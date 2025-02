Ehi Brawler!

Molti di voi hanno fornito feedback su partite che sembrano ingiuste perché i trofei di un giocatore accoppiato al proprio team sono più bassi di quanto dovrebbero essere. Crediamo di aver trovato una soluzione a questo problema! Innanzitutto, facciamo un po' di chiarezza sul matchmaking. Questo problema può sorgere, di solito, quando un gruppo di 2 è accoppiato con un giocatore casuale singolo.



Se, ad esempio, Dani (700 trofei) e Ryan (400 trofei) si trovano insieme in una game room e fanno parte del matchmaking, questi verranno abbinati contro avversari tenendo in considerazione i trofei di Dani (700). Questo ha lo scopo di prevenire gli exploit di matchmaking. Ora un terzo giocatore singolo, Frank (700), si unisce al loro team. Per Frank, questo accoppiamento sembrerà totalmente ingiusto! Perché Ryan (400) fa parte di quel team? Ora Frank si trova in una posizione di svantaggio!



Vogliamo sempre che gli amici (indipendentemente dal livello dei trofei) possano giocare insieme. Brawl è semplicemente più divertente se giocato con gli amici. Per questo stiamo introducendo il nuovo sistema "Sfavorito". Nell'esempio sopra, Frank diventerà il giocatore "Sfavorito". Perderà meno trofei alla sconfitta e otterrà più trofei in conseguenza a una vittoria.



Ecco i dettagli:



Il sistema Sfavorito viene utilizzato solo nelle modalità 3v3 e non influisce in Sopravvivenza singolo/duo. Il tuo stato di Sfavorito verrà mostrato quando entri in una partita (e anche alla fine). Puoi diventare uno Sfavorito in due scenari:



Sei abbinato ad altri due giocatori che fanno parte di una squadra e hanno una differenza di oltre 200 trofei tra di loro



Sei abbinato a una squadra avversaria i cui trofei Brawler medi sono oltre 200 in più rispetto alle tue squadre.



Nota! Se usi "Gioca ancora" perderai lo status di Sfavorito.



Siamo entusiasti di rilasciare questa funzione nel prossimo aggiornamento. Tieni d'occhio YouTube per il prossimo Brawl Talk che spiegherà tutto quello che c'è in arrivo!