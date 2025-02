[대진표]

4강 1경기 - 형님들(카누트, 홀릿, 부처) vs LUX(작은거인, top1, 신윤호)

4강 2경기 - 곰세마리(나이스베어, 굿모딩, 엔젤) vs 혼돈의 카오스(이끼, 토끼, 주방)

결승전 - 4강 1경기 우승팀 vs 4강 2경기 우승팀