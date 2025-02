Słyszeliśmy, że lubicie wydarzenia społecznościowe, więc wybłagaliśmy Franka, aby pozwolił nam zorganizować kolejne wydarzenie – oto i ono!

Oto wydarzenie społecznościowe #100DropówStarr!

Tym razem nie śledzimy już eliminacji – w ramach tego wydarzenia społeczność musi zjednoczyć się i zebrać 1,5 miliarda rzadkich dropów Starr!

Tak, to nie pomyłka! Zdobycie rzadkiego dropu Starr to najlepsze, co może Wam się przydarzyć! To dlatego, że jeśli społeczność ukończy wydarzenie, WSZYSCY OTRZYMAJĄ 100 LOSOWYCH DROPÓW STARR! jndfsnjdfsnddndsndsnjdgijngsd!!!!

Termin ukończenia wydarzenia to 25 marca!

Kamienie milowe i nagrody

Na początku wydarzenia – kalendarz codziennego logowania z rzadkimi dropami Starr

300 milionów rzadkich dropów Starr – podwójne codzienne dropy Starr

600 milionów – 1 losowy drop Starr

900 milionów – 3 losowe dropy Starr

1,2 miliarda – 5 losowych dropów Starr

1,5 miliarda – 100 losowych dropów Starr

Wszystkie nagrody w postaci dropów Starr pojawią się w sklepie na krótko po osiągnięciu poszczególnych kamieni milowych, ale Wasze konto musi mieć co najmniej 400 trofeów, aby kwalifikować się do nagród!

Nagroda główna

Po osiągnięciu ostatniego kamienia milowego wszyscy otrzymają 100 losowych dropów Starr, ale 100 graczy z największą liczbą rzadkich dropów Starr otrzyma nagrodę główną: 100 LEGENDARNYCH DROPÓW STARR!

Więc im mniej się Wam poszczęściło podczas wydarzenia, tym większe prawdopodobieństwo, że wygracie nagrodę główną!

Wydarzenie społecznościowe #100DropówStarr już się rozpoczęło i będzie trwać do 25 marca, więc zacznijcie zbierać rzadkie dropy!