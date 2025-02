新レジェンドレアキャラクター『サンディ』登場!

●通常攻撃:ジャリ投げ





敵を貫通する砂を投げる

●必殺技:砂嵐





味方キャラクターを姿を隠す砂嵐を発生させる。効果時間は12秒。

●スターパワー:荒ぶる砂





砂嵐が敵に毎秒200ダメージを与えるようになる。

●スターパワー:癒しの風





砂嵐が味方キャラクターのHPを毎秒300回復できるようになる。







2つの新ゲームモード!



孤高のスター -他の誰よりも多く星を多く集めよう

10プレイヤー参加のソロゲームモード。

賞金稼ぎと同様に、終了時により多くの星を持っているプレイヤーが勝利する。

倒されたプレイヤーは、マップの端でリスポーンする。

画面右上には、プレイヤーの戦況がヒントとして表示される。

マップ中央から星を1つ入手することが出来る。

テイクダウン(近日リリース予定) - 他のプレイヤーと戦いながら、ボスに最大ダメージを与えよう!

10プレイヤー参加のソロゲームモード。

他のプレイヤーが敵同士となり、更にボスロボットとも対戦する。

ボスキャラクターに最も多くのダメージを与えたプレイヤーが勝利する。

倒されたプレイヤーは、マップの端でリスポーンする。

画面右上には、プレイヤーの戦況がヒントとして表示される。

パワーキューブはマップの端にランダムに出現する。

プレイヤーが倒された場合は、バトルロイヤル同様パワーキューブを落とす(最大5個)。





新スキン追加

海賊 ジーン(9/19 リリース)

スリーピー サンディ(9/27 リリース)

レッドウィザード バーリー(スタースキン)





キャラクタービジュアル変更

エル・プリモと彼の各種スキンのビジュアルを改良。

サマー ジェシーのエフェクトを改良。

ビーチブロックのエフェクトを改良。

リコのアニメーションを改良。

エリザベス、ボウ、エル・プリモのアイコンを更新。





イベントのローテーション変更

1600トロフィーに到達すると、新しいイベントスロットが解放されます(既に到達済みの場合は自動的に解放)。

2つの新ゲームモードは、それぞれ7つのオリジナルマップと共に追加されます。

これらの新モードは、新しいイベントスロットに表示されます。





キャラクターのバランス調整

バーリー - スターパワー「百薬の長」の回復力が300から400に増加。



ブロック - スターパワー 「ファイヤロケット」の毎秒ダメージが400から500に増加。



クロウ - スターパワー「猛毒」 のダメージ低減率が10%から13%に増加。「カリオン・クロウ」で発生する追加ダメージが100から120に増加。



ニタ - スターパワー「ハイパーベア」でクマの攻撃速度増加率が50%から60%に増加。



パム - 通常攻撃のダメージが240から260に増加。



ローサ - HPが5200から5400に増加。スターパワー「トゲトゲグローブ」の追加ダメージが200から220に増加。



8ビット - 通常攻撃のリロード時間が1.3秒から1.5秒に増加。スターパワー「コンティニュー」発動時、通常攻撃のリロードゲージが0の状態でリスポーンするように修正。



ビビ - スターパワー「盗塁王」の移動速度増加率が15%から12%に減少。



エル・プリモ - スターパワー「流星雨」の移動速度増加率が32%から28%に減少。



モーティス - スターパワー「蛇の跳躍」でダッシュゲージのチャージ時間が3秒から3.5秒に増加。



エリザベス - スターパワー「スナッピースナイプ」でリロードできる弾数が、0.4から0.3に減少。



シェリー - スターパワー「ばんそうこう」の回復量が2000から1800に減少。



ティック - スターパワー「オートマ・ティック装填」のリロード時間短縮率が15%から13%に減少。



カール - 通常攻撃のダメージが580から600に増加。攻撃の間に0.5秒のクールダウンを追加(壁を利用した、連続攻撃を避けるため)。



ポコ - スターパワー「ダ・カーポ!」の回復量が500から600に増加。「むせび泣くギター」で与えるダメージ量が1000から800に減少。



その他

レオン・サンディの必殺技使用時において、制圧の砲台(タレット)からターゲットされるように修正。



ボスファイトにおいて、ボスロボットが一番近くにいるキャラクターをターゲットにするよう変更。



バトルロイヤルにおいて、キャラクター撃破時に落とすパワーキューブの数を最大5個に変更 。



ジーンの通常攻撃の名前が「砂嵐」から「魔法の煙」に変更。

Android-x86のサポートを終了。





バグ修正

8ビットのダメージブースター内における、敵のエフェクトのサイズを正常値に修正。



ボスファイトにおいて8ビットが最後の一人になった際、スターパワー「コンティニュー」が作動しないバグを修正。



「不死鳥 クロウ」のスキンにおける、アニメーションの不具合を修正。



「覆面レーサー カール」と「ホグライダー カール」のツルハシの速度の不具合を修正。







以下原文



New LEGENDARY Brawler - Sandy

Main attack: Pebble Blast



Sandy throws sand that pierces through enemies



Super Ability: Sandstorm



Sandy casts a sandstorm that lasts for 12 seconds and hides friendly Brawlers inside it



Star Power: Rude Sands



Sandstorm now also damages enemies for 200 damage per second



Star Power: Healing Winds



Sandstorm now also heals friendly Brawlers for 300 health per second



Two New Game Modes!!

Lone Star - A fresh take on free for all Bounty

10 players solo game mode

Normal Bounty rules and winner is the player with most stars at the end

Players respawn on the edge of the map after being defeated

Player's current position information is hinted in the top right corner

One star can be collected from the middle of the map



Takedown - Battle other brawlers while trying to deal the most damage to the Bot Boss

10 players solo game mode

All players fight against each other and also against an AI controlled Boss Character

The player who deals the most damage to the boss wins the game

Players respawn on the edge of the map after being defeated

Player's current position information is hinted in the top right corner

Power Cubes spawn randomly on the edges of the map

Defeated players also drop some Power Cubes just like in Showdown (maximumdropped cubes is capped to 5)





New Skins

Pirate Gene (Sept 19)



Sleepy Sandy (Sept 27)



Red Wizard Barley (Star Skin)



Brawler Visual Changes

El Primo + El Primo skins totally reworked



Summer Jessie effects reworked



Beach Brock effects reworked



Rico animations reworked



New portraits for Piper, Bo, and El Primo



Map Rotation Changes



EVENT

New event slot added at 1600 trophies - Will be automatically open for players who have already passed 1600 Trophies



Both new game modes come out with 7 unique maps for each mode



Two new game modes added into the new slot, Lone Star and Takedown!



Brawler Balance



Barley - Increased healing from Medical Use star power from 300 to 400



Brock- Increased damage per second from Incendiary star power from 400 to 500



Crow - Enemies now do 13% less damage instead of 10% from Extra Toxic star power. Increased damage bonus from Carrion Crow star power from 100 to 120

Nita - Hyper Bear star power now increases Bear attack speed by 60% instead of 50%



Pam - Increased main attack damage from 240 to 260



Rosa - Increased health from 5200 to 5400.Increased damage bonus from Thorny Gloves star power from 200 to 220



8-BIT - Increased Main attack reload time from 1.3s to 1.5s.Extra Life now respawns with zero ammo.

Bibi - Decreased speed buff from Home Run star power from 15% to 12%



El Primo - Decreased speed buff from Meteor Rush star power from 32% to 28%



Mortis - Coiled Snake star power now takes 3.5 seconds to charge instead of 3 seconds

Piper - Decreased bullet gain from 0.4 to 0.3 from Snappy Sniping star power



Shelly - Decreased healing from Band Aid star power from 2000 to 1800



Tick - Reload time is now 13% shorter instead of 15% shorter from Automa-Tick Reload star power



Carl Increased damage for main attack from 580 to 60/ Added 0.5s minimum cooldown between throws (to nerf spamming of Main attack when very close to a wall)



Poco - Increased healing from Da Capo star power from 500 to 600.Decreased damage from Screeching Solo star power from 1000 to 800



Other





Invisibility (Leon+Sandy) does not work against IKE in Siege



Boss Fight: Boss now targets the closest Brawler instead of the farthest Brawler with theRocket Attack



Showdown: Maximum number of Power Cubes that a defeated Brawler can drop is cappedat 5

No longer supporting x86 Android devices





Bug Fixes