nuovo Brawler: Hank - Tank (epico)

Particolarità: Tank - La super si ricarica dopo aver subito danni

Attacco: Radar-botto Hank inizia a gonfiare un palloncino che esplode dopo aver smesso di far fuoco o dopo 10 secondi, infliggendo danni ad area aumentati, danno massimo raggiunto a 3 secondi. Hank ha solo 1 munizione che si ricarica velocemente (come Ambra).

Super: Pesci siluro Hank schiera siluri di pesce in tutte le direzioni intorno a lui che continuano a viaggiare finché non colpiscono un bersaglio o un muro, causando piccoli danni ad area

Gadget: Deflagrazione ritardante Il colpo del Radar-botto successivo all’attivazione del gadget rallenta i nemici per 2 secondi.

Gadget: Barricata Hank subisce danni ridotti del 40% per 3 secondi

Star Power: Velocità esplosiva Se carichi il Radar-botto oltre il 80%, Hank si muove più velocemente del 20%.

Star Power: Scafo rinforzato Hank subisce il 20% di danni in meno mentre è vicino a un muro/scatola ecc.



Hank sarà disponibile per l'acquisto dal negozio all'inizio di giugno.





Nuove skin



Stagione: IL SALVATAGGIO

Maisie regina della giungla (149 gemme / 5,000 bling) | Soglia 70 del Brawl Pass

Colt della giungla (149 gemme / 5.000 bling)

Jaguar Spirit Meg (149 gemme / 5.000 bling) | Lega delle stelle

Maxine leopardo (79 gemme / 2.750 bling) + Maxine pantera (è necessario avere Maxine leopardo - 29 gems / 1.000 bling) | Chroma

Buster Crocodile (149 gemme / 5.000 bling)

Le skin de “il salvataggio” verranno rilasciate all'inizio di maggio.





Mini-tema: LE LEGGENDE DELL’OLIMPO

Tick Cerbero (199 gemme)

Iris Ares (199 gemme)

Brock Zeus (199 gemme)

Le skin delle leggende dell’olimpo verranno rilasciate all'inizio di giugno.





Rielaborazioni:

Jessie cavaliere (149 gemme / 5.000 bling) + Jessie cavaliere nero (è necessario avere Jessie cavaliere - 49 gemme / 1.750 bling) | Chroma

Jessie allenadraghi (skin esclusiva per l'anniversario del lancio in Cina)

Queste rielaborazioni saranno disponibili non appena il nuovo aggiornamento sarà rilasciato!

Altro

Emz Harajuku (79 gemme / 2.750 bling) | Disponibile durante i festeggiamenti della Golden Week

Carl goblin (29 gemme / 1.000 bling) | Disponibile all'inizio di maggio, quando verrà rilasciata Maisie

Leon gatto randagio (29 gemme / 1.000 bling) | Rilasciato a fine maggio

Buzz Kaiju (29 gemme / 1.000 bling) | Rilasciato a fine maggio

Edgar eroe mascherato (29 gemme / 1.000 bling) | Rilasciato a fine maggio

Bibi bubble (29 gemme / 1.000 bling) | Rilasciato a fine maggio

Hank squalo armato (29 gemme / 1.000 bling) | Rilasciato a fine maggio

Maisie high tech (29 gems / 1.000 bling) | Disponibile quando Hank verrà rilasciato all'inizio di giugno



Equipaggiamenti

Nuovo equipaggiamento: Alleato in formissima (epico)

Gli aiutanti hanno 20% in più di cure o danni

Disponibile per: Jessie Nita Mr. P Tara Penny



Nuovo equipaggiamento: Liquido vischioso (mitico)

Le fuoriuscite di petrolio di Amber ora rallentano anche i Brawler nemici

Disponibile per: Amber



Nuovo equipaggiamento: Parto quadrigemellare (mitico)

La super di Eve ora genera un alieno/i in più

Disponibile per: Eve



Nuova schermata di fine battaglia

Momento saliente della partita Mostra un momento saliente della partita per tutti prima della schermata di fine battaglia

Miglioramenti alla schermata di fine battaglia: Ora puoi vedere i danni totali, gli abbattimenti, le morti e altro ancora Congratulazioni: ora puoi congratularti se ti piace la performance di qualcuno (alleato o avversario)



Nuova valuta: Bling!

Stiamo rimuovendo i punti stellari e introducendo una nuova valuta, che è più descrittiva del suo scopo: i bling!

Il vostro attuale saldo di punti stellari verrà convertito in bling con un rapporto di 10 a 1

I bling hanno un limite di 7.000 I vostri punti stellari convertiti possono superare il limite, ma non potrete collezionare altri bling se non spendi l'eccesso

I bling possono essere acquisiti nel Brawl Pass, nella lega delle stelle, nel cammino dei trofei, nelle missioni, nelle sfide e nei premi giornalieri

Modifiche: Lega delle stelle

Premi:

La ricompensa per aver vinto 30 round ora è un graffito anziché un'immagine del profilo

La ricompensa per aver vinto 60 round rimane invariata (opzione acquisto skin)

La ricompensa per il raggiungimento di Oro I nella stagione rimane invariata (immagine del profilo)

Invece di una ricompensa una tantum in punti stellari alla fine della stagione in base al tuo rango più alto, ora i giocatori: Ricevono 250 bling, per ogni aumento di grado, che possono essere riscattati immediatamente e solo una volta per stagione Quando inizia una nuova stagione, puoi raccogliere retroattivamente bling dai gradi precedenti



Reset stagionale:

Il ripristino della stagione bimestrale è ora più significativo. La logica alla base di questo è che le persone possono guadagnare una quantità considerevole di punti stellari senza sforzo. In altre parole: la valuta guadagnabile dovrebbe essere... Beh, guadagnata! Un effetto collaterale positivo di questo è il matchmaking sarà più veloce, specialmente all'inizio della stagione.

Modifiche: Lega dei trofei

Reset stagione:

Il reset della stagione avverrà ancora una volta ogni due settimane, invece che ogni due mesi... Il grande cambiamento è che invece di reimpostare tutti i brawler sopra i 500 trofei, ripristineremo solo i vostri 20 brawler con il maggior numero di trofei al momento del ripristino della stagione.

Abbiamo anche modificato la tabella di ripristino per enfatizzare il peso dell'abilità rispetto al puro investimento di tempo, ovvero ora sarete in grado di sostenere il vostro grado attuale con il minimo sforzo, anche nella fascia alta, mentre sarete in grado di scalare lentamente i gradi per brawler - che dovrebbe anche migliorare indirettamente il matchmaking, perché l'estremità superiore della gamma di trofei (750+) diventerà più competitiva nel tempo.

Otterrete bling al ripristino della stagione dei trofei. Sarà basato su quanti trofei hanno i vostri 20 migliori brawler. Più trofei, più bling!

Cambiamenti: Promozione brawler

Attualmente puoi guadagnare punti stellari come ricompensa una tantum a determinati gradi. Ora otterrai lo stesso importo ma convertito in bling.



Nuovo: Catalogo

Il catalogo è il nuovo spazio dove trovare e collezionare tutte le funzionalità estetiche che abbiamo nel gioco! Non c'è più bisogno di aspettare che la skin o il pacchetto reazioni desiderato siano in rotazione, ora è tutto in un unico luogo!

Puoi accedervi tramite il negozio e tramite la pagina brawler.



Cambiamenti alle skin

Le skin ora hanno le rarità:

Rarità skin Leggendaria = 299 gemme | Non disponibile per bling Mitica = 199 gemme | Non disponibile per bling Epica = 149 gemme/5.000 bling Super rara = 79 gemme/2.750 bling Rara = 29 gemme/1.000 bling



Brawl Pass

Ricompense:

Soglia 1 del Brawl Pass Premium ora ti garantisce 2.750 bling al posto di una skin

Soglia 10 del Brawl Pass Premium ora ti garantisce 1.600 bling al posto di un pacchetto reazioni

Soglia 43 del Brawl Pass Premium ora ti garantisce un’immagine del profilo al posto di un graffito

Soglia 70 del Brawl Pass gratuito ora ti garantisce 2.000 monete al posto di un pacchetto reazioni

Acquisto:

Il Brawl Pass è ancora disponibile per 169 gemme

Il bundle del Brawl Pass che include 10 soglie non è più disponibile

Stiamo introducendo un nuovo bundle del Brawl Pass che include 5 soglie per 9.99$ USD (le valute locali potrebbero variare)

Cambiamenti all’economia

Sono passati circa 4 mesi da quando abbiamo introdotto il nuovo sistema di progressione lineare per Brawl Stars e ora abbiamo raccolto dati sufficienti per apportare alcune piccole modifiche e cambiamenti volti a migliorare il sistema, dove al momento non è all'altezza.

Miglioramenti per i nuovi giocatori (sotto i 10.000 trofei)

Abbiamo rilevato che i nuovi giocatori sbloccano meno brawler e più lentamente del previsto. Abbiamo ricevuto feedback sul fatto che sbloccare brawler in tempi relativamente brevi e ritrovarsi di fronte a un muro, una volta che il primo brawler mitico sulla Rotta delle Starr diventa disponibile, non è il massimo.

Per risolvere questo problema, apporteremo le seguenti modifiche:

Aumentiamo la quantità di crediti sul cammino dei trofei tra 1.000 e 10.000 trofei

Aggiungiamo 2 premi sul cammino dei trofei con 500 crediti cromatici a 2.000 e 4.000 trofei

Stiamo scontando il primo brawler epico che i giocatori sbloccano del 25% e il primo brawler mitico del 50%, esattamente come accade già con i brawler leggendari.

Brawler cromatici

Diminuiremo la quantità di crediti cromatici richiesti per sbloccare i brawler cromatici nelle prime fasi del loro rilascio:

Stagione 1: 2.500 (prima: 4.500)

Stagione 2: 1.250 (prima: 1.500)

Stagione 3: 500 (immutato)

Gas tossico

Il gas tossico ora infligge il 20% dei danni in base agli PF massimi del brawler per secondo, nei primi 5 secondi di permanenza nel gas. Quindi infligge il 5% di danni extra al secondo, per ogni secondo in più nel gas.

Questa modifica si applica a:

Sopravvivenza

K.O.

Duelli

Matchmaking

Sfavorito Attualmente, potrebbe essere demotivante vedere la dicitura "sfavorito" all'inizio di una partita. Non puoi farci nulla a questo punto, ed è più probabile che tu perda trofei se sei uno sfavorito. Quindi abbiamo deciso di apportare alcune modifiche: La dicitura “sfavorito” verrà mostrata solo alla fine della battaglia Gli sfavoriti non perderanno alcun trofeo se perdono la partita, ma riceveranno comunque più trofei del normale se vincono Il requisito per attivare la dicitura “sfavorito” è diminuito a 150 trofei

Nomi I nomi dei giocatori ora saranno visibili per le partite (3v3, Sopravvivenza) fino a 1.000 trofei (invece di 600) e “letale” (invece di “mitico”) per la Lega delle stelle

Lista nera dei giocatori nel matchmaking di fascia alta (oltre 800 trofei) Abbiamo ridotto il periodo di "lista nera" dopo aver incontrato giocatori nel matchmaking di alto livello. Ciò migliorerà il tempo di matchmaking per i giocatori con trofei alti e ridurrà il numero di partite da “sfavorito”, migliorando in definitiva il matchmaking. Questa modifica riguarda anche la Lega delle stelle e la Lega dei club.



Ricercati

Abbiamo aggiunto una nuova condizione di vittoria per Ricercati. Attualmente, la partita termina solo dopo 120 secondi, con la vittoria della squadra con più stelle. Con questo aggiornamento puoi anche vincere raggiungendo 20 stelle, prima del tuo avversario.

Se nessuna squadra raggiunge 20 stelle prima di 120 secondi di gioco, vince la squadra con più stelle, come prima. E se è un pareggio, vince la squadra che detiene la stella blu.

Questa modifica dovrebbe aiutare a ridurre il tempo di gioco totale per Ricercati se una squadra si scopre che sta DISTRUGGENDO l'altra.

Nuovo modificatore: Sopravvivenza estrema (temporaneo)

Stiamo testando una nuova variante di Sopravvivenza (in singolo, a squadra) senza rigenerazione passiva della salute.

Le abilità di guarigione attive disponibili per alcuni brawler funzioneranno normalmente.

Inoltre, gli hot-dog curativi appariranno sulla mappa e cadranno dai brawler sconfitti!

Speriamo di premiare uno stile di gioco più aggressivo e di incoraggiare i giocatori a smettere di fare squadra.

Se sei l'ultimo sopravvissuto, sei il vincitore!



Slot community



I risultati sono arrivati! Oltre 300.000 di voi hanno votato su YouTube, ed ecco cosa abbiamo:

Brawlavolo ha vinto le votazioni con il 60% di tutti i voti e verrà aggiunto al gioco!

I Duelli sono arrivati ​​secondi con il 18% dei voti e rimarranno comunque nel gioco. Tuttavia, introdurremo nuove mappe!

Cacciatori ha ricevuto il 15% dei voti e non verrà aggiunto al gioco.

Basket Brawl ha ricevuto solo il 7% di tutti i voti e sarà rimosso dal gioco.

Evento “Un mondo di rane”

Simile all'evento “Caccia alle uova”, evento della stagione precedente, ma invece raccogli le rane (per salvarle!)

Puoi ottenere monete, punti energia e bling dalle rane raccolte.

Prima che il tetto minimo di rane raccolte venga raggiunto, i giocatori riceveranno ricompense in un intervallo come mostrato di seguito

C'è un tetto minimo di 40 rane, il che significa che dopo 40 rane otterrai solo 1 unità di ciascuna delle ricompense.

C'è anche un tetto massimo di 85 rane, non riceverai più alcuna ricompensa anche se raccogli più rane e riceverai un messaggio che ti dice di tornare il giorno successivo.

L'evento durerà dai 3 ai 5 giorni.

Oggetti cosmetici

Reazioni

Colt della giungla, Buster crocodile, Meg spirito giaguaro, Maxine leopardo, Maxine pantera, le tre scimmie sagge, Iris Ares, Brock Zeus, Tick Cerebro, pugno dell’Olimpo, fuoco dell’Olimpo, fulmine dell’Olimpo, gatto Settimana d’oro, teschio Settimana d’oro, Emz Harajuku,

rana amazzonica,

reazioni Maisie,

Maisie regina della giungla,

Hank,

Eugenio malvagio, Dynamacchina, El Primo regale, Emz fan sfegatata, Maxine Ermes, Jessie maga del furto, Jessi cavaliera, 8-BIT malware, Handsome Colt,

Leon Esports, Maxine Esports

Nuovi graffiti

Colt della giungla, Buster crocodile, Meg spirito giaguaro, Maxine leopardo, Maxine pantera, Iris Ares, Brock Zeus, Tick cerebro

Graffito Settimana d’oro, Emz Harajuku

Rana amazzonica

Maisie

Hank

Bling

Icone del profilo

Icona del profilo giungla, icona del profilo maschera della giungla, Colt della giungla, Buster crocodile, Meg spirito giaguaro, Maxine leopardo, icona del profilo skin Olimpo, Iris Ares, Brock Zeus, Tick cerebro

5x icone del profilo Settimana d’oro, Emz Harajuku

Rana amazzonica

Icona del profilo Mischia negli abissi

Maisie

Hank

Titoli

Maisie = Disastro ambulante

Hank = Tenente furente

Modifiche di bilanciamento

SUPERCELL, DOVE SONO I CAMBIAMENTI?

Stiamo organizzando alcuni eventi competitivi subito dopo l'aggiornamento, quindi non vogliamo scuotere così tanto il meta - detto questo, dovremmo avere maggiori modifiche di bilanciamento più avanti nell'aggiornamento.

Potenziamenti

Edgar

Punti salute base - 2800 → 3000

Ora siamo consapevoli che questa è la rielaborazione che non era effettivamente richiesta. Tuttavia, fino a quando non ce ne occuperemo, ecco un po' più di affetto per Edgar, che ha prestazioni leggermente inferiori. Questo dovrebbe aiutarlo a utilizzare meglio il suo ruba vita passivo in quanto non sarà sconfitto così velocemente.

Shelly

Velocità di movimento - 720 → 820 (veloce → molto veloce)

Quindi ora sappiamo darvi finalmente la risposta alla domanda "QUANDO BUFFERETE SHELLY?" - Ora. Congratulazioni!

Depotenziamenti

RT

Punti salute base 4100 -> 3900

Tempo tra gli attacchi in forma divisa 250 ms -> 500 ms

R-T è arrivato in un punto piuttosto forte dopo che il meta si è stabilizzato un po'. I suoi 2 punti di forza più significativi sono la resistenza come brawler a lungo raggio e la velocità di scaricamento + esplosione della sua forma divisa, quindi riduciamo leggermente entrambi. Questo dovrebbe aiutare alcune interazioni e metterlo in una posizione più equilibrata. Lo stiamo guardando tanto quanto lui sta guardando tutti noi.

Rielaborazione

Meg

Meg ora comincia all’interno del suo Mecha

Il Mecha ha meno punti salute e danno

Il Mecha Suit non perde più punti salute nel tempo

Il Mecha non riceve più cure ridotte

L’abilità super del Mecha ora si ricarica con i danni arrecati anzichè nel tempo

La rielaborazione che nessuno ha chiesto ma che tutti volevano (o almeno, così speriamo)! Meg si è comportata abbastanza bene in realtà, specialmente ai gradi più alti, ma è molto sottoutilizzata. Pensiamo che molti giocatori non riescano mai a provare la gioia del Mecha, solo la fragilità della sua piccola forma. Capovolgere un po' il design dovrebbe aiutarla a sentirsi meglio fin dall'inizio, ma ovviamente abbiamo dovuto compensare rendendo la sua tuta meccanica più debole.



Mappe, modalità di gioco e cambiamenti alle rotazioni

Brawlavolo

Attive Uno-contro-uno (nuova) Servizio vincente (nuova) Campetto degli ace (nuova) Schiacciatutto (nuova)

Disabilitate Nessuna

Ricercati

Aggiunta Prateria dei serpenti

Rimossa Incrocio caotico

Footbrawl

Aggiunta Rimbalzi imprevedibili Gioco di sponda

Rimosse Corridoio di ferro Movimento circolare

Duelli

Aggiunte Senza scampo (nuova) Tempio dell’occhio (nuova) Strettoria delle insidie (nuova) Campo trascurato (nuova)

Rimosse Nucleo di ferro Isola tetra Quattro laghi Mogura Tataki

Arraffagemme

Aggiunta Sala giochi rustica

Rimossa Quattro porte

Rapina

Aggiunta Camera blindata

Rimossa Rapina compensativa

Dominio

Aggiunta Campo aperto Tempio maledetto

Rimosse Ora di punta Triumvirato

K.O

Aggiunta Le profondità

Rimossa Passo dopo passo

Sopravvivenza

Aggiunta Pianura volante

Rimossa Poli lussureggianti

Classificata (LDS/LC) Ricercati: Piana delle stelle, Steppa arida, Arena stratificata Footbrawll: Campetto, Pinetina, Camp brawl Arraffagemme: Miniera rocciadura, Fortino delle gemme, Sala giochi di cristallo Rapina: Battigia ustionante, Canyon Bum Bum, Santuario Dominio: Ring di fuoco, Giocate parallele, Campo elisio K.O: Burrone di Bracciodoro, Alla luce del sole, Fenice sfolgorante



Modifiche all’ambiente di gioco

Aggiunti:

Il salvataggio (nuovo) | Casa di Bo, Nita and Leon

Lo Stunt Show

Mischia negli abissi

Città dei videogiochi - Sopravvivenza (nuovo)

Lo Stunt Show - Sopravvivenza (nuovo)

Rimossi:

La fabbrica dei robot

La fabbrica dei robot - Sopravvivenza

Il bazar di Tara

Il paese delle caramelle

Correzioni di errori